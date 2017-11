Google phát triển smartphone dành cho 'tín đồ' YouTube

Theo Android Authority, báo cáo được thực hiện bởi Survey Bods cho thấy một số tính năng sẽ đến với chiếc smartphone đặc biệt sắp tới của Google, cho phép xem video và kết nối với nhà xuất bản dễ dàng hơn.

Đầu tiên là tính năng YouTwist cho phép xoay thiết bị của mình nằm ngang là có thể truy cập vào mạng lưới video YouTube mà bạn có thể muốn xem. Nó cũng đi kèm một nút phần cứng chuyên dụng ở bên cạnh giúp bạn truy cập nhanh vào YouTube và quay video thông qua tính năng gọi là YouCapture.

Bên cạnh đó, một tính năng được gọi là Creator Connect cũng xuất hiện trong báo cáo, với thiết kế dành riêng cho tài khoản YouTube giống phong cách Instagram Stories và xuất hiện ở đầu màn hình chính thiết bị. Nhấp vào một trong những tiểu sử sẽ đưa bạn thẳng đến nguồn cấp dữ liệu của người dùng đó trong YouTube. Tính năng Live Lockscreen cũng xuất hiện cho phép thu nhỏ video Live trên màn hình khóa để người dùng chuyển trực tiếp đến video YouTube Live bằng cách nhấn vào nó.

Trong báo cáo, Survey Bods nói rằng YouTube Edition là smartphone được so sánh với những điện thoại cũ hoặc tầm trung như iPhone 6 của Apple, Sony Xperia XA1 hoặc Samsung Galaxy A5.

Liên quan đến cấu hình, YouTube Edition đi kèm màn hình LCD 6,01 inch độ phân giải 2.160 x 1.080 pixel, chip tốc độ 2,2 GHz, RAM 4 GB, camera 12 MP + 5 MP ở mặt sau hỗ trợ quay phim HD, camera 8 MP ở mặt trước và pin 3.700 mAh. Các thông số khác bao gồm loa stereo Dolby Atmos kép, cảm biến dấu vân tay và bộ nhớ trong 32 GB hoặc 64 GB. Điện thoại mang đến các tùy chọn màu sắc đen, trắng và đỏ.

YouTube Edition được chào bán với giá từ 269 USD đến 360 USD, kèm khuyến mãi 10 GB data miễn phí mỗi tháng trong vòng 1 năm. Chưa rõ tên sản phẩm nhưng báo cáo cho biết nó có thể mang các tên gọi YouTube Edition by Android One, YouTube Edition by LG, YouTube Edition by Samsung hoặc YouTube Edition.

Thành Luân