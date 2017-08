Giải cứu nữ tiếp viên 15 tuổi bị giang hồ bắt cóc, khống chế gần 3 ngày đêm

– Nữ tiếp viên 15 tuổi của quán karaoke vì nợ nần bị nhóm đối tượng bắt cóc, hành hạ gần 3 ngày để đòi nợ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn cho biết đang phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp mở rộng điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi, là nữ tiếp viên quán karaoke bị nhóm đối tượng bắt cóc, tống tiền.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công an Q.Gò Vấp đang tạm giữ hình sự nghi can Lâm Bá Thơ (SN 1992, quê Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Hiện công an đang tiếp tục truy xét 1 đồng phạm của Thơ là Công Thuần Vương (SN 1994, ngụ Q.4).

Nạn nhân vụ việc trên là em N.T.T (SN 2002, quê Bình Phước), nữ tiếp viên quán karaoke A.T trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp.

Theo điều tra sơ bộ, trước đây em T có vay mượn của Thơ, Vương số tiền 19 triệu đồng nhưng đến nay chưa chi trả. Do vậy, các đối tượng lên kế hoạch gây áp lực với em T nhằm đòi nợ.

Khoảng 21h đêm 11/8, Thơ và Vương đến quán karaoke nơi em T làm việc dùng vũ lực khống chế, đưa thiếu nữ lên xe gắn máy chở đi nhiều địa điểm để dọa nạt, đòi trả tiền. Đến 3h sáng 13/8, 2 đối tượng chở em T đến 1 địa điểm trên đường Phạm Văn Đồng, P.3, Q.Gò Vấp.

Tại đây 2 đối tượng đã hành hung, đe dọa em T phải liên hệ với gia đình mang tiền đến chuộc. Sau đó em T đã gọi gia đình và hứa sẽ chi trả trước 15 triệu đồng.

16h chiều 14/8, 2 đối tượng dùng xe gắn máy chở em T đến công viên Gia Định, Q.Phú Nhuận để nhận tiền từ người thân nữ tiếp viên này. Khi 2 đối tượng cùng em T xuất hiện, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp đã phục kích, giải cứu an toàn cho nữ tiếp viên.

Trinh sát bắt giữ được đối tượng Thơ. Riêng đối tượng Vương đã kịp thời chạy thoát và hiện công an đang truy lùng gắt gao.

Linh An