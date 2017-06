Giảm cân cấp tốc, mất hết sức sống

Bài ĐOAN TRANGVợ tôi sanh cho tôi được hai đứa con. Thời gian mang thai, nuôi nấng cho đến ngày hai đứa con trưởng thành, khiến thân hình của một cô gái lúc chưa lấy chồng chỉ có 99 lbs, nay đã tăng lên đến gần 150 lbs. Tôi thì không quan tâm, vì một phụ nữ gần 50 tuổi có “phốp pháp” một tí trông càng “phúc hậu,” có sao đâu! Vậy mà chẳng biết nghe ai xúi bậy, “nàng” của tôi tuyên bố sẽ giảm cân. Mà giảm cấp tốc mới ghê chứ!Ăn uống điều độ với nhiều trái cây, cộng với tập thể dục sẽ giúp bạn được giảm cân mà vẫn khỏe mạnh. (Getty Images)Ngày ăn kiêng đầu tiên, vợ tôi chọn ngày thứ Bảy được nghỉ làm, chỉ ở nhà uống nước, ngoài ra không ăn bất cứ thứ gì khác. Hết ngày đầu tiên, sáng Chủ Nhật cô ấy thức dậy rất sớm, leo lên bàn cân và la lên mừng rỡ: “Wow, em giảm được 3 pounds rồi nhé.”Chủ Nhật vẫn là ngày nàng được nghỉ. Hôm đó tôi chỉ thấy cô ấy luộc một nồi rau thiệt lớn, cộng với hai trái trứng gà. Hết! Tôi nghĩ bụng, “Ăn thế thì chẳng có sức mà ngồi chơi chứ đừng mong sáng thứ Hai đi làm nổi nhe cưng!”Nghĩ thế, nhưng tôi rất lo, nên tối hôm đó, tôi rủ nàng đi “All you can eat,” bù lại hai ngày chỉ có nước, trái cây và rau. Nhưng nàng từ chối, mặc dù lúc tôi rủ thì thấy đôi mắt nàng sáng rỡ lên, và trùng xuống ngay lập tức.“Người ta đang ăn kiêng mà, ác nhơn gì đâu!” nàng nói, xong nhào vô bếp chuẩn bị cho thức ăn của ngày thứ Hai đem theo đi làm. Tôi liếc qua, thì thấy lại nước và rau. Vốn biết rõ tính của vợ là khoái ăn hàng, nên tôi đoán mang đi như vậy thôi, chứ thế nào cũng rủ mấy cô đồng nghiệp vô quán chứ chịu không nổi đâu.Nhưng tôi đã lầm. Cô ấy thậm chí không ăn ở quán, mà còn ăn không hết phần rau đem theo. Qua ba ngày ăn kiêng, vợ tôi tuyên bố giảm được 7 pounds. Gần một tuần chỉ có nước và rau, vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, nằm ỳ trong phòng, không dậy nấu nổi cơm tối mà thường mua sẵn food-to-go cho tôi.Một sáng thức dậy, tôi hốt hoảng vì thấy gương mặt của vợ nhợt nhạt, hốc hác, và hoàn toàn thiếu sức sống. Tôi từng đọc báo, thấy người ta nói: Thiếu sức sống là biểu hiện đầu tiên của quá trình giảm cân cấp tốc không đúng cách. Biểu hiện rõ rệt nhất của tình trạng này đó chính là cơ thể bị suy nhược, thiếu máu, thiếu sắt dẫn đến cảm giác chóng mặt, buồn nôn, xuống sắc.Tôi lôi nàng ra tấm gương, chỉ cho nàng thấy những vết nhăn nheo trên gương mặt hốc hác, rồi nói, “Hãy nhìn em đi, lúc này dù thân hình của em có thon gọn mảnh mai thế nào đi chăng nữa, nhưng với gương mặt hốc hác này, anh không nghĩ đó là vợ anh. Anh khuyến cáo: nếu em không dừng ngay việc ăn kiêng thiếu khoa học này, em sẽ lâm bệnh đó.”Lời cảnh cáo của tôi có hiệu lực. Vợ tôi bắt đầu ăn trở lại. Nhưng bây giờ, cô ấy lại ăn quá nhiều, ăn rất ngon miệng. Tôi lo tiếp, vì vợ tôi mắc phải hội chứng “cuồng ăn”sau quá trình giảm cân cấp tốc.Khi hàng ngày bạn phải đối phó với việc nhịn ăn, nhịn uống, bạn sẽ bị ám ảnh bởi đồ ăn do đói và khát là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Cơ thể của bạn luôn chìm trong cảm giác thèm ăn, vì vậy nếu được ăn chúng sẽ ăn không kiểm soát được, ăn không thấy no thậm chí dẫn đến tình trạng “cuồng ăn.” Sau khoảng thời gian nhịn ăn lâu ngày khi được ăn lại cơ thể sẽ tích tụ nhiều calories hơn khiến các bạn dễ bị béo phì và gây ra các triệu chứng liên quan đến máu và đường tiêu hóa.Giảm cân cấp tốc cũng sẽ dẫn đến sâu răng và hôi miệng. Lý do, cơ thể bạn không chỉ suy nhược trầm trọng mà các bộ phận cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt đó là các vấn đề răng miệng. Khi cơ thể bạn sau một thời gian dài không được ăn uống đầy đủ, khi được ăn lại sẽ ăn rất nhiều, cơ thể sẽ muốn ăn liên tục không ngừng nghỉ, đặc biệt nhiều người còn rất muốn ăn đồ ngọt, đây là một trong những lý do dẫn đến tình trạng răng miệng của các bạn có vấn đề như sâu răng, hôi miệng. Ngoài ra axit trong thức ăn cũng khiến bạn bị hôi miệng, một số người vì ân hận sau khi ăn quá nhiều nên sẽ nôn ra nhưng họ không biết rằng axit trong thức ăn họ nôn ra đã làm hại chân răng và hôi miệng.Giảm trí nhớ là một tác hại rất nghiêm trọng của giảm cân cấp tốc. