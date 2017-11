Giám đốc sáng tạo của hãng hoạt hình Pixar bị tố quấy rối tình dục

John Lasseter, giám đốc sản xuất của Pixar.HOLLYWOOD – Kinh đô điện ảnh Hollywood lại thêm một phen chấn động khi John Lasseter - giám đốc sáng tạo lừng lẫy của hãng phim hoạt hình Pixar - bị tố quấy rối tình dục nhân viên. Theo đó, một nhân viên lâu năm của Pixar tố cáo John Lasseter thường xuyên ôm chặt các nữ nhân viên, hôn, và bình luận khiếm nhã về cơ thể của họ.Nhiều nguồn tin khác cũng khẳng định, đạo diễn 2 tập đầu Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) luôn uống say tại các bữa tiệc của hãng, và điều đó dẫn tới những hành vi đi quá giới hạn. Các nhân viên nữ của Pixar luôn phải tìm cách né tránh những nụ hôn và việc đụng chạm tay chân "thân thiện" mỗi khi tình cờ gặp Lasseter. Đặc biệt Lasseter rất hay sờ mó đùi của các nữ nhân viên.Phim Toy Story, một thành công lớn của Lasseter.Một nhân viên kể 15 năm trước, chính mắt ông chứng kiến hành vi khiếm nhã của Lasseter. Một nữ nhân viên run rẩy ngồi cạnh ông ta, thu mình lại "trong tư thế phòng thủ.” Còn Lasseter đặt trên đầu gối cô. "Cô ấy kể vì hôm đó rất không may là mặc váy ngắn. Nếu cô ấy không dùng tay để che chắn đùi thì có lẽ tay của Lasseter sẽ còn đụng chạm những chỗ nhạy cảm hơn,” người này mô tả.Ngoài ra, nữ biên kịch Rashida Jones của Toy Story 4 cùng với phụ tá Will McCormack đã rời dự án này, do John Lasseter có hành vi khiếm nhã.Trước làn sóng chỉ trích, ông Lasseter cho biết sẽ nghỉ phép 6 tháng "vì những hành động sai trái khiến các nhân viên cảm thấy khó chịu.” "Tôi xin lỗi những người đã bị tôi ôm hoặc có hành động mà họ cảm thấy là vượt giới hạn,” Lasseter viết trong email.Lasseter là "bộ não" đằng sau những thành công phi thường của Pixar. Ông là đạo diễn các phim Toy Story, A Bugs Life, Toy Story 2, Cars, Cars 2... Với vai trò giám đốc sáng tạo Pixar, Lasseter góp công lớn vào những tác phẩm như Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, WALLE, Bolt, Up, Brave.Sau khi Disney mua Pixar, năm 2006 Lasseter được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của cả Pixar và Disney Animation Studios. Ông là người khôi phục hãng hoạt hình Disney, giúp tạo ra các tác phẩm xuất sắc như Frozen, Moana, Zootopia...