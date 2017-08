Giáo sĩ Do Thái từng làm lễ cải đạo cho Ivanka phê phán Trump "hàm hồ" với thái độ kỳ thị

Giáo Sĩ Haskel Lookstein và Ivanka TrumpNEW YORK - Vị giáo sĩ Do Thái từng làm lễ cải đảo cho Ivanka Trump cải đạo sang Do Thái Giáo đã kịch liệt chỉ trích việc ông Donald Trump bênh vực những người kỳ thị chủng tộc theo Tân Đức Quốc Xã, cũng như cho những người khác theo xu hướng thượng tôn dân da trắng.Phản ứng của Tổng Thống Trump đối với cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tại Charlottesville, Virginia, vào cuối tuần qua, đã gây phẫn nộ cho cả hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ. Ông Trump đổ lỗi cho “cả hai bên” gây ra cuộc bạo động làm chết người trong thành phố đó. Và ông hăng hái hơn trong việc bênh vực những người thượng tôn da trắng. Họ đã tuần hành qua khuôn viên đại học University of Virginia, và hô vang những khẩu hiệu từng được phổ biến thời Đức Quốc Xã , trong số đó có câu “Những người Do Thái sẽ không thay thế chúng tôi.”Trong một bức thư chung gửi cho anh Jared Kushner, con rể ông Trump, và cộng đoàn cũ của Ivanka Trump tại thành phố New York vào tối thứ Tư, Giáo Sĩ Haskel Lookstein và hai giáo sĩ khác đã chỉ trích phản ứng của ông Trump đối với những chuyện xảy ra ở Charlottesville. Vụ bạo động này khiến cho một người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc bị một chiếc xe tông chết. Người lái xe là anh James Alex Fields Jr., 20 tuổi, từ Ohio, đã bị cáo buộc những tội danh, trong đó có tội giết người bậc hai.Bức thư này mang chữ ký của giáo sĩ Lookstein và hai giáo sĩ Chaim Steinmetz và Elie Weinstock. Trong thư viết, “Vào ngày tang lễ của Heather Heyer, người phụ nữ 32 tuổi bị giết bởi một thanh niên thượng tôn da trắng, tân Đức Quốc Xã, tất cả chúng tôi đều bị chấn động bởi thảm kịch nhân sinh này, và tất cả những cảnh khủng khiếp từ cuộc bạo loạn vào hôm thứ Bảy tuần qua ở Charlottesville, cũng như bởi thông điệp và hậu quả gây kinh hãi làm tiêu hao chúng tôi từ đó.”Bức thư viết tiếp, “Mặc dù chúng tôi luôn tránh chuyện chính trị, nhưng chúng tôi kết sức bối rối, vì sự tương đương về đạo đức và sự hàm hồ mà Tổng Thống Trump đã đưa ra, trong cách ông phản ứng với hành vi bạo lực này.”Ông Trump nhấn mạnh rằng những kẻ phản biểu tình, chống lại lối ứng xử bài trừ Do Thái và kỳ thị chủng tộc của những người thượng tôn da trắng, cũng là những người đáng quy trách nhiệm gây ra những sự việc đã xảy ra. (Mặc dù vào ngày thứ Năm, ông tìm cách tự tách xa khỏi lời lẽ ông nói trước đó. Ông nói ông không bao giờ “nói rằng có một sự tương đương về mặt đạo đức, giữa” những người thượng tôn da trắng và những người biểu tình chống chủ nghĩa phát xít.”Tổng thống cũng lập luận sai lầm rằng những người phản biểu tình đã không có giấy phép, trong khi những người thượng tôn da trắng và tân Đức Quốc Xã đều được phép biểu tình một cách hợp pháp.Bức thư này được gửi cho các gia đình trong cộng đồng hội thánh. Tuy vậy Cộng Đàn Kehilath Jeshurun ở Upper East Side cũng đã quyết đụng đăng bài phát biểu đó trên trang Facebook của họ.Giáo sĩ Lookstein đã bảo trợ cho việc Ivanka Trump chính thức cải đạo theo Do Thái Giáo, trước đám cưới của cô với Kushner trong năm 2009.