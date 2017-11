Hai băng nhóm đâm chém kinh hoàng trên phố, 4 người bị thương

– Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố bằng mã tấu tự chế, gậy gộc…làm 4 người bị thương tích.

Thông tin từ Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, đang điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ thanh toán băng nhóm vừa xảy ra trên địa bàn làm 4 người bị thương tích.

Vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 20h tối 27/11 trước một quán cà phê ở KP.Bình Đường 1, P.An Bình, TX.Dĩ An. Vụ việc khiến 4 người bị thương tích; trong đó có 1 người bị nặng, hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.Sài Gòn.

Vụ việc được người đi đường dùng ĐTDĐ quay lại diễn biến, chia sẻ lên mạng xã hội, làm nhiều người khiếp sợ trước vấn nạn bạo lực.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/11 do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau ra trước một quán cà phê ở KP.Bình Đường 1, P.An Bình để giải quyết. Ngay sau đó là cuộc hỗn chiến bằng mã tấu tự chế, gậy gộc giữa 2 băng gây náo loạn đường phố…

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ hỗn chiến đã khiếp sợ, tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm, sợ bị vạ lây.

Vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm diễn ra trên đường phố đã khiến 4 người bị thương tích. Ảnh: cắt từ clip mạng xã hội

Diễn biến của cuộc hỗn chiến, 1 băng nhóm yếu thế nên tìm cách bỏ chạy thoát thân và bị đối thủ rượt đuổi. Nhóm này có 1 người không kịp chạy thoát, bị té xuống đường, liền bị hơn chục thanh niên cầm mã tấu, gậy gộc tấn công, đâm chém hàng chục nhát, khiến người này gục tại chỗ.

Sau màn hỗn chiến, 2 nhóm đã rời khỏi hiện trường. 4 người bị thương tích, trong đó có người bị nặng được người dân và công an địa phương đưa đi bệnh viện. Hiện người bị nặng nhất vẫn chưa hồi tỉnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, Công an P.An Bình và Công an TX.Dĩ An đã vào cuộc điều tra. Hiện công an đã xác định được 1 số đối tượng có liên quan và đang tiến hành mời làm việc, truy bắt.

Được biết khu vực TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với TP.Sài Gòn là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động. Các vụ hỗn chiến băng nhóm thường xuyên xảy ra, gây bất an cho người dân, dù nhiều năm qua chính quyền Bình Dương và TP.Sài Gòn đã tích cực phối hợp nhằm chuyển hóa địa bàn được coi là “điểm nóng” này.

