Gian không ai bằng CSVN

Hình chiếu trên đài NTV, tức Truyền Hình Nghệ An



Gian dối thì có lẽ không ai qua mặt nỗi mấy người cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam. Vào ngày thứ Ba vừa, ngày Valentine 14/2, lực lượng công an của nhà cầm quyền đã đổ thừa các giáo dân Song Ngọc gây bạo động nên lực lượng mới đàn áp, đánh thẳng tay các giao dân khiến cả chục người bị bầm dập cơ thể, vị linh mục cầm đầu đoàn người đi khiếu kiện thì bị đánh chảy máu miệng.



Nhằm dàn dựng chứng cớ cho giới truyền thông trong nước thâu hình, công an mang một chiếc BMW ra hiện trường ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó trên màn ảnh truyền hình của đài cộng sản ở tỉnh Nghệ An, người ta thấy một chiếc BMW giống như bị ném đá đến bể cả kiếng sau. Thế nhưng nhiều người đã nhìn kỹ hình ảnh này và nhận ra sự dối trá, dàn dựng của cộng sản.



Huỳnh Công Thuận viết trên Facebook của anh như sau:

“Đã dám đem chiếc xe BMW ra dựng hiện trường giả, gạch đá đầy chung quanh nhưng chỉ dám đập bể kiếng mà không dám đập bể đèn với làm trầy vài vết sơn thì hay biết mấy.



“Ông bà ta nói quả không sai: gian mà không ngoan chính là bọn hèn với giặc, ác với dân này đây.

“Đã ngu còn cố tỏ ra vẻ nguy hiểm.”



Một người khác là Khôi Nguyên cũng viết trên Facebook:

“Tôi dám cá độ 10 ăn một: Nếu công an Nghệ An đứng từ đằng xa khoảng 100 mét, 200 mét (giống như người biểu tình ném chiếc xe này) cũng dùng gạch đá như thế. Ném làm sao cho tất cả gạch đá đều trúng vào gương sau như trên . Không được trúng các nơi khác làm trầy xe, giữ chiếc xe láng cón được như trong hình, tôi thì xin thua!”



Gì chớ thua “nhà vô địch” cộng sản ở lãnh vực lường gạt thì cũng phải thôi.