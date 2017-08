Hai ông bị bắt trong vụ xác phụ nữ Việt được tìm thấy trong xe bị đốt

Các bạn của Quyên đến tòa vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017 tại NewCastle. (North News)

NEWCASTLE, đông bắc nước Anh - Hai người Anh đang bị truy tố tội sát nhân, liên quan đến cái chết của một phụ nữ Việt còn trẻ tuổi.





Nguyễn Ngọc Quyên (North News)



Vào sáng sớm thứ Ba, 15 tháng Tám, các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt một chiếc xe bị đốt cháy trên đường Success Road tại Shiney Row, gần thị xã Sunderland. Sau đó họ khám phá xác của cô Nguyễn Ngọc Quyên, 29 tuổi. Các thân nhân cho biết cô Quyên có một đứa con.



Vào ngày thứ Bảy vừa qua, một số thân nhân và bạn thân của Quyên đã đến tòa án Newcastle Crown Court, để nghe thẩm phán đọc các cáo trạng đối với hai nghi can bị bắt là Stephen Unwin, 39 tuổi, từ Houghton, và William McFall, 50 tuổi, từ Blackpool.





Nơi chiếc xe bị đốt vào sáng thứ Ba, 15 tháng 8, 2017. (North News)



Hai người này sẽ đến tòa trong phiên xử kế tiếp vào ngày thứ Ba, 22 tháng Tám. Cảnh sát không cho biết chi tiết về việc truy bắt hai nghi can Unwin và McFall, và lý do tại sao hai người này là nghi can trong án mạng.

Những người bạn của Quyên có mặt tại tòa án đã nói với các cơ sở truyền thông địa phương rằng Nguyễn Ngọc Quyên sống trong vùng Killingworth thuộc North Tyneside. Một bạn nữ đã xúc động khi nói về Quyên, “Cô ấy là một người xinh đẹp và có lòng tốt vô cùng.”



“Kể từ khi hay tin cho ấy chết, nhiều người từ khắp Anh Quốc, từ Birmingham và London, đã đến đây viếng thăm, và chỉ muốn xem hình ảnh của Quyên."



Các bạn cho biết cô Quyền đã đến Anh Quốc để học lấy bằng thạc sĩ kinh doanh MBA.