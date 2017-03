Giới thiệu sách Cổ Tích VN viết bằng Anh ngữ

Tin THANH PHONG

Nhà báo Du Miên, Thư Viện Việt Nam vừa cho Viễn Đông biết, vào lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Bảy 25 tháng 3, 2017 tới đây, Thư Viện Việt Nam sẽ giới thiệu với đồng hương cuốn truyện Cổ Tích Việt Nam do giáo sư Tôn Thất Diên (sĩ quan QL/VNCH, giảng sư môn Anh ngữ Trường Võ Bị Quốc Gia VN) dịch sang Anh ngữ.





Cách nay 10 năm, Thư Viện VN đã in tặng cho các Trung Tâm dạy Việt ngữ khắp nơi 10 ngàn cuốn sách “Truyện Cổ Tích VN” do giáo sư Trần Lam Giang viết bằng Việt ngữ. Nay với sự cố gắng của dịch giả đã ngoài tám mươi tuổi, hai cuốn truyện cổ tích của GS Trần Lam Giang đã dịch xong và ra mắt đồng hương.



Sách dầy 540 trang, in đẹp, bìa đóng chỉ và đặc biệt cứ một bên tiếng Việt , một bên tiếng Anh để người đọc dễ so sánh. Vừa có lợi cho các em trau dồi tiếng Việt, biết một số truyện cổ rất hay, vừa giúp cho người ngoại quốc tìm biết một số truyện cổ trong kho tàng văn chương VN và cho người yếu tiếng Anh học hỏi thêm.



Sách chỉ bán tượng trưng $20/cuốn, mục đích lấy tiền xuất bản cuốn thứ ba cho đủ bộ ba cuốn, 2,300 trang. Thư Viện VN kính mời qúy phụ huynh, quý Thầy, Cô Giáo dạy tiếng Việt đến tham dự vào ngày giờ nêu trên.