Giáo dân Song Ngọc khởi kiện Formosa, bị công an ngăn chặn

NGHỆ AN - Một cuộc xuống đường đã diễn ra trong ngày thứ Ba xuất phát từ Nghệ An và hướng về Hà Tĩnh, đưa đến các sự kiện liên hệ từ sáng đến tối. Hàng trăm người dự định đi hơn 170 cây số để đến tòa án tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nộp đơn khởi kiện Formosa.





Công an và cảnh sát giao thông đứng quan sát, giới hạn đoàn xe của giáo dân Song Ngọc trên Quốc Lộ 1A, trước khi xảy ra xô xát tại Diễn Hồng, Nghệ An. (Lê Văn Sơn/ Facebook)



Thế nhưng đoàn người đã bị công an ngăn chặn vào buổi chiều, đưa đến sự xô xát với công an đánh đập người dân. Đến tối, nhiều nhà thờ tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ cầu nguyện cho đoàn giáo dân từ Song Ngọc đang bị chặn đường tạm thời.





Linh mục Nguyễn Đình Thục (giữa, áo trắng, tay cầm cờ ngũ sắc) dẫn đầu đoàn người tuần hành vào sáng thứ Ba tại giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An lên đường đến Hà Tĩnh để khởi kiện Formosa, đòi bồi thường sự thiệt hại do sự việc Formosa thải hóa chất độc hại xuống biển, gây hại cho loài cá và loài người sống tùy thuộc vào nghề biển. Đến chiều cùng ngày thì đoàn người bị công an ngăn chặn tại Diễn Hồng, Nghệ An nơi mà một số người bị đánh đập trong đó có cả Cha Thục bị đánh chảy máu miệng. Trước khi lên đường, Cha Thục từng tuyên bố, “Chúng ta sẽ đi bộ, một ngày không đến thì hai ngày, hai ngày không đến thì một tuần.” (Vu Tran Hai/ Facebook)



Trong khi tất cả các báo, đài truyền thông của cộng sản đều im lìm, không dám loan tin này, các nguồn tin khác từ các nhà hoạt động và các mạng tôn giáo đã đăng tin và cung cấp nhiều hình ảnh cho thấy các giáo dân đã bị công an đánh chảy máu, và trong các nạn nhân có cả một vị linh mục.



Sự việc bắt đầu sau khi có từ 600 cho tới hơn 1,000 giáo dân giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh thuộc ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ tại Nghệ An cùng nhau đi nộp đơn khởi kiện tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Con số 1,000 người là do trang Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP) cung cấp. Những nguồn tin khác cho biết số người tham gia biểu tình là từ hàng trăm người đến hơn 600 người. Ba xã nói trên có hơn 600 gia đình muốn nộp đơn khởi kiện.





Tại giáo xứ Đông Yên, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ vụ thảm họa Formosa, các giáo dân dự lễ thắp nến cầu nguyện cho đoàn Song Ngọc và cầu nguyện cho quốc thái dân an vào đêm thứ Ba. (GNsP)



Cuộc xuống đường này bắt đầu sáng thứ Ba và được hướng dẫn bởi linh mục JB Nguyễn Đình Thục, quản xứ giáo xứ Song Ngọc. Cha Thục là một trong những người bị đánh vào chiều cùng ngày. Hàng chục xe máy, xe hơi chở bà con tới tòa án đều bị an ninh, cảnh sát giao thông, dân phòng ngăn chặn.



Một nguồn tin của GNsP cho biết có một quan chức trong tỉnh Hà Tĩnh đã đến Tòa Giám Mục Vinh để thảo luận nhằm ngăn chặn cuộc khiếu kiện của giáo xứ Song Ngọc, tuy nhiên quan điểm của Tổng Giám Mục Vinh là: việc đòi lại quyền lợi của người dân đối với Formosa là chính đáng và cần ủng hộ.



Nhà cầm quyền Nghệ An đã thông báo quyết định ngăn chặn đoàn không cho đi gửi đơn khởi kiện, không chấp nhận cho đoàn ngư dân Song Ngọc tiếp tục đi trong tỉnh Nghệ An.





