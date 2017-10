Hai bé gái chơi game, hút thuốc như người lớn

Bé gái bên phải đang hút thuốc và sau đó nhả khói như người lớn, trong hình lấy từ video đăng trên mạng ngày thứ Thư.



Trong một xã hội đầy tệ nạn, thiếu đạo đức dưới chế độ cộng sản ngày nay, người dân tại Việt Nam không còn ngạc nhiên trước những tin tham nhũng, ăn gian nói dối của các quan chức, trộm cắp, giết người của dân. Thế nhưng họ vẫn sửng sốt khi được xem tận mắt cảnh tượng hai bé gái đang phì phèo khói thuốc, ngồi chơi game trong quán internet y như người lớn.



Cảnh tượng này được thâu lại bằng điện thoại, chưa rõ được thâu ở đâu và hai em bé là ai. Tuy chưa có thêm thông tin, hàng ngàn người đã giật mình trước cảnh bé gái ngồi quán internet được phổ biến trên mạng trong ngày thứ Tư vừa qua.



Hai bé gái khoảng 5 hay 6 tuổi, mặc váy trắng, ngồi trước màn hình máy tính trong một quán internet để chơi game. Lúc này, bé gái bên phải với tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng hút, nhả khói rồi gạt tàn thuốc với bộ điệu quen thuộc như một người nam ở tuổi thanh niên hay lớn tuổi.



Điều đáng quan tâm là trong quán có người lớn nhưng lại không một ai khuyên răn hay ngăn cản bé gái này hút thuốc.



Hầu như ai xem xong đoạn video cũng để lại ý kiến trên mạng, bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của hai đứa bé, và các em này cũng là tương lai của đất nước.



Trẻ em hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn bị mất khả năng suy nghĩ, phát triển cơ thể. Hàng năm, trên thế giới đã có 6 triệu người chết vì thuốc lá. Việt Nam là quốc gia có số người hút thuốc lá cao thứ ba tại Á Châu. Tính tới nay, Việt Nam có hơn 15 triệu người trưởng thành đang hút thuốc lá, trong số đó có hai-phần-ba phụ nữ và trẻ em thường xuyên phải hít khói thuốc lá. Số người hút thuốc lá cũng ngày càng trẻ hóa.



Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút được sự quan tâm, ý kiến của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra bất bình và cho rằng, lỗi ở đây là do người lớn đã không dạy dỗ bé cẩn thận để bé sớm tiếp xúc với tệ nạn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ trích thái độ, hành vi của những người lớn có mặt tại quán net, chứng kiến bé gái hút thuốc mà lại không can ngăn.



Chị K.A cho ý kiến: "Thật không thể tin được, tầm tuổi bé gái này sao đã hút thuốc điêu luyện thế kia? Tất cả là do gia đình đã không sát sao bảo ban, dạy dỗ bé."



Anh V.V.B viết. "Độ tuổi này trẻ em đang trong thời gian học hỏi nhanh nhất. Nếu sớm cho các bé tiếp xúc với môi trường thiếu lành mạnh thì bé cũng sẽ học rất nhanh những tệ nạn, thói hư tật xấu trong môi trường đó. Gia đình phải có biện pháp dạy dỗ đúng đắn, dạy dỗ bé cẩn thận hơn."



Chị T.H viết: "Trẻ em hút thuốc lá, thậm chí là sử dụng chất kích thích hay ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng nhận thức hiện tại của các bé mà còn tác động đến cả tương lai sau này. Bố mẹ các bé đang ở đâu khi các bé ngồi đây và hút thuốc? Những người lớn bên cạnh nghĩ gì khi không ngăn cản mà lại còn quay clip post lên mạng?" -



Trong khi đó, cũng có một số người lại nghĩ đây chỉ là một đoạn clip được người lớn dàn dựng để đăng lên mạng "câu view.”



Một người viết: "Bé gái kia rõ ràng là không biết hút thuốc, chỉ ngậm vào rồi nhả khói ra thôi. Bắt đầu clip là hai bé này bắt đầu đăng nhập game, đồng thời cũng bắt đầu cầm điếu thuốc lên hút. Clip này được dàn dựng rồi, chỉ khổ hai bé bị xúi dại thôi."