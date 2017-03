Hai người chơi trò mạo hiểm để lên YouTube

CORONA – Một đôi vợ chồng sống tại Corona đã bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em, sau khi cho con trai họ chơi một trò chơi nguy hiểm và đăng lên YouTube. Các nghi can Holly Piazza, 45 tuổi, và Brian Chase, 37 tuổi, bị cáo buộc “lái xe nguy hiểm có liên quan đến trẻ em,” theo Sở cảnh sát Corona. Trong video đăng trên YouTube, con trai của Piazza, em Rocco, 8 tuổi, và 1 người đàn ông đã nằm trong thùng xe của một chiếc pickup Dodge màu trắng, chứa đầy các hạt nhựa Orbeez.

Hạt nhựa Orbeez là một loại hạt gel, có khả năng hút nước và nở ra gấp 100 đến 300 lần kích thước ban đầu của chúng. Chiếc xe chở Rocco và người đàn ông, nằm trong đống hạt Orbeez, chạy rất nhanh qua các con đường đông đúc của Corona. Mỗi khi chiếc xe quẹo gấp, bồn hạt Orbeez lại sóng sánh muốn tràn ra ngoài, và có thể cuốn theo cả 2 người nằm bên trong. Một tài xế đã nhìn thấy sự việc và gọi cảnh sát.

Piazza, mẹ của Rocco, là tài xế lái xe. Bà nói rằng bà chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc, và xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cảnh sát. Piazza cũng phải nhận vé phạt giao thông, vì đã đổ hạt Orbeez lên khắp đường Rimpau, gây nguy hiểm cho các tài xế khác. Nhân viên thành phố đã phải đến dọn dẹp, sau khi các hạt Orbeez đổ xuống cống thoát nước và làm nghẹt ống cống.



Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm tại UC I

IRVINE – Một người đàn ông đã bị bắt vì có liên quan đến hàng loạt vụ trộm tài sản của sinh viên trường đại học UC Irvine, xảy ra trong thư viện Langson của trường. Nghi can Joshua Kh Kim, 23 tuổi, cư dân Irvine, bị đưa vào nhà tù Orange County vào hôm thứ Năm, với các cáo buộc trộm cắp, nhận tài sản trộm cắp, sử dụng thẻ tín dụng trộm cắp, và tội trộm cắp vặt.

Kim bị nghi đã thực hiện nhiều vụ trộm trong vòng vài tháng qua, bằng cách lấy tài sản của các sinh viên ngồi học trong thư viện Langson. Cảnh sát không cho biết Kim có phải là sinh viên trường UCI hay không. Vào tháng trước, cảnh sát UCI công bố bức ảnh của người bị nghi là thủ phạm các vụ trộm, và ngay sau đó được cung cấp thông tin, giúp dẫn đến việc bắt giữ Kim ngay tại nhà của hắn.

Truy tìm nghi can định bắt cóc trẻ em

LOS ANGELES – Nhà chức trách đang truy tìm một người đàn ông trung niên, sau khi kẻ này định bắt cóc một thiếu nữ đang đi bộ từ trường về nhà. Đại diện cảnh sát LA nói: “Đây rõ ràng là hành động của một kẻ hết sức bệnh hoạn, khi định gây ra vụ bắt cóc ngay giữa ban ngày. Kẻ này rất nguy hiểm và chúng tôi muốn bắt được hắn càng sớm càng tốt.”

Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 1 tháng 3, tại khu vực Pico-Robertson, lúc 4:40 chiều. Một thiếu nữ 14 tuổi đang đi bộ từ trạm xe bus về nhà thì nghi can đến gần cô từ phía sau. Người đàn ông kéo chiếc ba-lô của cô gái và định chộp lấy cô. Thiếu nữ đã thoát được khỏi tay nghi can và bỏ chạy về nhà. Gia đình cô lập tức báo cảnh sát. Nạn nhân đã giúp cảnh sát phác họa bức tranh chân dung nghi can. Kẻ này được mô tả khoảng 50 tuổi, cao 5 feet 9 inch, nặng 150 pound, có mái tóc dài màu xám.

