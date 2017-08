Hai người phụ nữ hoảng loạn phát hiện xác người trong tủ quần áo

– Sau vài ngày cự cãi với chồng và chuyển ra ngoài sinh sống, người phụ nữ quay về nhà thì phát hiện thi thể người đàn ông lạ trong nhà, đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc…

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.Sài Gòn đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn để điều tra, làm rõ cái chết của 1 người đàn ông vừa được phát hiện tại 1 ngôi nhà trên địa bàn. Trong tối 16/8, Công an vẫn phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong tối 16/8 hiện trường vẫn được phong tỏa để điều tra

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông P mới chuyển đến sinh sống tại 1 căn nhà ở đường Phan Văn Hớn, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. 2 ngày trước vợ chồng ông P phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau gay gắt nên người vợ đưa con đi nơi khác sinh sống.

Đến 15h chiều 16/8, người dân xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà có nhiều nghi vấn nhưng kêu cửa nhiều lần không được, liền điện thoại cho người vợ của ông P về kiểm tra. Người phụ nữ này đi cùng 1 người bạn vào nhà thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.

Khi xem xét từng ngóc ngách, 2 người phụ nữ phát hiện thi thể người đàn ông lạ trong tủ quần áo, đang trong quá trình phân hủy. Họ hoảng loạn kêu cứu người dân xung quanh và trình báo cơ quan công an.

Theo hàng xóm, trong sáng 16/8 có thấy ông P mở cửa nhà nhưng cũng từ đó không thấy ông này xuất hiện nữa, không ai rõ đi đâu. Hiện Công an đang khẩn trương xác minh thông tin về nạn nhân và điều tra làm rõ vụ việc.

Linh An