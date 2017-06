Hai anh em bị mẹ bỏ rơi ở Sài Gòn

Người mẹ nói đi đổ xăng rồi đi biệt tăm, để lại em trai 6 tuổi cùng đứa em khoảng 3 tháng tuổi trên vỉa hè. Vụ này đang gây xôn xao dư luận. Ngày thứ Sáu, ban giám đốc Làng Thiếu Niên Thủ Đức cho biết có hai em trai nghi bị người thân bỏ rơi ven đường ngay trước cửa của Làng Thiếu Niên, đoạn gần ngã ba Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ.

Khoảng 5 giờ sáng, nhân viên bảo vệ nghe tiếng trẻ khóc ngay gần cổng chính của Làng, nên mở cổng thì thấy có một em trai 6 tuổi đang hoảng hốt, khóc sướt mướt. Gần đó là một em bé nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ.

Ban giám đốc liền đưa hai em vào trong. Em lớn cho biết tên là Trung, còn đứa nhỏ là em ruột của nó. Trung kể rằng khi trời còn chưa sáng, cả hai được mẹ chở bằng xe máy từ phường Bình Trưng Tây, quận 2, đến địa điểm trên. Tại đây, người mẹ để hai con xuống ven đường và nói đi đổ xăng rồi không thấy trở lại. Đến chiều cùng ngày, họ chưa tìm ra người mẹ.

Ông Đức treo cổ chết trong phòng trọ

AN GIANG - Công an Long Xuyên đang điều tra cái chết của một người đàn ông quốc tịch Đức, chết trong tình trạng treo cổ và lõa lồ trong phòng trọ. Họ đã liên lạc với Tòa Đại Sứ Đức và chờ nhân viên ngoại giao đến trước khi khám nghiệm tử thi.

Vào khoảng sau 10 giờ sáng thứ Năm, cái chết treo cổ của ông Meyer Herbert Klaus, 65 tuổi, được khám phá. Phòng trọ nằm trên đường Trần Quốc Toản, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Phùng Hoài Ngọc, cựu giảng viên Trường Đại Học An Giang, cho biết ông Klaus từng dạy Anh văn ở trung tâm ngoại ngữ Long Xuyên Âu - Úc, trung tâm ngoại ngữ An Giang International, và cuối cùng là trung tâm ngoại ngữ Go Go.

Ông Ngọc cho biết, “Mấy hôm trước, tôi nghe nói ông gây gổ với vợ bên Đức và bên đó đã cắt trợ cấp người già của ông. Hiện ở đây ông không có việc làm.”

GrabBike và xe ôm hỗn chiến, cảnh sát phải nổ súng

SÀI GÒN – Vì sự cạnh tranh, một nhóm lái xe Grabbike và xe ôm truyền thống đã đánh nhau tại khu vực bến xe Miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân vào khoảng 11 giờ đêm thứ Năm.

Một số người ở gần đó cho biết một tài xế GrabBike cãi nhau lớn tiếng với một số người chạy xe ôm trước cổng bến xe. Ngay sau đó có hơn chục tài xế GrabBike khác tụ tập sẵn bên kia đường tiến sang để gây áp lực với đám lái xe ôm.

Tuy nhiên, nhiều tài xế xe ôm từ trong bến xe cũng ùa ra, cầm theo cây gậy tấn công vào nhóm GrabBike, gây ra cảnh ẩu đả đông người. Có một số tài xế GrabBike cũng trang bị gậy gộc để tấn công trở lại.

Khi vụ hỗn chiến vừa diễn ra, lực lượng trinh sát của công an liền đến can thiệp. Trước thái độ quyết chiến của đôi bên, trinh sát đã nổ súng chỉ thiên để đe dọa. Những người có liên quan đến hai nhóm bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Một số người bị thương tích nhưng không đáng kể.

Trong thời gian gần đây, ở các khu vực bến xe, bến tàu, trong đó nóng nhất là bến xe Miền Tây, tình trạng va chạm giữa tài xế GrabBike và xe ôm truyền thống đã xảy ra liên tục. Những vụ này xuất phát từ việc đụng chạm tới "miếng cơm manh áo" của cả hai bên và khó có biện pháp giải quyết được.



Vợ chồng bị sát hại dã man trong nhà

BÌNH PHƯỚC - Tối thứ Sáu, công an tỉnh đã phong tỏa một ngôi nhà để điều tra cái chết của bà Nguyễn Thị Tú, 36 tuổi, và chồng là Huỳnh Văn Em, 34 tuổi. Họ ngụ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.

Sáng sớm cùng ngày người thân vợ chồng bà Tú thấy xác bà Tú và chồng nằm co cụm trên nền nhà bê bết máu nên đã gọi báo công an. Bà Tú chết với nhiều vết chém trên người, trong đó có mấy nhát rất sâu ở vùng cổ. Nằm cạnh bà Tú không xa là xác ông Em với thương tích khắp cơ thể, trong đó có nhiều vết đâm ở vùng bụng, ngực. Bên xác ông Em, cơ quan điều tra cũng thấy có sợi dây điện khá to.

Hàng xóm cho biết ông Em là chồng thứ hai của bà Tú. Hai người sống với nhau hơn hai năm và không có con. Trước đó, bà Tú đã có hai con riêng với chồng đầu tiên và đã ly dị.

Chồng cũ đã về Đắk Nông sinh sống. Cách nay hai ngày, chồng cũ có về nhà bà Tú nhưng không rõ về thăm hay có chuyện gì khác. Gia đình bà Tú có mức sống khá. Trước khi chết, bà đang thuê người xây nhà nuôi chim yến khá lớn.

Vịt rớt giá xuống dưới $1 một kg

NGHỆ AN - Hơn một tuần nay, nhiều gia đình nuôi vịt ở huyện Yên Thành đã đứng ngồi không yên vì giá vịt xuống thấp nhất từ trước tới nay.

Chăn nuôi vịt gần 10 năm nay, ông Vũ Khắc Thư, 47 tuổi, cho biết năm trước giá vịt 40,000 đồng ($1.75) một kg vẫn không đủ hàng để bán, năm nay xuống 20,000 đồng ($0.87) thương lái còn kén mua.

"Vài ngày trước tôi bán 4,000 con vịt chỉ thu được [$8,700]. Trong khi chi phí bỏ ra để nuôi hết [$13,000]," ông nói. Dù biết bán với giá rẻ và lỗ nhưng ông không còn cách nào khác. Nếu nuôi kéo dài ông có thể lỗ thêm, vì mỗi con vịt sẽ tốn tiền thức ăn mỗi ngày.

Hơn một năm trước vợ chồng anh Lưu Xuân Linh, 30 tuổi, vay vốn đầu tư đào ao kết hợp nuôi vịt và thả cá, nhưng chưa hoàn vốn đã lâm cảnh rớt giá. Nếu duy trì trang trại để nuôi vịt thì lỗ nặng, chuyển sang làm ngành nghề khác thì không còn vốn.

Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Yên Thành cho biết tổng đàn vịt năm nay toàn địa bàn là 600,000 con, so với những năm trước không tăng là bao. Vịt rớt giá là do vừa qua thương lái các nơi đưa vịt từ phía bắc vào tiêu thụ ở ngay tại đây. Giá thịt heo xuống thấp, người dân chuyển sang dùng thịt heo nhiều hơn thịt vịt.