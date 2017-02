Hai mươi bốn trận ngày thứ Bảy

Bài THANH NGUYỄN

Còn từ 13 đến 14 trận cho đến dứt mùa bóng 2016-17 với cả năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu cho nên cuối tuần lễ nào từ nay trở đi, các cuộc chạy đua sẽ càng lúc càng gay go và sôi nổi.

Tình hình chung là như sau: Ở cả năm nhóm nói đây, với tổng số khoảng 100 đội, có thể được phân ra làm ba loại: Một gồm bốn đội đầu bảng, cố gắng tranh nhau về đầu khi kết thúc mùa bóng, hoặc cùng lắm là làm thế nào đừng để tụt xuống dưới hạng 4 là hạng tối thiểu để được đương nhiên tham dự giải UEFA Champions League.





Koscielny áo đỏ của Arsenal tranh banh với Niasse của Hull City trong trận Arsenal thắng Hull 2-0 thứ Bảy ở bên Anh. (Clive Rose/ Getty Images)



Loại hai, từ hạng 5 đến hạng 10 thì cố gắng làm sao đừng để tụt hạng thêm nữa, không kể ba anh hạng 5, 6 và 7 thì cố làm sao leo lên được hạng 4 để được dự giải UEFA. Điển hình như trường hợp đội giàu nhất nước Anh nhưng không còn mạnh như trước kia là Manchester United cho đến giờ này vẫn không ngoi lên được khỏi hạng 6 vì lý do giản dị là cái đám 5 đội bên trên, nghe tên không thôi thì ta cũng đã biết ngay là không phải "thứ thường" như Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City và Liverpool.

Loại ba là cái nhóm dưới hạng 10, tức là từ 10 cho đến 20, cuối bảng. Vấn đề là dứt mùa bóng thì ba hạng cuối cùng sẽ bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng dưới. Bên Anh là dưới Premier League, bên Pháp là dưới Ligue 1, bên Đức là dưới Bundesliga, bên Ý là dưới Serie A và bên Tây Ban Nha là dưới La Liga. Tiêu biểu như bên Tây Ban Nha, dưới La Liga là nhóm câu lạc bộ Segunda Division mà tự danh xưng của nó cũng cho thấy là thuộc hạng nhì chứ không còn là nhóm hạng nhất như La Liga.







Lucas Vasquez áo trắng đội RealMadrid ghi bàn thắng thứ 3 cho đội mình trong trận với Osasuna bên tây Ban Nha ngày 11 tháng 2.





Nếu nhóm 10 đội trên cùng thường là thuộc nhóm có ngân quỹ dồi dào, có cầu thủ đắt tiền cho nên tranh nhau kịch liệt ra sao thì nhóm 10 đội cuối cùng cũng "nghèo tiền" - so với đám trên- ngang ngửa như nhau. Bởi thế mà đám trên tranh giành gay go quyết liệt cấp cao thì đám dưới tranh giành gay go quyết liệt theo... cấp thấp!



Nhóm 10 đội hàng đầu có dữ dằn thì cỡ như đương kim vô địch mùa bóng 2015-16 là Leicester, tuy chẳng nghèo hèn gì do vốn của tay tài phiệt người Thái Lan, thì năm nay vẫn địch không lại và giờ này đang đứng hạng 16, chưa biết đến hết mùa bóng có đứng được hạng thứ 17 để khỏi bị đầy xuống nhóm Championship dưới Premier League hay không!



Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona ghi bàn thắng thứ 6 cho đội mình trong trận với Alaves ngày 11 tháng 2 bên Tây Ban Nha.





Từ bức tranh tổng quát như được phác họa ở trên mà thứ Bảy Premier League có 7 trận, Ligue 1 có 6 trận, Bundesliga có 6, Serie A có 1 và La Liga có 4.



Phía Premier League trong ngày: Liverpool thắng Tottenham 2-0. Manchester United thắng Watford 2-0. Middlebrough hòa Everton 0-0 là chuyện lạ vì Everton vững hơn Middlesbrough. Sunderland hạng 20 thua Southampton 0-4 là phải rồi! West Ham hòa West Brom 2-2. Và Arsenal thắng Hull City 2-0. Tất cả 14 đội nêu trên đều đấu trận ngày này là trận thứ 25.



