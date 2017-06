Giải bóng tròn, bóng chuyền mừng Ngày Quân Lực 19 Tháng 6

Bài THANH PHONGFOUNTAIN VALLEY - Để mừng ngày Quân Lực 19 tháng 6, chiến hữu Hải Quân Trần Trọng An Sơn cùng cựu tuyển thủ VNCH Nguyễn Văn Tiền và anh Henry phối hợp tổ chức Giải Bóng Chuyền và Bóng Tròn trên sân vận động trường Vista View Middle School (gần góc đường Magnolia – Edinger) thành phố Fountain Valley vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017.HQ Trần Trọng An Sơn (bên phải) và anh Henry, hai người trong ban tổ chức trước khi trao hai cúp vô địch về bóng chuyền và bóng tròn cho đội Trường Sa và Đội San Diego (CSQG). (Thanh Phong/ Viễn Đông)Hải Quân Trần Trọng An Sơn cho Viễn Đông biết, về bóng chuyền có hai đội Hoàng Sa và Trường Sa thi đấu. Riêng về bóng tròn có bốn đội: Hải Quân, Tổng Tham Mưu, Cảnh Sát Quốc Gia, và Không Quân. Các trận bóng chuyền cũng như bóng tròn đều bắt đầu thi đấu từ 9 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 1 giờ chiều.Đội San Diego (CSQG) với cúp Vô Địch Giải Bóng Tròn Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2017. Ông Nguyễn Văn Tiền (ban tổ chức, bên trái) trao phong bì tiền cho đội vô địch. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Sơn cũng cho hay, trước năm 1975, phong trào túc cầu ở miền Nam Việt Nam phát triển rất mạnh, nhiều đội túc cầu tranh đua nhau, nhưng bốn đội Hải Quân, Không Quân, Tổng Tham Mưu và Cảnh Sát Quốc Gia luôn là những đội thay phiên nhau giữ chức vô địch. Vì thế tại miền Nam Cali, ông khởi xướng phong trào Khỏe Để Phụng Sự. Ông và các anh em yêu chuộng môn túc cầu đồng ý với nhau lấy những tên trên đặt cho đội mình để gây hứng thú và để nhớ lại các đội túc cầu thời vàng son thời VNCH.Anh Henry cho biết Đội Garden Grove lấy tên đội lão tướng Không Quân, đội San Diego lấy tên đội lão tướng Cảnh Sát Quốc Gia, đội Việt Nam Thương Tín lấy tên đội lão tướng Hải Quân, đội Picaso lấy tên đội lão tướng Tổng Tham Mưu. Ông Trần Trọng An Sơn là nhà tổ chức, lo hai chiếc cúp. Ông Tiền lo sân bãi và thuê mướn trọng tài người Mexico, anh Henry là Trưởng Ban tổ chức lo tổng quát.Một pha tranh bóng trong trận tranh vô địch giữa hai đội Garden Grove (áo xanh) và đội San Diego (áo trắng). (ThanhPhong/ Viễn Đông)Sau tiếng còi của trọng tài, các đội bắt đầu tận lực thi đấu trong tinh thần thể thao. Bóng chuyền đấu trên sân riêng cũng trong trường Vista View, bóng tròn đá trên hai sân sát bên nhau. Mỗi sân hai đội.Kết quả vòng đầu đội San Diego (CSQG) thắng đội Picaso (TTM) bằng trái phạt đền. Đội Garden Grove thắng đội Việt Nam Thương Tín. Vào vòng hai, Đội Hải Quân và Tổng Tham Mưu tranh hạng 3, 4. Đội San Diego (áo trắng) và Garden Grove (áo xanh) tranh chức vô địch.Sau 90 phút hai bên hòa nhau 3 -3 nên trọng tài giải quyết bằng 5 trái phạt đền. Kết quả đội San Diego (CSQG) thắng đội Garden Grove (Không Quân) 5-3, đoạt chức vô địch.Đội Garden Grove hạng Nhì. Đội Việt Nam Thương Tín Hạng Ba. Về bóng chuyền, đội Trường Sa thắng đội Hoàng Sa đoạt chức vô địch.HQ Trần Trọng An Sơn đã trao cúp vô địch cho hai đội thắng giải.