Một phụ nữ bị đánh chảy máu đầu trong cuộc đụng độ chiều thứ Ba. (GNsP)



Giới cầm quyền cũng đã gây áp lực các chủ nhà xe - được thuê và hợp đồng trước đó - không được chở phái đoàn giáo dân Song Ngọc đến thị xã Kỳ Anh đi nộp đơn khởi kiện Formosa. Vì thế, linh mục quản xứ Song Ngọc đã quyết định cho người dân vừa đi xe máy vừa đi bộ đến tòa án.



Trên đường đi, nhiều người cầm cờ ngũ sắc dương cao thể hiện truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt. Các giáo dân cũng mặc áo “Dân Muốn Cá Sống. Formosa Get Out,” và đeo chuỗi mân côi trên cổ để tránh sự trà trộn của an ninh cài cắm người phá rối trong cuộc hành trình.





Một nạn nhân bị đánh khi đoàn người bị ngăn chặn tại Diễn Hồng, Nghệ An. (Tran Bang/ Facebook)



Trên đoạn đường quốc lộ 1A, các giáo dân từ các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh cũng như người dân địa phương đã yểm trợ nước, bánh và hỗ trợ tinh thần cho đoàn người từ Song Ngọc. Lòng nhiệt thành và sự hỗ trợ của bà con đã nâng đỡ tinh thần của đoàn. Nhiều người trong đoàn đã rơi lệ vì cảm kích.



Sau 10 giờ sáng, đoàn Song Ngọc dừng chân nghỉ ngơi tại thị trấn Quỳnh Giang và cùng nhau biểu tình tại đây. “Hãy giúp chúng tôi khởi kiện Formosa” là thông điệp chính mà họ muốn gửi đến tất cả đồng bào trong và ngoài nước hãy cùng nhau đồng lòng đứng lên bảo vệ quê hương dân tộc trước nạn giặc nội xâm và ngoại xâm.



Trong đoàn có nhiều vị cao niên, trong số đó có một cụ bà ngồi trong đoàn bộ hành đi đòi công lý, trên tay cầm túi đựng ba ổ bánh mì. Bà gói theo lương thực cho mình vì biết chuyến đi này sẽ không dừng lại ở một ngày đường.



Đến trưa, đoàn người nghỉ chân tại giáo xứ Yên Lý để ăn trưa. Từng xô cơm và thức ăn được chuẩn bị trước trong khuôn viên của giáo xứ. Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ ngồi xuống ăn trưa bên cạnh vị mục tử của họ.



Sau đó, sóng gió nổi lên tại khu vực Diễn Châu, giới chức Nghệ An đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, và công an các loại, kể cả côn đồ rất đông bao vây đoàn Song Ngọc. Tại đây giới chức cầm quyền đã ra tay bắt bớ, đàn áp, dùng đá ném và dùng đạn bắn vào đoàn. Nhiều thanh niên, người lớn tuổi, các phóng viên tự do đã bị thương, thậm chí cha Thục bị công an đánh chảy máu miệng, theo ghi nhận của GNsP.



Một người bị đánh tại Diễn Hồng, Nghệ An. (Tran Bang/ Facebook)



Nhiều công an đến bao vây, đập cả xe của Cha Thục và khi Cha xuống xe để can thiệp thì họ đánh Cha đến chảy máu miệng.



Một Facebooker viết: “SOS: Người dân cho biết, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục bị đánh đập dã man. Hiện tại JB Thái Pháp, Huy Jos, Ant Son Chu Manh, FX Lê Nhàn, đều bị bắt. Họ là những người làm truyền thông nhiệt thành tại thực địa. Rất mong cộng đồng lên tiếng và báo cáo lên cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Báo Việt (trong nước) đâu rồi? Hay các báo có hợp đồng truyền thông với Formosa?”



Trước sự vây hãm của lực lượng có chức năng bảo vệ dân nhưng nay ngược đãi dân lành, cha Thục tố cáo công an đã hành hung đánh đập cha cũng như bà con giáo dân, công an cướp điện thoại của cha và đập phá xe của cha.



