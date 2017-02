Giáo dân bị yêu cầu trở về nhà, linh mục tự đi kiện Formosa để tránh đổ máu

Hình ảnh của bảy người trong tổng số hơn 20 người bị công an đánh đập trong cuộc đi khởi kiện của giáo dân Song Ngọc, Nghệ An. Một trong các nạn nhân là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người bị đánh chảy máu miệng. (Dũng Phi Hổ cung cấp)



VINH - Trước tình trạng công an đã thẳng tay đàn áp dã man những người dân vô tội, Tòa Giám Mục đã lên tiếng can thiệp và khuyên vị linh mục cầm đầu đoàn người đi khởi kiện Formosa hãy trở về nhà.



Trước lời khuyên can này, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã tuân theo, nhưng Cha sẽ tự cầm hết đơn của hàng trăm gia đình để khiếu kiện giùm cho họ, dù hiểu rằng không biết lúc nào tòa án của cộng sản mới cứu xét đơn xin bồi thường cho sự thiệt hại do ô nhiễm biển gây ra bởi Formosa.



Theo tin tổng hợp từ Dân Làm Báo và Tin Mừng Cho Người Nghèo, vào sáng thứ Tư, Đức Cha Giám mục địa phận Vinh là Phao Lô - Nguyễn Thái Hợp đã kêu gọi đồng bào và các con chiên ngừng cuộc hành trình đi bộ khởi kiện tập đoàn xả thải Formosa.



Theo lời yêu cầu của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã nhắn gửi mọi người hãy về nhà và đích thân Cha sẽ đại diện cho người dân, một mình đi đến tòa án Kỳ Anh để đưa đơn kiện Formosa của bà con.



Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Giáo xứ Song Ngọc ở Nghệ An là người dẫn đầu giáo dân và đồng bào trong hành trình đi bộ và là một trong những nạn nhân bị công an hành hung.



Linh mục cũng đã thông báo đến những đồng bào bị công an đánh đập, tịch thu tài sản cá nhân rằng họ hãy kê khai tại giáo xứ Đông Tháp để các Cha tổng hợp thiệt hại do nhà cầm quyền gây ra.



Sáng thứ Tư, 15 tháng Hai, ngày thứ hai cuộc lên đường nộp đơn khởi kiện Formosa do cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Song Ngọc dẫn đầu cùng hơn 600 nười dân xã Quỳnh Ngọc tiếp tục lên đường sau một đêm tạm nghỉ tại giáo xứ Đông Tháp.



Từ sáng sớm bà con tại Giáo xứ Nghi Lộc đã đến Đông Tháp để cùng đồng hành với đoàn.

Tại giáo xứ Phú Linh, cha xứ thông báo, “Khi nào bà con nghe đánh chuông thì xuống đường hỗ trợ cùng Song Ngọc. Khi nào Song Ngọc cần Phú Linh sẵn sàng giúp đỡ.”



Thế nhưng một thời gian ngắn sau đó, trước toàn thể cộng đoàn, cha Nguyễn Đình Thục thông báo, Tòa Giám Mục yêu cầu Đoàn Song Ngọc trở về nhà và cử người đại diện đi nộp đơn.



Trong tinh thần vâng phục Bề trên giáo phận, cha Quản xứ giáo xứ Song Ngọc yêu cầu bà con trở về nhà, cha sẽ một mình đi gửi đơn kiện Formosa. Và, ngài muốn đi thăm các nạn nhân bị hành hung, đánh đập, ném đá và nhả đạn vào người bởi công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cùng các nhân viên an ninh chìm cũng như nổi vào chiều thứ Ba. Các nạn nhân này được cấp cứu tại các bệnh viện.



Cha Thục cũng thông báo, những ai bị lực lượng chức năng hành hung, bị thu giữ hoặc đập phá điện thoại, tài sản thì ở lại giáo xứ Đông Tháp để kê khai. Cha sẽ tổng hợp lại những thiệt hại đã mất mát.



Vào ngày thứ Ba, tại khu vực Diễn Châu, nhà cầm quyền Nghệ An huy động lực lượng công an và côn đồ bao vây đoàn Song Ngọc. Lực lượng công an đã ra tay bắt bớ, đàn áp, dùng đá ném và dùng đạn bắn vào đoàn. Nhiều thanh niên, người lớn tuổi, các phóng viên tự do đã bị thương, thậm chí cha Thục bị công an đánh chảy máu miệng.



Trong hành trình khởi kiện Formosa vừa qua, công an đã huy động một lực lượng hùng hậu để đàn áp, hành hung người dân. Bên cạnh những giáo dân, người dẫn đầu đoàn biểu tình là Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị đánh đập.



Sau đây là danh sách những người dân vô tội bị công an hành hung. Xin gửi đến mọi người để làm hồ sơ lưu trữ những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền. Danh sách được tổng hợp từ anh Dũng Phi Hổ và một số anh chị em tại Nghệ An.



1. Linh mục Nguyễn Đình Thục

2. Phan Văn Kỷ (bị đánh gãy sống mũi - điều trị tại BV 115 Tp Vinh - Nghệ An)

3. Jb Thái Pháp (em của em tù nhân lương tâm Thái Văn Dung)

4. Ngô Văn Huấn (Giáo xứ Song Ngọc)

5. Phan Duy Quang (Giáo xứ Đông Tháp)

6. Trần Văn Tần (Giáo xứ Song Ngọc)

7. Nguyễn Thị Sâm (Giáo xứ Song Ngọc)

8. Trần Văn Thiện (Giáo xứ Đông Tháp)

9. Nguyễn Văn Tiệp (Giáo xứ Song Ngọc)

10. Bùi Thị Lai (Giáo xứ Song Ngọc);

11. Fb Fx Lê Nhàn

12. Vũ Đình Lực (Giáo xứ Song Ngọc)

13. Bùi Văn Hải (Giáo xứ Song Ngọc)

14. Nguyễn Xi Phon (Giáo xứ Đông Tháp)

15. Nguyễn Văn Hùng (Giáo xứ Song Ngọc)

16. Nguyễn Đức Hùng (Giáo xứ Song Ngọc)

17. Huy Jos (Giáo xứ Yên Đại)

18. Hoàng Bình (Phong trào Lao Động Việt)

19. Trịnh Anh Tuấn

20. Chu Mạnh Sơn

21. Nguyễn Thị Phương (FB Mary Phương).