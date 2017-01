(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, chị Mai vẫn chưa ổn định tâm lý. Kể lại phút chứng kiến ba người thân bị đuối nước, chị Mai cho biết bình thường chỉ có hãi vợ chồng đi thuyền qua hồ thủy điện Đắk NTeng để lên rẫy trồng cà phê.



Lý Thị Mai và con gái đang được thăm hỏi tại nhà ngày thứ Hai. (CTV) Lý Thị Mai và con gái đang được thăm hỏi tại nhà ngày thứ Hai. (CTV)



ĐẮK NÔNG - Tuy năm mới đã đến, những khó khăn trong đời sống từ năm cũ vẫn tiếp tục kéo dài. Đối với nhiều người dân sống ở một địa phương tại tỉnh cao nguyên Đắk Nông, tình trạng thiếu một cây cầu bắc qua hai bên bờ gần một hồ thủy điện khiến họ luôn sống trong lo âu, không biết lúc nào mình sẽ bị chết đuối khi chèo thuyền qua sông. Vào ngày đầu năm vừa qua, ba người đã thấy sự lo âu trở thành sự thật.





Cả trăm gia đình sống trên một đồi trồng cà phê nằm giữa lòng hồ. Vì không có cầu, họ phải di chuyển bằng thuyền rất nguy hiểm. (Dân Trí)



Vào ngày thứ Hai, người dân tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết đáng thương trong gia đình của chị Lý Thị Mai.



Chỉ trong một buổi sáng, theo tin của báo Dân Trí, Mai đã mất chồng là anh Đặng Anh Quốc, 38 tuổi, con trai Đặng Anh Giáp, 10 tuổi, và em trai Lý Văn Tiến, 30 tuổi. Ba người thân này của chị Mai đã vĩnh viễn ra đi sau khi bị lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Đắk NTeng.



Trước đó, khoảng 7:30 sáng Chủ Nhật đầu năm 2017, anh Quốc, chị Mai cùng hai con là Giáp và Đặng Thị Thảo Vy, 5 tuổi, và Tiến cùng đi trên một chiếc thuyền để qua hồ thủy điện Đắk NTeng, Bon NBút.

Theo người dân địa phương, khi chiếc thuyền gỗ của gia đình anh Quốc chở gần 1.5 tấn cà phê vừa đi ra khỏi bờ được khoảng 40 mét thì gặp gió lớn, nên bị lật. Tai nạn làm cho cả năm người cùng hết thảy cà phê bị rơi xuống hồ.



Thấy thuyền bị lật, người dân xung quanh đã bơi ra cứu. Anh Quốc biết bơi, giúp được vợ Mai và con Thảo Vy lên một chiếc thuyền của người dân để vào bờ, và rồi anh tìm cách cứu con và em vợ. Hai người này không biết bơi, và rồi chính anh Quốc cũng bị chết đuối theo em và con. Chiều cùng ngày, nhà chức tìm thấy hết ba xác. Gia đình anh Quốc đi hái cà phê ở rẫy rồi ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau chở cà phê về thì gặp nạn.



Hôm trước, do ngày nghỉ nên vợ chồng đưa hai đứa con cùng cậu theo phụ giúp hái cà phê.

Sáng Chủ Nhật, cả gia đình năm người leo lên chiếc thuyền cùng mấy bao cà phê để qua lòng hồ, về nhà. Đi được một đoạn thì gặp gió lớn, thuyền chòng chành, nước vào thuyền rồi chìm xuống lòng hồ.

Chị Mai cho biết thêm lúc xảy ra tai nạn, anh Quốc nói vất hết đồ trên thuyền xuống nước và kêu cứu. "Tuy nhiên, mọi người chưa kịp vất đồ thì nước đã tràn vào thuyền dẫn đến chìm trong tích tắc,” Mai kể với báo Zing.



Chị Mai kể thêm, lúc thuyền gặp nạn, anh Tiến và cháu Giáp không biết bơi nên chìm xuống nước. Lúc này, anh Quốc lặn xuống đẩy vợ và con gái tên Thảo Vy lên mặt nước. Có hai thanh niên ở gần đó chèo thuyền đến cứu.



"Sau khi đưa tôi và con lên thuyền, anh Quốc nói hai thanh niên chèo vào bờ, còn anh ở lại lặn tìm em rể và con trai. Tuy nhiên, khi thuyền vào bờ quay ra thì anh Quốc cũng mất tích," chị Mai kể với Zing tại nhà ngày thứ Hai.



Đêm Chủ Nhật đầu năm, cả thôn 3A, xã Quảng Sơn đã không ngủ. Mọi người tụ tập tại ngôi nhà gỗ của chị Mai để chia sẻ tin buồn với gia đình. Họ phụ giúp đám tang của ba nạn nhân xấu số. Bên ngoài sân, chiếc quan tài vẫn còn để trống nhưng khói hương đã nghi nghút. Không kèn, không trống, không gian im lặng trong không khí u uất.



Trong nhà có khách, Mai không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Chị ngồi vật một góc, mắt thẫn thờ như người mất hồn. Cứ mỗi khi có người vào hỏi thăm, chị chỉ nhìn trân trân lên nóc nhà, nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm hai vai áo. Đôi lúc, phụ nữ bất hạnh này lên tiếng rên ai oán, “Sao chồng, con tôi lại khổ thế này?” theo ghi nhận của báo Dân Trí.



Hoàng Văn Đoàn (hàng xóm của chị Mai) cho biết, anh là đồng hương với anh Quốc, từ Cao Bằng vào đây lập nghiệp. Buổi sáng hôm xảy ra tai nạn, gia đình anh Quốc đang vận chuyển cà phê nhân về bán để trả nợ tiền phân bón.



Theo anh Đoàn, phong tục của đồng bào Tày cấm kỵ đưa thi thể người chết trẻ vào trong nhà nên từ đêm Chủ Nhật, sau khi tìm thấy thi thể cháu Giáp, gia đình đã tổ chức an táng cho cháu. Riêng đối với nạn nhân Tiến, em chị Mai, ngay trong đêm Chủ Nhật, thi thể anh cũng được gia đình thuê xe đưa về Gia Lai an táng. Vì vậy nhà chị nay có một quan tài trước sân chờ xác chồng.



Theo người dân sinh sống quanh khu vực hồ thủy điện Đắk NTeng, đây là hồ chứa nước thiên nhiên, phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hơn ba năm nay, bên cạnh chứa nước tưới tiêu, hồ này còn tích nước để làm thủy điện. Rẫy cà phê của gia đình chị Mai cùng vài chục hộ dân khác nằm trên một quả đồi giữa lòng hồ, để đến được đây phải dùng thuyền hoặc đi theo một lối mòn cách trung tâm UBND xã khoảng 20 cây số.



Nhiều năm nay các hộ dân sinh sống trên quả đồi này đều chọn cách đi bằng thuyền để rút ngắn thời gian. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ mỗi gia đình hai hoặc ba chiếc ao phao để bảo đảm sự an toàn. Hôm xảy ra tai nạn, gia đình chị Mai ra bến thì mất một chiếc áo phao, chỉ còn một chiếc nên mấy nhường nhau không ai mặc.



Nguyễn Anh Sáng, phó chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết vùng đồi đang có khoảng 500 mẫu đất với hơn 100 gia đình đang canh tác. Trước kia có đường đi vào nhưng sau khi thủy điện đắp đập thì con đường trên rất khó đi, nên ít người đi lại.



Tai nạn lật ghe, lật thuyền vẫn luôn xảy ra tại Việt Nam. Vào chiều thứ Sáu tại tỉnh Đồng Nai, một ghe đám cưới chở 34 người đã bị lật, khiến mẹ chú rể và một phụ nữ lái thuyền bị thiệt mạng. Gia đình nhà trai đi ghe đến nhà gái đón dâu thì bất ngờ bị lật và chìm. Tai nạn xảy ra trên suối Sa Mách, ấp Bình Chánh, xã Phú Lý.



Gia đình bà Phạm Thị Mận, 74 tuổi, quê Bến Tre, cùng những người trong gia tộc tổ chức đám cưới cho con trai tại ấp 5, xã Thanh Sơn. Do nhà cô dâu ở xã Phú Lý, đường bộ khó đi nên gia đình chú rể thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền, 37 tuổi, làm phương tiện di chuyển đến nhà gái.



Chiếc ghe chở 34 người trong gia đình chú rể đến khu vực suối Sa Mách thì bị lật và chìm. Những người trên ghe bơi vào bờ, tuy nhiên bà Mận và chị Hiền bị chết đuối.



Tai nạn xảy ra trong khu vực bán ngập của hồ thủy điện Trị An. Thời điểm ghe chìm, mực nước dâng cao nên lòng suối rộng khoảng 50 mét.