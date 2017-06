Google bán công ty sản xuất robot cho Nhật

CALIFORNIA – Hãng Google cuối tuần trước đã hoàn tất thương vụ bán Boston Dynamics, một công ty chuyên chế tạo robot, cho tập đoàn Softbank của Nhật. Công ty Schaft chuyên sản xuất người máy đi trên hai chân cũng nằm trong thương vụ này. Các sản phẩm của Boston Dynamics đã gây tranh cãi rất lớn trong dư luận, đặc biệt là loại robot Atlas giống người, có thể mở cửa, di chuyển trên các địa hình không bằng phẳng, nhấc bổng và sắp xếp kiện hàng lên giá.



Robot Atlas có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, hầu như không thể ngã khi bị đánh. Khi bị đẩy ngã, nó có thể tự bật dậy và tiếp tục di chuyển. Nhiều người gọi đây là loại robot "ác mộng" vì lo ngại chúng có thể rơi vào tay tội phạm hoặc được sử dụng cho mục đích quân sự chống lại dân thường. Boston Dynamics cũng nổi tiếng với dòng robot 4 chân mang tên BigDog, có vẻ ngoài giống những con chó kích thước lớn. Hãng này cũng vừa ra mắt robot hỗn hợp có 2 bánh xe và 4 cánh tay mang tên Handle. Robot này có thể đứng vững trên 4 chân, tương tự các mẫu BigDog.

Giá trị của hợp đồng giữa Google và Softbank không được tiết lộ. Nguyên nhân khiến Boston Dynamics bị Google rao bán được cho là do công ty này không thể chế tạo những loại robot phù hợp với yêu cầu thị trường trong những năm tới. Thương vụ này kết thúc 4 năm Google quản lý Boston Dynamics mà không đạt được kỳ vọng ban đầu.



Trump sẽ gặp Modi trong tháng này

Tổng Thống Donald Trump sẽ đón tiếp Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong tháng này, nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế quốc phòng, và gia tăng hợp tác trong việc chống khủng bố, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai. Cuộc họp diễn ra ngày 26 tháng 6 sẽ là lần gặp mặt đầu tiên giữa các lãnh đạo của 2 nền dân chủ lớn nhất thế giới, với tổng dân số là 1.6 tỷ người.

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã phát triển mạnh dưới thời Tổng Thống Barack Obama, và đặc biệt là sau khi ông Modi nhậm chức năm 2014. Ấn Độ được coi là đối tượng để cân bằng với thế lực của Trung Quốc tại châu Á. Tuy nhiên, từ khi nhậm chức đến nay, ông Trump vẫn chỉ tập trung vào việc giao hảo với Trung Quốc, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của nước này trong việc kềm chế chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết, ông Trump và ông Modi sẽ thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác an ninh trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Hương, và các chủ đề chung khác. Ông Spicer cho biết, giao dịch thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tăng gấp 6 lần tính từ năm 2000, đạt 115 tỷ Mỹ kim vào năm 2016. Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói rằng, các cuộc thảo luận của 2 lãnh đạo sẽ cung cấp một phương hướng mới cho các hoạt động hợp tác song phương. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump đã cố gắng lấy lòng các cử tri gốc Ấn, bằng cách ca ngợi ông Modi về việc cải tổ hành chính và thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, ông Trump cũng khiến New Delhi tức giận, khi ra lệnh xem xét lại chương trình visa làm việc H1B, vốn đã giúp hàng ngàn người lao động Ấn Độ sang làm việc tại Hoa Kỳ.

Tìm sinh viên Trung Hoa mất tích 4 ngày tại Mỹ

Cảnh sát tiểu bang Illinois đang mở một chiến dịch lớn để tìm kiếm một sinh viên Trung Hoa đã mất tích 4 ngày tại tiểu bang này. Theo hình ảnh từ camera an ninh, cô gái này được nhìn thấy lần cuối cùng khi bước lên một xe hơi trên 1 con đường vắng người. Cô Zhang Ying Ying, 26 tuổi, quê ở tỉnh Phúc Kiến, đang là nghiên cứu sinh của Đại Học Illinois, Urbana, ngành Khoa Học Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên. Cô mới đến học tại trường được khoảng một tháng, và sống tại ký túc xá của trường.

Theo thông cáo của cảnh sát, cô Zhang được nhìn thấy lần cuối cùng vào chiều thứ Sáu, 9 tháng 6. Vào ngày hôm đó, cô đã gởi một tin nhắn nói rằng cô sẽ đi đến thành phố Urbana để ký hợp đồng thuê một căn chung cư. Tuy nhiên, cô đã không xuất hiện tại chỗ hẹn. Hoạt động điện thoại cuối cùng của cô Zhang là vào 2 giờ 30 chiều cùng ngày.

Các hình ảnh camera an ninh do cảnh sát thu được cho thấy, lúc hơn 2 giờ chiều ngày 9 tháng 6, cô Zhang đang đứng bên lề đường thì một chiếc Saturn Astra màu đen tấp vào. Cô Zhang nói chuyện với tài xế vài phút, sau đó bước lên xe và chiếc xe rời đi. Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra một số hãng dịch vụ chuyên chở, ví dụ như hãng Uber, và kiểm tra các báo cáo về việc 1 tài xế lái xe hơi màu đen đã tìm cách mời các cô gái trẻ đi quá giang xe của hắn. Nhà chức trách cho biết, họ rất lo ngại về vụ mất tích của cô Zhang, và coi đây là một vụ án khẩn cấp.

Trump muốn sa thải người điều tra vụ Nga

HOA THỊNH ĐỐN – Một nguồn tin mới đây cho biết, Tổng Thống Donald Trump đã cân nhắc việc sa thải vị điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, người được bổ nhiệm để lãnh đạo cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông Chris Ruddy, người đã có chuyến đi đến Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai, lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng, tổng thống đang cân nhắc việc sa thải cố vấn đặc biệt.

Sau các tiết lộ của ông Ruddy, Tòa Bạch Ốc vào tối cùng ngày đã ra thông cáo nói rằng, ông Ruddy không hề thảo luận với Tổng Thống Trump về vấn đề liên quan đến ông Mueller, và chỉ có tổng thống cùng các viên chức tư pháp của ông mới có quyền bình luận về việc này. Vào tháng trước, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã bổ nhiệm ông Mueller giám sát điều tra việc Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016, sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey. Ông Ruddy, tổng giám đốc hãng Newsmax Media, cho rằng việc sa thải ông Mueller, nếu là sự thật, sẽ là một sai lầm lớn của tổng thống.

Ông Mueller hiện đang triệu tập một nhóm nhân viên pháp lý, để điều tra việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống. Một trong các vấn đề quan trọng nhất mà ông Mueller sẽ tìm hiểu, là liệu ông Trump có cản trở cuộc điều tra của FBI hay không, và nếu có, liệu hành động này có bị coi là cản trở tư pháp hay không. Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào tuần trước, Cựu giám đốc FBI James Comey cho biết rằng, Tổng Thống Trump từng yêu cầu ông ngừng cuộc điều tra về Tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc.