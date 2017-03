Hai hacker bị bắt trong vụ tấn công website của phi trường

Tin tặc để lại thông điệp để trên mạng của Tân Sơn Nhất.



SÀI GÒN - Bộ Công An đã xác định được các nghi can tấn công trang web một số sân bay trong nước vào chiều thứ Bảy.



Trước đó, trong ba ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, các website của Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất cùng một loạt website của Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện, để lại thông báo.



Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định L.C.K.D (15 tuổi, trú tại phường 15, quận Tân Bình), là người đã khai thác lỗ hổng bảo mật và tấn công, xâm nhập website của Tân Sơn Nhất; P.H.H (cũng 15 tuổi, hiện trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là người đã tấn công website của các phi trường Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.



Tại cơ quan công an, L.C.K.D và P.H.H đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Theo lời khai của hai thiếu niên, động cơ tấn công xuất phát từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker.



Xét thấy hành vi của các đối tượng và cả hai đã có thái độ thành thật và đang trong độ tuổi vị thành niên, công an giao hai em cho gia đình.



Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, Bộ Công An đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra an ninh hệ thống mạng, phối hợp với Cục An Ninh Mạng khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật, không để tin tặc khai thác, tấn công.



Trước đó, tối thứ Năm 9/3, trang web của sân bay Rạch Giá đã bị tin tặc tấn công, chèn vào hình ảnh thể hiện web đã bị xâm nhập. Cùng thời điểm, website của sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) cũng bị thay đổi giao diện và sau đó ngừng hoạt động. Tin tặc chỉ thay đổi giao diện một trang chuyên mục bên trong và để lại thông tin về hacker mang tên Dominic Haxor. Đến sáng thứ Sáu 10/3, các website vẫn chưa được khôi phục.



Khoảng một ngày, trang web của sân bay Tân Sơn Nhất đột nhiên không truy cập được và xuất hiện dòng chữ cảnh báo hệ thống đã bị xâm nhập trên trang chủ. Đến 10 giờ sáng thứ Năm 9/3, hệ thống web này đã được khôi phục.



Lãnh đạo Hàng Không nhận định, tin tặc không đánh cắp dữ liệu, không thể hiện mục đích phá hoại hệ thống thông tin mà chỉ để lại lời nhắc về lỗ hổng bảo mật của trang web.



Vào tháng 7, 2016, hệ thống thông tin của Vietnam Airlines từng bị hacker tấn công bằng mã độc, đánh cắp dữ liệu của hơn 400,000 khách hàng. Hãng đã phối hợp với các chuyên gia của Cục An Ninh Mạng, cùng nhiều đơn vị công nghệ khác để giành quyền kiểm soát, khôi phục và khởi động lại các chương trình bị tấn công cũng như rà soát để bảo đảm sự an toàn.