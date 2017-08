Hai chị em chết bất thường tại nhà riêng

QUẢNG NINH - Sáng thứ Ba, người giúp việc phát giác con gái và con trai của chủ nhà đã chết trong phòng ngủ, tại nhà riêng của bà Phạm Thị Chi, 41 tuổi, ở phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Bà giúp việc Nguyễn Thị Hiền bước vào phòng ngủ của em Nguyễn Hoàng Phương Uyên, 18 tuổi, thì thấy Uyên nằm chết dưới sàn nhà, trên người có vết thương và máu. Còn cháu Lăng Mạnh Quỳnh, 4 tuổi, nằm trên giường trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt.

Chị Hiền đã nhờ hàng xóm đưa Quỳnh đi cấp cứu, tuy nhiên bé trai đã chết trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân là con cùng mẹ khác cha. Uyên du học ở Úc mới về nước và ở nhà này từ cuối tháng 7, 2017. Thời gian gần đây nữ sinh viên có dấu hiệu bị trầm cảm và được gia đình cho uống thuốc trị.

Công an cho rằng có thể do trầm cảm, Uyên đã cho em trai uống thuốc độc sau đó dùng dao tự gây thương tích dẫn đến cái chết.

VN thắng Đông Timor thắng 4-0 mở màn SEA Games 29

HÀ NỘI - Đội tuyển Việt Nam thắng Đông Timor chiều thứ Ba. Huấn luyện viên cho VN là ông Kim Shinhwan người Nam Hàn. Các cầu thủ của ông Shinhwan đã tỏ ra mạnh mẽ ngày từ phút đầu với lối chơi tranh chấp quyết liệt và phản công dứt khoát.

Tưởng như Việt Nam sẽ phải trải qua một trận đấu khó khăn thì Văn Hậu ghi bàn ở phút thứ 8. Sau đó là Đức Chinh ở phút 20, Văn Hậu 41, và Công Phượng 72.

Tuyển thủ Văn Hậu, 18 tuổi, thực hiện cú sút xa từ gần 25 mét khiến thủ môn Pereira phải bó tay dù đã tung người cản phá. Đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu gây ấn tượng bằng những tình huống dứt điểm từ xa, mà vũ khí này đã thành “thương hiệu” của anh.

Cam Bốt là đối thủ kế tiếp của Việt Nam ngày thú Năm, 17/8.



Tìm thấy vật lạ trong bụng gà

THANH HÓA - Nuôi ba năm mà con gà mái "không chịu lớn", bà Trần Thị Bình, 63 tuổi, quyết định làm thịt con gà. Khi gà bị hóa kiếp, bà khám phá trong buồng trứng của nó có nhiều dị vật mà người ta cho là "kê bảo," tức thứ quí hiếm của loài gà.

Vụ khám phá xảy ra ngày thứ Hai vừa qua, tại nhà bà Bình ở thôn 3, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Những cục dị vật nằm trong buồng trứng của con gà có kích thước to nhỏ khác nhau và thơm mùi... trứng gà luộc.

Ngoài việc chậm lớn, con gà này còn có phần nội tạng rất bé, duy chỉ có buồng trứng, chứa những dị vật, là to bất thường. Nhiều người cho rằng dị vật là một trong những nguyên liệu quý hiếm để bào chế thuốc chữa bách bệnh. Tuy nhiên, giá trị thật sự của “kê bảo” vẫn còn gây tranh cãi.



Bác sĩ lái xe tông 6 người, khai gian tên

QUY NHƠN - Sáng thứ Ba, một chiếc xe tông hàng loạt xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, khiến sáu người nhập viện cấp cứu. Tài xế gây tai nạn là một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt ở Kon Tum, tên là Nguyễn Minh Hàng, 50 tuổi. Ông Hàng gây tai nạn khi trên đường từ phố núi về Quy Nhơn thăm nhà.

Chiếc Toyota Brado không bị đứt thắng như lời khai ban đầu của ông bác sĩ (không biết bằng thật hay giả). Qua kiểm tra, ông Hàng không say rượu, bia hay có chất ma túy trong máu. Công an nhận định ông Hàng không bình tĩnh khi lái xe nên đã đạp lầm chân thắng thành chân ga.

Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn, làm việc với cảnh sát, ông Hàng đã khai tên ông là Nguyễn Minh Hoàng, chứ không phải Hàng.

Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ sáng. Ông Hàng lái xe chạy từ hướng huyện Tuy Phước về đến đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa thì gây tai nạn. Xe của ông bác sĩ tông vào một cặp vợ chồng đi xe máy cùng chiều, khiến hai người văng xuống đường bất tỉnh. Xe tiếp tục húc 5 xe máy khác trước khi dừng lại.

