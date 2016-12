(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

LOS ANGELES – Một người đàn ông - cư dân khu Pico-Union thuộc Los Angeles, cũng là một nhân viên phi trường - đã bị bắt vì tội âm mưu buôn lậu heroin qua phi trường LAX, bằng cách gói heroin giả làm quà Giáng Sinh. James Mitchell, 25 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư bởi các đặc vụ của Cơ quan quản lý ma túy DEA. Người này bị cáo buộc tìm cách buôn lậu heroin qua một cổng an ninh tại LAX vào ngày 10 tháng 12.Mitchell đã làm thủ tục ghi danh lên một chuyến bay của hãng Frontier Airlines đến Cincinnati, Ohio, vào 2 ngày sau khi mua 1 tấm vé máy bay 1 chiều. Hành lý của Mitchell bị chú ý vì mang theo “một loại vật chất đậm đặc”, trong quá trình đưa qua máy quét kiểm tra của nhân viên an ninh TSA. Khi kiểm tra hành lý kỹ hơn, nhân viên an ninh phát hiện 6 gói hàng khả nghi chứa một chất bột màu xám. Một trong các gói hàng sau đó đã cho kết quả kiểm tra dương tính với heroin. Tổng cộng 6 gói hàng, được cho là đều chứa heroin, nặng khoảng 14 pound.Các gói hàng nêu trên đều được gói trong giấy màu và gắn nơ như quà Noel. Nhân viên TSA cho biết, một trong các gói hàng tỏa ra mùi chua như giấm, khiến họ phải lập tức gọi cho đơn vị kiểm soát độc chất. Khi được TSA gọi điện thoại tìm kiếm, Mitchell nói rằng anh ta đang ở trong toilet, nhưng trên thực tế, Mitchell đã vội vã rời khỏi phi trường. Nghi can sau đó bị bắt tại nhà ở Los Angeles.HAWAII – Một loài cá đặc biệt chỉ có ở phía tây bắc quần đảo Hawaii đã được đặt tên theo Tổng Thống Barack Obama, để vinh danh các nỗ lực của ông trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Các nhà khoa học hôm thứ Năm đã công bố thông tin chính thức về Tosanides obama, loài cá nhiệt đới được đặt tên theo Tổng Thống Obama. Tên gọi này nhằm vinh danh tổng thống Hoa Kỳ, sau khi ông quyết định mở rộng Khu Bảo tồn Hải dương Quốc gia Papahanaumokuakea, phía tây bắc quần đảo Hawaii."Chúng tôi đặt tên như vậy để ghi nhận những nỗ lực của ông ấy trong việc bảo vệ và bảo tồn tự nhiên, bao gồm việc mở rộng Papahanaumokuakea", ông Richard Pyle, nhà khoa học tại Bảo tàng Bishop, tác giả chính của dự án nghiên cứu, cho biết.Các thành viên của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia NOAA phát hiện loài cá Tosanides obama ở khu Papahanaumokuakea. Con cá nhỏ có màu hồng và vàng, trên vây lưng con đực có đốm viền xanh với sọc đỏ, vàng ở trung tâm. "Đốm tròn này gợi nhắc đến biểu tượng chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Obama trước đây. Nó rất phù hợp với con cá được đặt tên để vinh danh Tổng thống", ông Pyle nhận xét. Theo Randall Kosaki, nhà khoa học tại NOAA, loài cá này còn rất đặc biệt hơn bởi nó là loài đặc hữu của Papahanaumokuakea, tức là nó sẽ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.