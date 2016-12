(VienDongDaily.Com - 19/12/2016)

Thông tin này được cung cấp trên trang web của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. Đó là số liệu do thiết bị theo dõi chất lượng không khí của đại sứ quán đo, cách trung tâm thủ đô của Việt Nam hơn 3.5 kilomet theo đường chim bay.

Khói xe gây ô nhiễm không khí như sương mù tại Hà Nội vào giữa ngày. (VTC)



Trưa thứ Hai, trạm đo của Tòa Đại Sứ Mỹ ghi nhận chỉ số không khí ở khu vực trung tâm Hà Nội đạt ngưỡng nguy hại cho sức khỏe.

Trạm đo lường phẩm chất không khí (AQI) đặt tại Tòa Đại Sứ ở phố Láng Hạ cho kết quả lúc 11 giờ trưa ngày 19 tháng 12 là 357, thuộc nhóm không khí xấu, nguy hại. Ở khu vực cầu Nhật Tân kết quả là 198, thuộc diện phẩm chất không khí kém. Chỉ số AQI đo được ở các địa điểm trên lúc 3 giờ chiều lần lượt là 342 và 185.



Theo thang đánh giá, chỉ số AQI từ 101đến 200 là phẩm chất không khí kém, không tốt cho sức khỏe đối với các nhóm nhạy cảm như bệnh nhân về hô hấp, tim mạch.



Trên Facebook cá nhân được ghi nhận bởi trang tin Zing, một người ở Hà Nội tên N.L viết, “Không khí tệ đến này ư? Choáng váng quá rồi, nghĩ đến con phải chơi ở trong nhà, ra đường thì phải đeo khẩu trang loại chuyên dụng. Nhà thì không được mở của đón gió trời.”



Phụ nữ này cũng nhìn nhận rằng người Hà Nội cũng phải cũng phải thích ứng, không thể làm gì khác hơn. “Những nỗi lo lắng này sẽ chìm theo cuộc sống thường nhật và tạm lắng cho đến khi ai đó khơi gợi lại, rồi rồ dại vài giây phút rồi lại lắng xuống.”



Từ đầu tháng 12 đến nay, trang web theo dõi phẩm chất không khí có tên aqicn.org thống kê rằng chỉ số trung bình của Hà Nội có 9 ngày nằm trong khoảng 130 đến 200, tức là không trong trong lành.

Chỉ số phẩm chất không khí ở một địa điểm của Hà Nội đã lên đến mức 343, tức là rất độc hại, vào thời điểm 12 giờ trưa thứ Hai, 19 tháng 12.



Thông tin này được cung cấp trên trang web của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. Đó là số liệu do thiết bị theo dõi chất lượng không khí của đại sứ quán đo, cách trung tâm thủ đô của Việt Nam hơn 3.5 kilomet theo đường chim bay.



Trước đó hơn một tuần, ngày 11 tháng 12, máy đo này cũng đã cho kết quả là 333. Theo tiêu chuẩn của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (EPA), khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên mức 301 đến 500, tức là mức độc hại cho sức khỏe của tất cả mọi người.



Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí carbon oxide, Dioxin lưu huỳnh (SO2) và các loại nitrite oxide.



Cách đây hơn hai tháng, máy đo của Tòa Đại Sứ Mỹ ghi lại chỉ số là 285, tương đương mức độ ô nhiễm rất cao. Vào đầu tháng Ba, cũng máy này đã báo con số 388, cho thấy ô nhiễm không khí gần trung tâm Hà Nội đã ở mức độ nguy hiểm.



Chỉ số ô nhiễm không khí cao ở Hà Nội trong hơn một tuần qua khiến nhiều người lo lắng. Các nhà hoạt động môi trường, nhà báo và người dân đã chia sẻ thông tin và mối lo của họ trên mạng xã hội.

Một số người nói họ “choáng váng” về mức độ ô nhiễm, trong khi có người thậm chí viết trên Facebook rằng “Hà Nội là một thành phố đang chết dần chết mòn” do những chính sách “sai lầm trên mọi phương diện, từ quy hoạch khu công nghiệp và đô thị, giao thông cho đến năng lượng.”



Bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám Đốc TRUNG tâm Sống và Học Tập Vì Môi Trường và Cộng Đồng (Live & Learn), là một trong những người đầu tiên đăng lên mạng xã hội thông tin báo động về tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội.



Bà Nguyệt nói với đài VOA tại Hoa Thịnh đốn, “Tôi nghĩ nó liên quan rất nhiều đến giao thông, liên quan đến đô thị, đến xây dựng của Hà Nội cũng như là phát triển của dân số lên rất là nhiều. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân cũng liên quan đến ô nhiễm điện than từ các khu vực xung quanh hay là từ các nước láng giềng có thể bay qua. Theo các chuyên gia trao đổi, tôi cũng thấy liên quan đến cả đặc điểm địa hình và khí hậu của Hà Nội. Ví dụ, thời điểm vào mùa thu hoặc mùa đông, không khí sẽ làm cho ô nhiễm nó khó thoát đi.”



Theo số liệu chính thức của Hà Nội, đến năm 2015, thành phố có 5.5 triệu xe máy và xe hơi, trong đó xe gắn máy chiếm đến 4.9 triệu chiếc. Các chuyên gia nói khí thải do nhiên liệu không được đốt triệt để của xe máy là một nguyên nhân lớn gây ô nhiễm.



Bên cạnh đó, một số chuyên gia và kiến trúc sư cũng chỉ ra hàng loạt công trình xây dựng lớn đã và đang được tiến hành ở thành phố không được che chắn kỹ cũng là nguyên nhân.

Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, người dân chưa nhận được những cảnh báo hay những thông tin chính thức từ nhà chức trách Hà Nội.



Bà Nguyệt nói với Voa, “Tôi thấy rằng mọi người tiếp xúc thông tin này hầu như thông qua Facebook do mọi người quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Thế còn ngay cả việc cảnh báo người dân cần phải làm gì, như thế nào thì chúng tôi cũng chưa thấy thông tin này. Thông tin chung cảnh báo toàn dân rồi những thông tin giáo dục nâng cao nhận thức, tôi không thấy có những thông tin đó.”



Trong tuần qua, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, khi được hỏi về ô nhiễm không khí, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, nói thành phố đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động và dự kiến vào ngày 30 tháng 12 sẽ công bố số liệu để người dân có thể tra mạng và biết được khu vực mình sinh sống có mức độ ô nhiễm như thế nào.



Ông cho biết thêm từ đầu năm 2017 thành phố sẽ nâng số xe hút bụi ở bốn quận nội thành lên 50 xe từ 10 chiếc hiện nay. Người đứng đầu Hà Nội bày tỏ hy vọng những giải pháp này sẽ giúp giảm bụi trong không khí, môi trường Hà Nội sẽ sạch lên.