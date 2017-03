Giải NCAA: South Carolina bắt đầu cho vòng Sweet 16 từ 4 năm trước

La Mã không được xây trong một ngày, và South Carolina Gamecocks cũng vậy. Để có mặt tại vòng Sweet 16 có uy tín này, họ phải trải qua một chặng đường chậm chạp nhưng ổn định trong suốt bốn năm qua.

Với một đội banh gồm những cầu thủ mà huấn luyện viên Frank Martin không đích thân tuyển mộ, South Carolina Gamecock thua trận đầu tiên là điều dễ hiểu. Trong mùa thi đấu 2012-2013, họ kết thúc giải SEC với thành tích 4 thắng - 14 thua. Và trong 13 trận cuối cùng, họ thua 11 trận. Thê thảm.



Trước mùa giải 2013-2014, huấn luyện viên Martin ký hợp đồng với bảy cầu thủ, ba trong số đó hiện nay là nhân tố quan trọng trong sự lãnh đạo của Gamecocks: Sindarius Thornwell, Duane Notice và Justin McKie.

Gamecocks thông báo bản hợp đồng trong một thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 4, 2013. Cũng giống như một ký kết cho môn football năm 2009, bộ ba Thornwell, Notice và McKie hoàn toàn thay đổi văn hóa của bóng rổ South Carolina.



Là những tân binh, Thornwell, Notice và McKie buộc phải lớn lên nhanh với sự hướng dẫn ít ỏi từ những cựu binh. Mười hai cầu thủ vào danh sách 2013-2014 đều là sinh viên năm thứ nhất hay năm thứ hai, và họ không tin rằng cách chọn lựa của Martin là đúng.



Tuy nhiên, Thornwell, Notice và McKie vẫn giữ được phong độ. Màn trình diễn khá ấn tượng trong vòng hai trước Duke Blue Devils (cả ba ghi được 65 điểm) và chuyến đi tới vòng Sweet 16 ở thành phố New York, là phần thưởng tối cao cho sự trung thành của họ.



Sau chiến thắng trước Duke Blue Devils hôm Chủ Nhật, huấn luyện viên Martin cho biết, "Chúng tôi có một nhóm sinh viên năm cuối thật sự tuyệt vời. Bộ tam thật là phi thường. Khi còn là sinh viên năm nhất, không ai giúp đỡ họ. Đồng đội của họ không muốn đối phó với thực tế khó khăn, không muốn đối phó với cấu trúc và kỷ luật, cũng không tin vào điều mà tôi cố gắng thuyết phục họ.



"Bộ tam trụ lại mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ chơi theo cách riêng của họ trong hiệp hai (trước Duke Blue Devils). "



Danh tiếng của huấn luyện viên Martin nói lên tất cả. Ông không cần hò hét ồn ào sau khi Gamecocks dẫn trước 30-23 và sau đó bị Duke Blue Devils vượt lên dẫn trước ở hiệp nhì. Ông biểu thị lòng tôn trọng bộ tam, vẫn tích cực nhắc nhở cầu thủ giữ banh và cận chiến, thay vì tìm cách ném banh từ xa để có được 3 điểm.

Ông Martin cho biết, "Cầu thủ của tôi phải trải qua bốn năm để thực hiện giấc mơ, không chỉ vì những diễn tiến của hai hiệp đầu mà vội trách mắng họ. Tôi chỉ khuyến khích và họ đáp lại. Bắt đầu hiệp ba, họ tấn công như sấm sét và ai cũng thấy điều đó."



Thornwell và Notice đang theo đuổi cột mốc sự nghiệp ở New York. Thornwell có 1,876 điểm sự nghiệp, có thể trở thành cầu thủ thứ năm đạt 1,900 điểm trong lịch sử trường học. Anh cần thêm 25 điểm để đồng hạng tư với Devan Downey trong danh sách cầu thủ ghi bàn của USC.



Huấn luyện viên nhớ lại bảy tháng sau khi Thornwell thi đấu trận đầu tiên cho Gamecocks, ông tuyên bố: “Thornwell là người chiến thắng. Ở tuổi anh, nhiều người tự nhận họ là sao và bắt đầu đòi hỏi quyền lợi, nhưng Thornwell không phải như vậy. Anh vẫn khiêm tốn và trung thành với tiểu bang. Anh là một cầu thủ đa tài, có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Anh sẽ là người đưa ra quyết định quan trọng với môn bóng rổ."

Lịch đấu của 16 đội trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu

- Số 7 Michigan Wolverines đấu Số 3 Oregon Ducks, thứ Năm, 4:09 p.m. giờ California

- Số 4 West Virginia Mountaineers đấu Số 1 Gonzaga Bulldogs, thứ Năm, 4:39 p.m.

- Số 4 Purdue Boilermakers đấu Số 1 Kansas Jayhawks, thứ Năm, 6:39 p.m.

- Số 11 Xavier Musketeers đấu Số 2 Arizona Wildcats, thứ Năm, khoảng 7:09 p.m.

- Số 4 Butler Bulldogs đấu Số 1 North Carolina Tar Heels, thứ Sáu, 4:09 p.m.

- Số 7 South Carolina Gamecocks đấu Số 3 Baylor Bears, thứ Sáu, 4:29 p.m.

- Số 3 UCLA Bruins đấu Số 2 Kentucky Wildcats, thứ Sáu, khoảng 6:39 p.m.

- Số 8 Wisconsin Badgers đấu Số 4 Florida Gators, thứ Sáu, khoảng 6:59 pm