VN mua hỏa tiễn Ấn gắn tàu ngầm Nga

HÀ NỘI - Việt Nam sẽ nhận loại hỏa tiễn chống chiến hạm siêu thanh, tầm ngắn BrahMos của Ấn Độ. Đây là loại vũ khí chống tàu chiến được đánh giá có hiệu quả và nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới.

Tờ World Tribune loan tin này vào ngày thứ Hai, 14 tháng 8, cho biết thêm nước Nga, quốc gia đồng sản xuất hệ thống tên lửa hiện đại BrahMos với Ấn Độ, đã đồng ý hợp đồng mua bán loại vũ khí này giữa New Dehli và Hà Nội.

Cũng theo tờ World Tribune, chuyên gia Larkins Dsouza, người sáng lập Hàng Không Quốc Phòng từ Ấn Độ cho biết Trung Quốc từng phải đối mạnh mẽ việc Hà Nội có thể sở hữu hỏa tiễn BrahMos. Theo vị chuyên gia này thì Bắc Kinh cho rằng việc Ấn Độ cung cấp hỏa tiễn Brahmos choViệt Nam chẳng khác nào hành động can thiệp vào tranh chấp Biển Đông.

Hỏa tiễn Brahmos có thể phóng đi từ tàu ngầm, chiến hạm, máy bay hay từ đất liền. Việt Nam cho biết đang xem xét việc sử dụng loại hỏa tiển này từ 6 tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga vừa qua.

Bé gái bị cô giáo đánh bầm tím vì quên làm bài tập

ĐẮK NÔNG - Công an đã nhận đơn khiếu nại của gia đình anh Vũ Văn Nghĩa, 30 tuổi, sống tại thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, về việc con gái anh bị chị Nguyễn Thị Phương, 29 tuổi, đánh bầm mông.

Gần một tháng trước, anh Nghĩa cho con gái là Quỳnh Anh, 8 tuổi, đến học thêm tiếng Anh tại nhà cô giáo Phương. Chiều 8/8, người cha đến đón con, thấy cháu có dấu hiệu lo sợ, không nói chuyện như mọi ngày.

Đến khi tắm thì gia đình phát giác hai mông có nhiều vết bầm tím, ứa máu. Sau khi gặng hỏi, bé gái kể bị cô Phương đánh khoảng 20 roi, vì chưa làm bài tập vmang ề nhà.

Vì cô Phương không nhận đánh học sinh, nên gia đình đã làm đơn tố cáo với công an. Nhưng sau đó, đến ngày 9/8, cô Phương đến gặp gia đình để xin lỗi và thú nhận có đánh Quỳnh Anh 10 roi vì tội không làm bài tập. Cô Phương cũng nhìn nhận từng đánh bé gái với mục đích để bé chăm chỉ học bài.

Theo lời cô Phương: "Đã nhiều lần cháu Quỳnh Anh không chịu làm bài tập về nhà nên đánh cháu ba roi để răn đe. Ngày 8/8, cháu tiếp tục không làm bài tập, nên bị đánh ba thước nhưng cháu không sợ . Tôi đánh cháu cũng chỉ vì muốn tốt, không ngờ mình đã mạnh tay. Tôi biết đã sai và mong muốn gia đình tha thứ”.



Tự thiêu không xong, nhảy sông tự tử

HUẾ - Trưa thứ Ba, công an đã tìm thấy thi thể của người đàn ông tự thiêu sau đó nhảy xuống sông Hương tự tử vào sáng cùng ngày. Nạn nhân là Đào Duy Công (hay Nguyễn Duy Công), 30 tuổi.

Vào sáng thứ Ba, anh Công lái xe gắn máy chở theo một người đàn ông bị bệnh down đến khu vực công viên Bến Me.

Khi đến nơi, Công dừng xe rồi xách theo một can nhựa chuẩn bị sẵn đến đứng dưới gốc cây và tưới lên người, châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhưng nhiều người đi dạo ở công viên kịp thời dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Được cứu sống sau khi tự thiêu, Công chạy đến bờ sông Hương và nhảy xuống nước tự tử. Nhiều người nhảy theo để lặn tìm nhưng không cứu được. Đến khoảng 1g15 trưa, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ.

Công đã lập gia đình nhưng đang sống ly thân với vợ. Nhà chức trách chưa biết mối quan hệ giữa anh Công và người đàn ông bị bệnh down.