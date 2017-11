Giết đồng nghiệp vì bị tát

SÀI GÒN - Vũ Huy Tĩnh, 29 tuổi, và Đinh Quang Vũ cùng làm thuê tại cơ sơ chế biến đậu hũ do bà Linh làm chủ. Tĩnh từng nói dối với chủ là về quê để xin ứng trước 300,000 đồng tiền lương (khoảng $13 Mỹ kim). Anh ta dùng để đi chơi. Trong lúc làm việc, Vũ nhắc lại vụ xin tiền này với Tĩnh, đưa đến cãi nhau giữa hai người. Vũ đã tát Tĩnh một cái. Tĩnh tức giận và lấy kéo đâm chết Vũ ngay tại nhà làm đậu hũ.

Tại tòa ngày thứ Ba, Vũ Huy Tĩnh bị tuyên án 18 năm tù vì tội giết người. Án mạng xảy ra vào đêm 13 tháng 10, 2016. Tĩnh quê ở Nam Định. Một nhân chứng kể rằng khi bị Vũ tát vào mặt, Tĩnh đi vào bếp lấy một cây kéo đứng ngoài cửa chính đợi Vũ đi qua. Một nhân viên làm cùng cơ sở thấy Tĩnh cầm kéo nên sợ xảy ra việc đâm nhau, anh ta căn ngăn nhưng không được.

Thấy vậy, Vũ liền đi xuống bếp lấy một cái chảo đánh Tĩnh nhưng Tĩnh tránh được khiến cái chảo rơi xuống đất. Trong lúc Vũ quay lưng đi tìm vũ khí đánh trả thì bị Tĩnh đâm một nhát trúng lưng.

Hội thảo Biển Đông vẫn chỉ là... hội thảo

HÀ NỘI - Chiều thứ Ba, Hội Thảo Quốc Tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học Viện Ngoại Giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, và Hội Luật Gia Việt Nam tổ chức đã kết thúc mà không gì mới để thuyết phục Trung Cộng phải trả lại cho Việt Nam những đảo đã chiếm tại Hoàng Sa.

Thông tấn xã CSVN cho biết hội nghị dài hai ngày đã “diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thực chất, Hội thảo đã thảo luận sâu sắc và có giá trị về nhiều khía cạnh ở Biển Đông, góp phần đạt được những nhận thức chung về mục tiêu hướng tới một vùng biển thông minh.”

“Thực chất” ở đây là trong hai ngày thì hội nghị đã có bảy phiên làm việc, 30 bài tham luận được trình bày, và gần 300 câu hỏi được thảo luận, và “hội thảo đã thành công tốt đẹp.” Các học giả cho rằng trong năm 2017 thì tình hình Biển Đông yên ả trên bề mặt, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ sóng ngầm phức tạp.



Cháy lớn tại công ty may

THAI NGUYÊN - Lúc xảy ra hoả hoạn, xưởng đã có gần 300 công nhân đang làm việc tại bốn kho vải, lông của công ty Shin Han. Vì công ty may mặc đã chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Rất may gần 300 công nhân đều đã chạy thoát ra ngoài nhưng thiệt hại về tài sản thì rất lớn.

Vụ hoả hoạn trên xảy ra vào 3 giờ ngày thứ Ba, tại Shin Han, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên.

Theo một số công nhân, ngọn lửa bùng phát từ kho lông của công ty. Tổng diện tích công ty là 6,000 mét vuông. Có ba điểm cháy là một xưởng sản xuất, một kho chứa bông, lông vũ; một kho nguyên liệu phụ kiện.

Toàn xưởng bị thiêu rụi. Nguyên nhân là do chạm dây điện. Ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại $437,000.



Tàu câu mực chìm trên biển, 2 người chết

BÌNH THUẬN - Tàu câu mực từ Bình Định với sáu thuyền viên đang hành nghề trên vùng biển Vũng Tàu, giáp ranh với Bình Thuận, thì bất ngờ bị chìm. Lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể hai người, bốn người còn lại mất tích chiều thứ Ba.

Trước đó, đêm thứ Hai, 27/11, trung tâm cứu nạn nhận được tin báo tàu câu mực Bình Định đang hoạt động ngoài khơi cách mũi Vũng Tàu hơn 40 hải lý về hướng đông nam thì bị chìm chưa rõ nguyên nhân.

Biển động cấp 6-7, có gió to sóng lớn nên tàu bị chìm rất nhanh, thuyền trưởng đã liên lạc với gia đình cầu cứu, trên tàu có sáu thuyền viên. Trung tâm đã đưa tàu Star 272 ra khơi cứu nạn; tuy nhiên, thời tiết xấu gây khó khăn trong việc tìm kiếm, cứu nạn.

Đến rạng sáng thứ Ba, tàu Star 272 đã vớt được thi thể chủ tàu kiêm thuyền trưởng Ngô Thiên, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định, và một nạn nhân chưa rõ danh tính, quê Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáu người trên thuyền gồm ba người Bình Định, một người Quãng Ngãi, và hai người ngụ tại thị xã La Gi. Tàu xuất bến từ cảng cá La Gi.



Hơn 100 tấn cá lồng chết sạch

HUẾ - Chiều thứ Ba, các ban ngành huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang theo dõi tình hình cá chết bất thường tại hai xã Vinh Hiền, Lộc Bình khi đã có hơn 100 tấn cá lồng nước lợ nuôi trên đầm phá để bán dịp Tết bị chết sạch.

Xã Vinh Hiền có số lượng cá chết trên 81 tấn. Số lượng cá này nằm ở khoảng 360 hộ nuôi toàn xã với 1,300 lồng, ước tính ban đầu ngư dân thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng ($350,000). Ở xã Lộc Bình cũng có tình trạng cá lồng nuôi trên đầm phá chết với gần 30 tấn cá của 152 hộ dân.

Qua thống kê, cá lồng nuôi bị chết là cá nuôi trái vụ gồm những cá đặc sản rất ngon như cá vẩu, cá mú. Số lượng hơn 100 tấn cá này đã được người dân nuôi tám tháng để cung cấp cho giới tiêu thụ trong dịp Tết tới, trọng lượng chừng trên 1kg/con.