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chất béo chính là thành phần thiết yếu hỗ trợ não bộ phát triển và cải thiện trí nhớ rất tốt. Chính vì vậy việc các bạn giảm cân cấp tốc và cắt giảm toàn bộ chất béo trong khẩu phần ăn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não bộ cũng như trí nhớ của các bạn. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng này đó là chứng hay quên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của chính các bạn. Ngoài ra giảm cân cấp tốc là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, hạ huyết áp thường xuyên và hệ miễn dịch kém đi rất nhiều so với người bình thường.Khi nghe tôi nói về hội chừng “cuồng ăn,” bị hôi miệng, và giảm trí nhớ, hậu quả của việc giảm cân cấp tốc, vợ tôi tỉnh ngộ.Ăn kiêng chỉ thực sự mang lại cho các bạn hiệu quả giảm cân nếu như các bạn có một chế độ ăn khoa học, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể lại giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ dư thừa. Ngược lại nếu bạn có chế độ ăn không chuẩn, chỉ mải miết chạy theo việc giảm cân nhanh mà không nghĩ đến sức khỏe thì việc giảm cân lại mang đến những tác hại khôn lường cho cơ thể của bạn.Hãy nhanh chóng thay đổi thói quen này bằng việc tập thể dục và luyện tập các bài tập giảm cân trong trạng thái thoải mái tại khu vực thoáng mát, dễ chịu để cơ thể có thể thải được lượng mỡ dư thừa một cách an toàn. Một số lời khuyên cho người muốn giảm cân một cách an toàn: Ăn nhiều trái cây sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Trái cây là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin, đường cũng như chất ngọt, vì vậy nhiều người nghĩ rằng việc ăn nhiều trái cây sẽ khiến tăng cân, họ thường có chế độ ăn rất ít trái cây hoặc không ăn. Thực ra dù trái cây chứa đường tự nhiên nhưng hàm lượng các chất khoáng, các loại vitamin, chất xơ cao sẽ giúp cho cơ thể vừa được cung cấp đủ dưỡng chất vừa tạo cho cơ thể cảm giác no lâu khiến các bạn tự cắt giảm số lượng các bữa ăn để giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo sức khỏe tốt.Nhiều người cho rằng không ăn tối sau 7 giờ tối là thời điểm thích hợp để giảm cân nhanh. Tuy nhiên thời điểm ăn tối không hề quan trọng bằng khoảng thời gian giữa bữa ăn tối và thời gian lúc bạn đi ngủ. Khoảng thời gian lý tưởng để thức ăn được tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng hoàn toàn là khoảng 3-4 giờ trước khi đi ngủ, vậy nếu bạn có thói quen đi ngủ muộn từ 11 trở đi thì khoảng7- 8 giờ bạn vẫn có thể ăn được.Ăn kiêng tinh bột để giảm cân nhanh là một khái niệm hoàn toàn sai lầm. Tinh bột là một dưỡng chất vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự sống của chúng ta, là yếu tố góp phần duy trì các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Vì vậy nếu cắt giảm tinh bột hoàn toàn sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng. Thay vì cơm gạo trắng các bạn có thể thay bằng những tinh bột phức hợp trong gạo lức, yến mạc, các loại khoai... Bên cạnh đó chú ý bổ sung nhiều rau củ quả để bữa ăn của bạn thêm phong phú, đầy đủ dưỡng chất mà vẫn giảm cân hiệu quả.Nhịn ăn hay ăn ít chất béo cũng là một lầm tưởng về việc giảm cân nhanh, cơ thể của chúng ta rất thông minh nếu như bạn để chúng bị thiếu một dưỡng chất nào đó lâu ngày thì nó sẽ hình thành cơ chế dữ trự năng lượng tức là hình thành nhiều chất béo hơn mức bình thường. Chính vì vậy bạn không nên nhịn đói hay cắt giảm hết chất béo trong thành phần các bữa ăn của mình, thay vào đó bạn nên ăn với chế độ dinh dưỡng đầy đủ kết hợp chế độ luyện tập thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn được giảm cân nhanh và an toàn sức khỏe.Giảm cân cấp tốc chẳng thấy lợi đâu mà chỉ thấy gây ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống hàng ngày của bạn. Vì vậy, hãy thực hiện chương trình ăn uống giảm cân thật khoa học, kết hợp tập luyện để vừa có thân hình như mong muốn mà vẫn luôn khỏe khoắn và tràn đầy sức sống nhé!