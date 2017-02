Giáo sĩ liên quan đến vụ đánh bom trung tâm WTC năm 1993 qua đời trong tù

Giáo sĩ Omar Abdel-Rahman.

NEW YORK – Giáo sĩ Hồi giáo Omar Abdel-Rahman, một giáo sĩ mù người Ai Cập, đang chịu án tù chung thân tại Hoa Kỳ vì âm mưu đánh bom nhiều địa danh tại New York, đã qua đời vào sáng thứ Bảy vừa qua. Theo nhà chức trách Hoa Kỳ, ông Rahman qua đời lúc 5:40 sáng thứ Bảy vì nguyên nhân tự nhiên, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tiểu đường và bệnh phình động mạch vành. Người thân của ông Rahman đã được thông báo về cái chết của ông.



Ông Rahman, còn có biệt danh là “giáo sĩ mù,” bị kết án chung thân vào năm 1996, vì tham gia với vai trò cố vấn trong âm mưu đánh bom nhiều địa danh, bao gồm trụ sở Liên Hợp Quốc, và các cây cầu và đường xe điện ngầm tại New York. Ông ta cũng có liên quan đến vụ đánh bom Trung tâm thương mại thế giới WTC vào tháng 2, 1993, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 1,000 người bị thương.



Ông Rahman, một thành viên của phong trào Hồi giáo Ai Cập, nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 1990. Ông ta trước đó bị nhốt tù tại Ai Cập vì đã giúp thúc đẩy vụ ám sát Tổng Thống Anwar Sadat.



Nhờ các bằng chứng từ Ai Cập, chính phủ Hoa Kỳ kết tội Rahman có liên quan đến vụ tấn công WTC năm 1993. Sau vụ đánh bom, chính phủ Hoa Kỳ còn ghi âm được những lời của giáo sĩ này, khuyến khích tấn công nhắm vào các mục tiêu ở New York và New Jersey. Rahman và 9 người đi theo ông ta bị bắt vào tháng 6, 1993.



Rahman đã bị giam tại nhà tù liên bang từ năm 1993. Vào tháng 12, 2006, Rahman từng gặp vấn đề khẩn cấp về sức khỏe. Vào lúc đó, FBI từng cảnh báo rằng, cái chết của ông ta có thể sẽ khiến Al Qaeda tung ra các đợt khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ để trả thù.



Được biết, sức khỏe của Rahman đã suy giảm từ ngày 6 tháng 12, sau khi ông ta nôn ra máu và được đưa vào bệnh viện St. John. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện rằng gan của Rahman có 1 khối u. Ngoài ra, giáo sĩ này còn có nhiều bệnh tật khác vì tuổi già.