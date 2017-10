Hai bố con đi thăm người thân bị xe tải cán tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h30 ngày 29/10 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Dương.

Thời điểm trên, ông Trần Quốc Hội (64 tuổi, trú huyện Đức Thọ) điều khiển xe máy biển kiểm soát Hà Tĩnh chở theo con gái là Trần Thị Kim Thoa (8 tuổi) đi trên quốc lộ 1A hướng Nghệ An – Hà Tĩnh. Khi đến thị trấn Xuân An, họ bất ngờ bị xe tải biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế Ngô Văn Thắng (27 tuổi) chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng.

Cú tông mạnh khiến 2 bố con ông Hội ngã xuống đường. Bé Thoa bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Ông Hội bị kéo lê khoảng 20 m, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gia đình nạn nhân cùng người dân lo hậu sự cho người xấu số. Ảnh: Hoàng Dương.

Tại hiện trường, xe máy của ông Hội bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng nặng, nhiều vệt dầu loang ra mặt đường. Trong khi đó, xe tải hư hỏng nhẹ phần đầu phía trước.

Người nhà nạn nhân cho hay, cả hai bố con ông Hội đi thăm bà ngoại ở TP Vinh, trên đường về thì gặp nạn.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Tri thức trực tuyến

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất