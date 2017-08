Hải cẩu đã làm phong phú động vật trong lò cộng sản

Bài DÂN ĐEN

Dân Đen tui là dân Sài Gòn, sống ở thành Hồ suốt mấy mươi năm qua, chẳng lạ gì với mấy cái bậc tam cấp ở một số tòa nhà. Nhưng kể từ khi thành Hồ phát động chiến dịch “đập, phá, hốt, cẩu” do Đoàn Ngọc Hải làm chủ xị thì mới thấy việc này ngày càng vui.



Còn nhớ khi mới bắt đầu chiến dịch, phó chủ tịch quận Nhất thành Hồ đã đem lại biết bao giấc mơ đẹp cho những ai còn đang trong cơn mộng mị. Rồi sẽ có một ngày đảng cộng sản đem lại vẻ đẹp cho thành Hồ sau chiến dịch “đập, phá, hốt, cẩu” của Đoàn Ngọc Hải.



Sau một thời gian trực tiếp xua quân đi đập phá vỉa hè, hốt cẩu xe ô tô kể cả xe biển xanh, biển đỏ. Đoàn Ngọc Hải đã được người dân yêu mến phong tặng cái tên của một loại chó biển: “Hải cẩu.” Dù rằng Hải cẩu cố tỏ ra làm màu khi hốt cẩu mấy xe biển xanh, biển đỏ để moi móc niềm tin trong quần chúng. Thế nhưng bất ngờ Hải cẩu bị “trói tay” bằng hai văn bản của UBND thành Hồ. Vì thế Hải cẩu đã cao chạy xa bay ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong một thời gian khá lâu.





Đoàn Ngọc Hải đang ra lệnh dẹp vỉa hè tại quận Nhất, Sài Gòn. (Dân Làm Báo)



Lẽ ra chiến dịch moi móc niềm tin trong quần chúng tại thành Hồ đã bị phá sản.

Thế nhưng lúc đó, thành phần chóp bu của nội bộ đảng đang bận chơi trò “hổ vờn ruồi” trong cái bình cộng sản. Vì thế nên cũng chẳng mấy con hổ hay con ruồi của đảng quan tâm đến tình hình “giành giật vỉa hè” do Hải cẩu thực hiện.



Thế rồi cái bình cộng sản đột nhiên biến thành cái lò với sức nóng do Lù Trọng Thắng ném củi vào lò. Cộng thêm vụ lùm xùm Trịnh Xuân Thanh đầu thú chứ không phải đầu người. Nó đã khiến mấy con chuột bự cộng sản tại thành Hồ nói riêng và Ba Đình nói chung bị một phen nháo nhào.



Trước tình hình dư luận quá quan tâm đến cuộc chiến quyền lực đang diễn ra trong lò cộng sản. Dù bất luận cuộc chiến ấy xấu xa đến đâu, đảng ta cũng không muốn người dân tìm hiểu sự việc đấu đá của các quan chức nhà sản ra sao. Vì thế cần có một số vấn đề, một số nhân vật “ra mặt” nhằm chuyển hướng dư luận. Nhân vật đó phải thể hiện độ lầy lội, khả năng bưng bô cùng sức chịu đựng trước những cơn sỉ vả của cộng đồng mạng.



Và thế là cơ hội đã được trao cho nhân vật mà lâu nay nổi lềnh bềnh trong thời đại rực rỡ của Bả Chó. Hải cẩu tái xuất cùng chiến dịch xưa như trái đất là biến quận Nhất thành Hồ trở thành Singapore.



Trong lần tái xuất này, Hải cẩu đã có bước đột phá khi phán lệnh kiểm tra nhà hàng Thuận Tuấn tại địa chỉ số 67-71 đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận Nhất, thành Hồ. Đây là nhà hàng của mẹ vợ Hải Cẩu, phó chủ tịch quận Nhất thành Hồ. Hải cẩu cho rằng quá trình moi móc niềm tin trong quần chúng thì đàn em của Hải cẩu đã không dám kiểm tra nhà hàng này. Vì thế cần phải “xử lý công bằng để làm gương” trong việc lập lại trật tự đô thị. Không thể vì tình riêng mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội.



Chưa dừng lại ở việc kiểm tra nhà hàng của mụ mẹ vợ mình, Hải cẩu còn quyết định cho đàn em đập luôn bậc tam cấp ở nhà hàng Thuận Tuấn và cả nhà anh vợ của mình. Đúng là Hải cẩu có lá gan quả cảm khi can đảm “hy sinh” mấy cái bậc tam cấp nơi nhà hàng của mẹ vợ và nhà của anh vợ mình để làm màu, (à quên làm gương).



Sau vụ Hải cẩu đập phá bậc tam cấp này thì Dân Đen tui mới hiểu thì ra người nhà của quan chức cộng sản ai cũng có nhà cao cửa rộng, toàn là biệt phủ villa. Ngay đến Hải cẩu với chức danh phó chủ tịch quận thôi mà cũng đã có thể kiến tạo cho mẹ vợ một cái nhà hàng to vật vã trong cái địa phận Singapore mà Hải đang tung hoành. Vì thế việc “hy sinh” mấy cái bậc tam cấp kia chắc cũng không đến nỗi bị vợ khiển trách mỗi khi đêm về.



Ôi cái lò cộng sản bỗng dưng lại xuất hiện một Hải cẩu với tinh thần quân pháp bất vị thân. Xứng đáng là cái gương cho mấy đồng chấy, đồng rận, đồng đảng noi theo để thể hiện tinh thần sống và làm việc theo gương Bả Chó. Phải thừa nhận rằng lò cộng sản bây giờ trở nên quá phong phú. Có thể được gọi với cái tên “lò súc vật”. Bởi lẽ trong đó nhân dân đã được thấy nào là chuột, ruồi, hổ, muỗi… giờ lại có thêm Hải cẩu.

(Trích Dân Làm Báo, 26 tháng 8, 2017)