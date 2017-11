Gợi ý ‘chiêu trò’ mới cho Halloween từ Galaxy S8

Sắm đồ hóa trang trong vòng 3 nốt nhạc

Bạn đã có ý tưởng gì cho các màn hóa trang năm nay để khiến bạn bè “phát hoảng” lên chưa? Một số trung tâm thương mại như SC Vivo City hay các khu chợ đêm, các cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween đang rất nhộn nhịp với nhiều set đồ vô cùng ấn tượng rồi đấy. Chỉ có điều, quá nhiều bạn trẻ đang đổ xô đến đây nên khâu thanh toán hơi làm bạn mất chút thời gian.

Tuy nhiên, nếu là tín đồ của Galaxy S8 và cài đặt Samsung Pay, việc thanh toán của bạn trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều với hình thức thanh toán một chạm vô cùng thông minh. Không cần mang nhiều thẻ hay tiền mặt mua sắm trong những ngày đông đúc này, chỉ cần một thao tác dễ dàng, nhanh chóng và tối ưu, bạn có thể sở hữu ngay những set đồ hóa trang Halloween cực “chất” mà lại vô cùng an toàn.

Đã có hơn 30.000 người dùng Việt Nam trải nghiệm Samsung Pay khi mua sắm cuối năm rồi đó, bạn đã thử chưa?

Chiến game kinh dị “hot” nhất từ Gear VR

Với một số anh chàng hay cô nàng sợ đám đông, ngại ra đường trong dịp lễ Halloween nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí ma quái của mùa lễ đặc biệt này đừng ngần ngại tải ngay các game kinh dị “hot” nhất và thử thách độ gan dạ của mình cùng kính thực tế ảo Gear VR và Galaxy S8.

Ghost Theory, Get Even, Until Dawn: Rush of Blood hay The Assembly hẳn là những gợi ý thú vị đang được nhiều game thủ mê dòng kinh dị săn lùng cho mùa Halloween năm nay. Rất nhiều người người nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được cửa ải cuối cùng cho đến khi họ bắt đầu với Gear VR và nhận ra mức độ “lạnh tóc gáy” tăng lên gấp nhiều lần.