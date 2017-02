Giáo sư mang huy chương Nobel bị thẩm vấn tại phi trường Hoa Kỳ

Giáo sư Brian Schmidt (trái) nhận giải Nobel từ vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển.

NORTH DAKOTA - Một nhà khoa học đoạt giải Nobel đã bị các nhân viên an ninh phi trường Hoa Kỳ chất vấn liên tục, khi mang huy chương vàng qua cổng kiểm soát. Khi giáo sư Brian Schmidt trở về Australia sau khi thăm người thân ở Fargo, tiểu bang North Dakota, ông đã bị các nhân viên an ninh tại phi trường Hoa Kỳ chặn lại và thẩm vấn, vì chiếc huy chương Nobel ông mang theo trong hành lý. Câu chuyện được chính giáo sư Schmidt kể lại trong một hội thảo ở New York vào năm 2014, và được trang Scientific America đăng lại mới đây.



Ông Schimidt là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng, đoạt giải Nobel năm 2011 và được nhận chiếc huy chương bằng vàng trị giá $10,000 Mỹ kim. Tuy nhiên, chiếc hộp đựng huy chương được ông để trong hành lý lại khiến các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Hoa Kỳ TSA chú ý khi đi qua máy dò tại cổng kiểm soát ở sân bay.



"Họ nói với tôi rằng có thứ gì đó trong hành lý, tôi trả lời: 'Đúng vậy, tôi nghĩ đó là chiếc hộp này'. Họ hỏi có thứ gì trong hộp, tôi đáp: 'Một huy chương vàng lớn'", Schmidt vui vẻ kể lại.



"Thế là họ mở nó ra và hỏi 'Cái này làm bằng gì?' Tôi đáp 'vàng'. Họ chất vấn ai đã trao nó cho tôi, tôi nói đó là nhà vua Thụy Điển. 'Sao ông ấy lại trao nó cho ông? Tôi trả lời Vì tôi góp phần phát hiện ra rằng tỷ lệ giãn nở của vũ trụ đang tăng lên'", giáo sư kể tiếp.



Ông Schmidt nghĩ rằng các nhân viên TSA sẽ phá lên cười khi ông nói những điều này, nhưng ngược lại, nét mặt họ lại tỏ ra căng thẳng hơn. Ông đành phải giải thích cho họ hiểu rằng đây là giải thưởng Nobel, nhưng họ tiếp tục chất vấn tại sao ông lại đến Fargo.



Giáo sư cho biết, ông đến Fargo để thăm bà, vì bà của ông muốn tận mắt nhìn thấy tấm huy chương Nobel bằng vàng. Ông Schmidt cho rằng, các nhân viên an ninh tỏ ra lo ngại vì chiếc huy chương cho thấy một màu đen rất đáng ngờ trên màn hình máy X-quang. "Chiếc huy chương nặng hơn 0.2 ký và được làm bằng vàng, nên nó hấp thụ toàn bộ tia X, khiến hình ảnh của nó biến thành màu đen. Họ chưa từng trông thấy thứ gì hoàn toàn đen như thế trên màn hình máy scan", ông giải thích. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, nhân viên TSA đã để ông Schmidt đi qua và lên máy bay.



Giáo sư Schmidt đoạt giải thưởng Nobel danh giá vì những nghiên cứu góp phần phát hiện ra năng lượng tối, yếu tố khiến tốc độ giãn nở của vũ trụ tăng lên.