Giải cứu vụ bắt cóc con ruột do ghen tuông

–Vì ghen tuông với người phụ nữ chung sống như vợ chồng, nghi can Lâm Tuấn Anh đã bắt cóc chính con ruột của mình.

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ nghi can Lâm Tuấn Anh (SN 1986, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để mở rộng điều tra.

Theo điều tra sơ bộ, Tuấn Anh chung sống như vợ chồng với chị Bùi Thị Huệ T (SN 1988) khoảng 3 năm nay. Hai người có với nhau 1 bé trai, nay đã 2 tuổi.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, trong cuộc sống vợ chồng, Tuấn Anh và chị T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, nguyên nhân xuất phát từ việc Tuấn Anh ghen tuông. Do tình cảnh nói trên nên đầu năm 2017 chị T chủ động chia tay và chấp nhận một mình nuôi con.

Sáng 16/11 vừa qua, Tuấn Anh đã phục kích chặn xe gắn máy của chị T và bắt giữ đứa con 2 tuổi. Bị bắt con, chị T cầu cứu cơ quan công an địa phương.

Khi vào cuộc điều tra, công an đã lần theo dấu vết và đến 13h30 cùng ngày đã xác định được nơi Tuấn Anh đang lẩn trốn. Công an tiến hành bắt giữ nghi can này, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé.

Văn Bình – Linh An