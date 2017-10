Hai bà dùng con chết của người khác để xin tiền, bị bắt

Cô Chasity Doll và bà Michele Love (WDBO)SAN BERNARDINO - Hai phụ nữ đã bị cầm bảng và đứng ở ngoài đường để xin tiền. Bảng của họ có dán hình một em bé và cho biết họ cần tiền để an táng đứa bé này. Thế nhưng em bé không phải là con của hai phụ nữ.Theo cảnh sát cho biết, hai phụ nữ ở California đã bị bắt vào ngày Chủ Nhật vì tội lường gạt, vì những cáo buộc về gian lận như nói trên.Hình em bé được dùng để xin tiền. (The Sun)Nhật báo The Sun of San Bernardino cho biết cảnh sát Hạt San Bernardino đã bắt giữ cô Chasity Marie Doll, 26 tuổi, vì những cáo buộc nghi ngờ cô xin tiền. Rồi cách một giờ sau đó, họ bắt giữ Michele Love, 41 tuổi, vì bị cáo buộc giống như vậy. Trong vụ bắt giữ bà Love, cảnh sát nói rằng bằng chứng liên kết hai phụ nữ này đã được tìm thấy, và một cuộc điều tra đã được tiến hành.Cảnh sát nói rằng Doll và Love toa rập với nhau để làm những tấm bảng hiệu xin tiền quyên góp từ công chúng cho đám tang của em bé. Ảnh của bé sơ sinh trên tấm bích chương không phải là con của người nào trong hai phụ nữ này.Cảnh sát cho biết cô Doll từng bị bắt vì tội tương tự cách đây sáu năm ở Modesto, California, theo đài truyền hình KOVR đưa tin trong năm 2011.