Những hành khách trên Sky Cabin, cả trẻ em và người lớn, từng người một đều được cột chung vào một nhân viên cứu hỏa, và bám vào nhân viên này thật chặt, rồi lần lượt được thả xuống mặt đất. Đến 9:54 tối, toàn bộ mọi người đều được đưa xuống một cách bình an.

Từng người khách được đưa xuống khỏi Sky Cabin.

BUENA PARK – Gần 8 tiếng sau khi mắc kẹt ở độ cao 125 feet (38 mét), 21 người trong buồng thang máy ngoài trời Sky Cabin tại công viên giải trí Knotts Berry Farm đã được nhân viên cứu hỏa đưa từng người một xuống đất một cách an toàn. Trò chơi thang máy ngắm cảnh Sky Cabin bị kẹt lúc 2 giờ trưa thứ Sáu, khi đang chở 20 hành khách và 1 nhân viên điều khiển trên khoang. Đến 7:25 tối, người hành khách đầu tiên bắt đầu được thả từ từ xuống đất, cùng với 1 nhân viên cứu hỏa.



Nhân viên cứu hỏa Orange County được gọi đến công viên lúc 5 giờ chiều, sau khi các nhân viên Knotts không thể hạ buồng thang máy Sky Cabin xuống đất. Khi sự việc xảy ra, buồng thang máy đang chạy lên cao, và bất ngờ ngừng lại ở độ cao 125 feet.



Thông cáo báo chí của Knotts Berry Farm viết rằng: “Sau khi các nhân viên kỹ thuật nhiều lần thử đưa Sky Cabin xuống, chúng tôi đã quyết định liên lạc với Sở cứu hỏa Orange County. Sự an toàn của du khách và nhân viên luôn là điều ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.” Tuy nhiên, công viên giải trí này không giải thích vì sao họ chờ đến tận 3 tiếng đồng hồ mới liên lạc với Sở cứu hỏa OC.



Trò chơi Sky Cabin tương tự như một khoang thang máy lộ thiên, di chuyển chậm và có thể quay tròn quanh trục đứng ở giữa, giúp du khách quan sát toàn cảnh vùng Orange County từ độ cao hơn 300 feet (91 mét).

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Sky Cabin bị trục trặc. Công ty Knotts nói rằng trò chơi này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn để điều tra, và mọi trò chơi khác tại công viên cũng sẽ được kiểm tra và bảo trì. Thang Sky Cabin từng đóng cửa vào tháng 5, 2010, và ngưng hoạt động suốt 18 tháng để tân trang.



Vào ngày 22 tháng 6, 2008, Sky Cabin từng bị kẹt 1 lần khi chuẩn bị đi lên. Trong vòng 1 giờ, các nhân viên cứu hỏa đã dùng thang để đưa 23 du khách và người điều khiển xuống mặt đất an toàn.