Có rất đông an ninh chìm, đeo khẩu trang che kín mặt trà trộn vào đoàn biểu tình quay phim, ly gián người dân và kích động bạo lực. Trước tình cảnh đó, bà con giáo dân chỉ biết đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ xin Mẹ che chở, giữ gìn trước cái ác.



Từ huyện Diễn Châu, Linh mục Thục nói với đài BBC qua điện thoại, “Đoàn tuần hành của giáo dân, ngư dân mới đi được chỉ khoảng một-phần-năm chặng đường thì tôi và khoảng một chục người bị bị công an và đủ các lực lượng mặc sắc phục, thường phục đánh đập.



“Họ còn tịch thu xe gắn máy và bắt đi ít nhất năm người. Tôi không lường trước được việc chính quyền hành xử đến mức độ này. Chúng tôi chỉ thực thi quyền được khởi kiện của người dân thôi mà. Thật phi lý.

“Khi khởi xướng cuộc tuần hành này, tôi đã xác định, một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này.”



Sau cuộc đụng độ, đến chiều thứ Ba, đoàn đã về giáo xứ Đông Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để nghỉ qua đêm.



Tối cùng ngày, tại giáo xứ Đông Tháp, giáo phận Vinh - nơi đoàn Song Ngọc tá túc qua đêm - và nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh thắp nến cầu nguyện cho người dân đi khởi kiện Formosa được bình an trong sự đàn áp, bắt bớ của giới chức cầm quyền. Dâng lên Chúa và Đức Mẹ những khổ đau và khát khao mong muốn của người dân Việt Nam được quyền làm người.







Sau khi nghỉ trưa tại nhà xứ Yên Lý, đoàn lại tiếp tục lên đường. (GNsP)

Cũng theo tin từ nguồn Tin Mừng Cho Người Nghèo, vào đêm thứ Ba, 14 tháng 2, 2017, nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đã thắp nến cầu nguyện cho đoàn ngư dân Song Ngọc trên hành trình đi khởi kiện.

Tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha Antôn Trần Đình Văn tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho đoàn ngư dân Song Ngọc nói riêng cũng như cho bà con ngư dân nói chung. Ngài chia sẻ, “Chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con.”

Tại giáo xứ Đông Yên, một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất từ vụ thảm họa Formosa, cũng thắp nến cầu nguyện cho đoàn Song Ngọc và cầu nguyện cho quốc thái dân an.



Tại giáo xứ Cồn Sẻ, bà con giáo dân cũng hiệp thông với đoàn Song Ngọc. Cha Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ, nói, “Giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình thắp nến cầu nguyện hiệp thông đau khổ với Song Ngọc đang bị đàn áp bởi bạo quyền.”





Nhiều người mang nước ra bên đường để giúp đoàn giáo dân đi khởi kiện vào buổi trưa gần cầu Bát Giáp, nơi có khá đông an ninh chìm nổi có mặt để theo dõi. (GNsP)



Trước khi bị đánh và bị ngăn chặn, Cha Nguyễn Đình Thục từng tuyên bố, “Chúng ta sẽ đi bộ, một ngày không đến thì hai ngày, hai ngày không đến thì một tuần.”



Trước đó, vào chiều Chủ Nhật, 12 tháng 2, dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã ra quốc lộ biểu tình phản đối Formosa vì cho rằng công ty này thải chất thải khiến cá chết ở bên bờ kênh thoát lũ nối Formosa với sông Quyền.

Cũng trong ngày thứ Ba, theo ghi nhận của đài BBC, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định từ Sài Gòn đã đưa ra ý kiến của ông về cuộc tuần hành tại Nghệ An, “Nếu 87 năm trước, Thánh Gandhi tuần hành để chống một đạo luật bất công, thì hôm nay linh mục Thục tuần hành để thực thi một quyền công dân hợp pháp của các nạn nhân Formosa là quyền khởi kiện theo luật định.



“Dù đến được Tòa Kỳ Anh hay không, cuộc tuần hành vì dân quyền của linh mục Nguyễn Đình Thục ngày 14 tháng 2 sẽ đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam như ngọn lửa khởi đầu phong trào dân quyền chống chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.”