Hai ông ngoại kiều cướp xe ôm ở Sài Gòn

Ravi Barkash và Moon Atfri bị bắt ngày thứ Sáu.



Giả vờ gọi lên tổng đài của Grab Bike để thuê xe, hai hai người ngoại quốc nhân lúc tài xế không đề phòng đã chích roi điện khiến nạn nhân ngất xỉu rồi cướp chiếc xe tay ga tẩu thoát. Không may cho kẻ gian, cả hai đã bị bắt.



Công an đã bắt Ravi Barkash (27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) để điều tra tội cướp xe.



Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng thứ Ba, ngày 21-3, anh Lê Đức Tâm (31 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú huyện Nhà Bè) nhận được thông tin qua hệ thống có khách đặt xe ở đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cố người cần xe chở đến phi trường Tân Sơn Nhất. Tâm nên liền chạy xe Airblade đến đón.



Đến trước nhà hàng Vườn Thư Giãn ở đường Nguyễn Hữu Thọ, anh Tâm thấy hai vị khách người nước ngoài đang đứng đợi. Trong đó, một người đi trên chiếc xe Nouvo, người còn lại đứng kế bên. Khi anh Tâm đang lấy nón an toàn cho người khách ngoại quốc đội thì bất ngờ bị người này lấy roi điện chích vào người khiến anh phải bỏ chạy nhưng rồi bị ngất xỉu.



Khi tỉnh dậy, Tâm thấy hai người nước ngoài đã cướp xe bỏ chạy nên đến cơ quan công an trình báo.

Trong vòng 24 giờ, các trinh sát của công an đã xác định hai nghi can. Họ được biết hai người này đã nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam trong suốt nửa năm qua. Ravi Barkash thuê phòng trong khách sạn New Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, còn Moon Atfri thuê khách sạn Asiana nằm trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, Nhà Bè) làm nơi trú ngụ.



Sau khi xem xét các dữ kiện kỹ lưỡng, chiều thứ Sáu 24-3, các trinh sát cùng công an huyện Nhà Bè tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp cả hai nghi can. Chiếc xe tang vật của vụ cướp cùng cây roi điện cũng được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.



Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai đối tượng khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên mới đi cướp. Sau khi cướp xe, họ thay bảng số giả định đem đi bán nhưng chưa tìm được người mua thì bị bắt.