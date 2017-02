Giông tố tới Quận Cam, các thành phố cho dân bao cát

Bao cát được một số thành phố cung cấp cho người dân miễn phí. (Santa Ana City)



WESTMINSTER - Nam California là mục tiêu của một trận giông tố lớn, được cơ quan khí tượng mô tả là dữ dội, sẽ thổi qua vùng Los Angeles và Quận Cam bắt đầu từ chiều thứ Năm hôm nay kéo dài qua ngày thứ Sáu. Hệ thống thời tiết vũ bão mùa đông này có lẽ sẽ gây lũ lụt và gió lớn cho các thành phố, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết.



Trong ngày thứ Tư, cả hai thành phố Santa Ana và Seal Beach đều thông báo cho người dân được biết các địa điểm nhận bao cát miễn phí để ngăn chặn nước lụt.



Alex Tardy, một nhà khí tượng học thuộc Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia nói hôm thứ Tư, “Lúc này ở bên ngoài thời tiết có vẻ rất tốt. Nhưng điều đó đánh lừa người ta, vì một trận giông lớn đang tiến đến. Quận Cam và Los Angeles nằm ngay trên đường đi của giông tố.”



Vùng nội địa (Inland Empire) như Riverside, San Bernardino sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không nặng như thế.

Sau một ngày dễ chịu với bầu trời có mây một phần và nhiệt độ trong khoảng 70-79 độ, đến giữ trưa thứ Năm, những đám mây đáng ngại sẽ bắt đầu kéo vào khu vực, mang lại những cơn gió thổi từ 20 tới 30 dặm một giờ từ phía nam, với nhiệt độ khoảng 65 độ.



Ông Tardy nói, “Sau đó, mọi thứ trở nên khó chịu.”

Vào sáng sớm thứ Sáu, vào giờ cao điểm đông người đi làm buổi sáng, những trận mưa lớn sẽ trút xuống Quận Cam và Los Angeles. Và những trận gió gây thiệt hại có thể thổi lên tới 60 dặm một giờ, dọc theo bờ biển trong suốt cả ngày, theo ông Tardy cho biết.



”Trận bão đặc biệt này có một dòng khí lưu rất mạnh, và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp ở miền nam California.”



Vào ngày thứ Sáu, việc lái xe có thể nguy hiểm một chút, vì cành cây rớt xuống và sạt lở đất có thể xảy ra.

Hai Hạt Orange và Los Angeles có thể bị ngập lụt, với lượng nước mưa lên tới 3-5 inch, gây ra lượng nước chảy cực lớn từ đất đã bão hòa.



Ông Tardy cho biết, “Lúc này khả năng lũ lụt đang trở nên nguy hiểm. Nếu trận giông tố này xuất hiện, có thể có lũ lụt khu vực đô thị, đặc biệt dọc theo sông Santa Ana và sông Los Angeles.”



Trận bão có thể mang lại lượng nước mưa dày 2 inch tới Riverside, 7 inch đến vùng núi ngọn núi Santa Ana và San Gabriel, và lên tới 5 inch ở những chân đồi trong vùng núi San Bernardino Mountains, theo ông Tardy nói. Các khu trượt tuyết sẽ nhận được ít nhất lượng tuyết dày 1 bộ.



Thứ Bảy sẽ vẫn có mây phận phần, vào có thể có mưa rào. Ông Tardy nói, “Ngày thứ Bảy sẽ là ngày dọn dẹp rác rưởi từ lũ lụt hôm thứ Sáu.”



Chính quyền thành phố Santa Ana cho biết mỗi ngày người dân có thể đến địa chỉ

215 S. Center Street từ 6 am đến 8 pm để lấy bao cát. Mỗi gia đình được tối đa 10 bao. Cần biết thêm chi tiết, có thể gọi số của Public Works Agency là (714) 647-3380 từ 7 am đến 3:30 pm.



Tại thành phố Seal Beach nằm sát bờ biển, nơi mà mưa gió có thể gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, chính quyền cho biết cư dân có thể đến các địa điểm sau đây để lấy bao cát.



Marine Safety Headquarters – 888 Ocean Avenue

The Naval Weapons Station, “Liberty Gate” - Seal Beach Bl. and Landing Ave.

Fire Station 44 – 8th Street and Central Ave.

Fire Station 48 - 3131 Northgate Road (at the 405 freeway)

Arbor Park - 4665 Lampson Ave.

Marina Park – First Street and Marina Avenue

Seal Beach Public Works Yard (sandbags only) – 1776 Adolfo Lopez Dr.