Chủ Nhật thì Chelsea với Manchester City mới ra sân với hai đội khác. Phải chờ cho hết ngày Chủ Nhật thì mới biết thứ bậc của 4 anh đầu bảng ra sao; tuy ta có thể biết chắc là Chelsea có thắng hay thua thì vẫn đứng đầu bảng hết sức vững vàng. Vấn đề là nơi đội Manchester City. Nếu nó thắng thì nó sẽ leo lên hạng nhì và Liverpool hiện đứng hạng 4 sẽ tụt xuống hạng 5.



Henderson của Liverpool tranh banh với Dembele của Tottenham trong trận Liverpool thắng Tottenham 2-0 ở sân Anfield.



Tình hình phía Ligue 1 bên Pháp: Có tất cả 6 trận nhưng trận cần để ý là trận Monaco thắng Metz 5-0, vì đây là trận thứ 25 của nó và vì thắng cho nên tiếp tục đứng đầu bảng, trên Paris Saint Germain là đương kim vô địch từ mùa bóng năm trước. Và Nice tuy không đấu nhưng, như PSG, đã đấu xong trận 25 và vẫn tiếp tục đứng hạng 3. Chênh lệch giũa anh hạng ba với anh hạng nhì, anh hạng nhì với anh hạng nhất chỉ có 3 điểm cho nên từ đây qua tháng Ba thôi chứ không cần xa hơn, tình hình giữa ba đội hàng đầu này rất dễ thay đổi.



Bundesliga có 6 trận nhưng 3 trận đáng chú ý là do có Bayern Munich, Leipzig và Dortmund ra quân. Đáng chú ý vì quanh quẩn thì từ hôm rày vẫn là cuộc chạy đua giữa mấy đội hàng đầu này, cộng thêm các đội như Hertha Berlin. Eintrach Frankfurt. Mười hai đội ra quân hôm nay là đấu trận thứ 20 bên Đức. Bayern thắng Ingoldstadt 2-0. Dortmund thua Darmstadt 1-2. Hertha Berlin thua Schalke 0-2. Đấy là những trận đáng được nói đến, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc Bayern tiếp tục đứng đầu bảng, dưới đó là vẫn Leipzig, Frankfurt và Dortmund.



Cầu thủ áo đỏ Radamel Falcao số 9 của Monaco ghi bàn thắng trong trận Monaco thắng Metz tại sân ở Monaco ngày 11 tháng 2.





Serie A có mỗi một trận nhưng cả Fiorentina lẫn Udinese đều không thuộc cái đám 5 đội hàng đầu. Đây là trận thứ 24 của đôi bên. Chủ Nhật mới đến phiên đám "thứ dữ" ra sân để đấu trận 24.



Cuối cùng, dưới La Liga bên Tây Ban Nha thì hai anh đầu sỏ là Barcelona và Real Madrid đều ra quân trong số 4 trận trong ngày. Barcelona thắng Alaves 6-0. Thầy trò nhà Alaves,vừa mới hôm trước đây loại Celta De Vigo ra khỏi giải Copa Del Rey ở bán kết thì từ đây đến cuối tháng Năm sẽ về cùng nhau tập trận trên ... sa bàn, vì tháng Năm đôi bên sẽ vào chung kết Copa Del Rey. Đành rằng từ đây đến đấy còn những non ba tháng thế nhưng giờ này mà thua một lúc 6 bàn trắng thì chả biết tâm thần phe Alaves có kịp thời ổn định lại vào tháng Năm hay chưa!



Còn đội Real Madrid trong ngày thắng Osasuna 3-1 thì vẫn tiếp tục đứng đầu bảng, tuy Barcelona hôm nay đấu xong trận thứ 22, có tổng số 48 điểm, trong khi Real Madrid mới chỉ đấu xong trận thứ 20 với 49 điểm. Tức là với sự giả định đôi bên sẽ cứ thắng đều như nhau thì Real Madrid "theo lý thuyết," tạm được kể như gác Barcelona 7 điểm!



Chỉ có điều là đá banh không có lý thuyết kiểu như trong toán học hay khoa vật lý! Chả thế mà cứ đầu trận đấu nào người ta cũng thấy thủ môn Keylor Navas của Real Madrid quỳ gối nơi khung thành, ngước mắt lên trời, dang hai tay cầu nguyện rồi làm dấu thánh giá rất kính cẩn!