Các nhà điều tra hy vọng bức tranh phác họa sẽ giúp sớm bắt được nghi can. Dựa trên độ tuổi của kẻ này, cảnh sát lo ngại rằng đây không phải lần đầu tiên hắn săn đuổi trẻ em, và họ muốn tìm ra nghi can trước khi hắn lại gây án lần nữa.

Tai nạn 6 xe tại Cerritos, 2 người chết

CERRITOS – Cả 2 chiều xe của xa lộ 605 tại Cerritos đã bị đóng vào sáng sớm thứ Bảy, sau vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến 6 xe hơi, khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Nhà chức trách cho biết, sự việc xảy ra lúc 1 giờ sáng, trên chiều hướng nam của xa lộ 605, gần lối vào xa lộ 91. Xa lộ bị đóng cả 2 chiều suốt hơn 8 tiếng và chỉ mở lại lúc 9:30 sáng. Dù tổng cộng có 6 xe liên quan đến vụ tai nạn, nhưng các điều tra viên cho rằng, ban đầu, chỉ khoảng 2 hoặc 3 xe đã va chạm nhau, sau đó mới đụng trúng các xe khác.

Một người đàn ông lái chiếc Saturn 1999 đã chết tại hiện trường. Cô Gabriela Hernandez, 24 tuổi, cư dân Huntington Beach, chết tại bệnh viện. Cô Amy Johnson, 36 tuổi, cư dân Lakewood, lái chiếc Honda 2016, bị gãy xương. Cô này được đưa vào bệnh viện và sau đó bị bắt vì bị nghi là tài xế chính gây ra vụ tai nạn.

Cảnh sát cho biết, cả 2 người thiệt mạng trong sự việc vẫn còn sống sau vụ va chạm đầu tiên. Nhưng họ bị tông chết vì đã rời khỏi xe của mình và bước ra đường. “Nếu gặp tai nạn trên xa lộ, việc bước ra khỏi xe là không an toàn,” đại diện cảnh sát nói. “Hãy cố gắng ngồi lại trên xe nếu có thể, hoặc lái xe vào lề phải. Việc đứng trên đường, đặc biệt là vào ban đêm, là rất nguy hiểm.” Sức mạnh của vụ tai nạn mạnh đến mức, thi thể của người đàn ông đã bị văng qua làn xe hướng bắc của xa lộ. Tại hiện trường, một chiếc xe đã bị cháy, và một xe khác bị lật nghiêng.

Ván trượt gây cháy nhà khi đang được sạc điện

PENNSYLVANIA – Một bé gái 3 tuổi, sống tại Harrisburg, Pennsylvania, đã qua đời hôm thứ Bảy, sau khi nhà em bị cháy vào đêm trước đó vì một chiếc ván trượt điện tử (hooverboard) bị chập điện và bùng cháy khi đang cắm dây sạc. Bé Ashanti Hughes qua đời vì các biến chứng do bị phỏng. Cái chết của bé được xác định là do tai nạn.

Bé Ashanti và 2 bé gái khác được trực thăng đưa vào bệnh viện vào tối thứ Sáu. Hai bé gái còn lại hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đám cháy xảy ra vào 7:45 tối, bắt nguồn từ một chiếc hooverboard đang được cắm sạc điện ở tầng 1. Khi đám cháy xảy ra, những thành viên khác trong gia đình cũng có mặt ở nhà. Nhà chức trách cho biết, các nhân chứng kể rằng, họ nghe tiếng điện nổ lách tách trong chiếc hooverboard, không lâu sau đó, chiếc hooverboad bùng cháy dữ dội.

Một nhân viên cứu hỏa cũng bị thương nặng trong sự việc. Chiếc xe của Trung úy Dennis DeVoe đã bị tông khi anh đang chạy về sở cứu hỏa để lấy dụng cụ. Anh DeVoe hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Hershey.