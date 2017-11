Hai nhà sáng lập Snapchat mất cả tỉ USD vì tin tức bất lợi

Theo The Washington Post, bản báo cáo tài chính quý 3/2017 của Snap vừa đăng tải cho thấy doanh thu, lợi nhuận và số lượng người dùng dịch vụ không đạt mong đợi. Trong đó lượng người dùng dịch vụ chỉ tăng 3% so với quý trước và mức lỗ ròng 443,2 triệu USD cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tin bất lợi đổ về, giá trị cổ phiếu Snap Inc. khi kết thúc phiên giao dịch 7.11 giảm đến 16%. Điều này dẫn đến tài sản hai đồng sáng lập Snapchat, Evan Spiegel và Bobby Murphy, giảm 500 triệu USD cho mỗi người, từ 3,4 tỉ USD trong phiên trước đó xuống còn 2,9 tỉ USD.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên hai đồng sáng lập Snapchat mất số tiền lớn do kết quả kinh doanh yếu kém của công ty. Vào tháng 8.2017, cả hai đã mất tổng cộng 1 tỉ USD sau kết quả kinh doanh quý 2 thấp so với kỳ vọng của giới đầu tư. Trước đó 3 tháng, ngay sau khi kết quả kinh doanh quý 1 được công bố, cả hai đã bị thiệt hại tổng cộng 1,2 tỉ USD.

Tổng tài sản của hai cựu sinh viên Đại học Stanford nói trên vẫn đảm bảo họ là hai trong số bốn tỉ phú đô la trẻ nhất thế giới (dưới 30 tuổi), nhưng so với tài sản của mỗi người vào tháng 3.2017, thời điểm Snap tiến hành IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu), 5,4 tỉ USD, tài sản hiện tại thấp hơn rất nhiều.

Bất chấp cổ phiếu liên tục sụt giảm khiến tài sản bị thiệt hại nặng nề nhưng cả Spiegel và Murphy đều khẳng định sẽ không bán cổ phiếu Snap của họ trong năm 2017. Tại Snap, Spiegel đảm nhận vị trí giám đốc điều hành (CEO), trong khi Murphy giữ vị trí giám đốc công nghệ (CTO).

Thành Luân