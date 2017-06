Hai phi hành gia trở về an toàn từ trạm ISS

KAZAKHSTAN - Hai phi hành gia người Nga và Pháp ngày 2 tháng 6 đã rời Trạm Không Gian Quốc Tế, trở về Trái Đất an toàn. Phi thuyền Soyuz MS-03 đưa phi hành gia người Nga Oleg Novitskiy và đồng nghiệp người Pháp Thomas Pesquet, thuộc Cơ Quan Không Gian Châu Âu (ESA) đáp thành công xuống vùng Dzhezkazgan, Kazakhstan vào tối thứ Sáu.

Đội y tế của Nga và ESA đến điểm hạ cánh để hỗ trợ 2 phi hành gia, khi họ bắt đầu làm quen với trọng lực trên Trái Đất sau 196 ngày, 17 giờ và 49 phút sống trên vũ trụ. Thành viên còn lại của phi thuyền, phi hành gia Peggy Whitson của NASA, tiếp tục ở lại Trạm Quốc tế ISS.

Hai phi hành gia được kiểm tra sức khỏe và gọi điện cho gia đình, bạn bè. Novitskiy và Pesquet đều trong tình trạng khỏe mạnh, tâm lý tốt, trò chuyện vui vẻ với đội cứu nạn khi tận hưởng không khí trong lành và nhiệt độ ấm áp của Trái Đất. "Giờ đây là lúc chúng tôi về nhà với bạn bè và gia đình. Chúng tôi rất hạnh phúc. Thật là một hành trình tuyệt vời, cám ơn tất cả mọi người," Pesquet nói. Novitskiy sau đó lên máy bay Nga bay về thành phố Star gần thủ đô Moscow và Pesquet lên máy bay của ESA trở về Cologne, Đức để báo cáo nhiệm vụ.



Anh bắt nghi can thứ 17 vụ bom tự sát

MANCHESTER – Sở cảnh sát Manchester, Anh quốc, vào hôm thứ Sáu đã bắt giữ nghi can thứ 17 có liên quan tới vụ đánh bom tự sát tại nhà thi đấu Manchester Arena ngày 22 tháng 5. Nghi can là một người đàn ông 24 tuổi, bị bắt tại khu dân cư Rusholme của Manchester, vì bị nghi vi phạm đạo luật chống khủng bố. Sáu trong số 17 người bị bắt đã được thả mà không bị truy tố. Mười một người đàn ông còn lại hiện vẫn bị giam để thẩm vấn. Vụ đánh bom do hung thủ Salman Abedi thực hiện, ngay sau chương trình ca nhạc của ca sĩ Ariana Grande, đã khiến 22 người chết và hàng chục người bị thương.

ISIS nhận trách nhiệm vụ tấn công Manila

MANILA – Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công hôm thứ Năm tại khách sạn Resorts World Manila, Philippines, vốn đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Nhóm ISIS, trên kênh truyền thông riêng có tên Amaq, đã gọi nghi can là một “inghimasi” – một loại khủng bố với kiểu tấn công gồm xông vào 1 nơi công cộng, nổ súng giết người, và sau cùng là tự kích nổ bản thân.

Tuy nhiên, Chỉ huy Cảnh sát quốc gia Philippines, ông Ronald dela Rosa, trước đó đã bác bỏ các giả thuyết cho rằng vụ tấn công có liên quan đến ISIS. Hung thủ, hiện chưa được công bố danh tính, đã chết sau khi nổi lửa tự thiêu. Vào hôm thứ Bảy, nhà chức trách cho biết họ đang thẩm vấn 1 tài xế taxi, người có thể biết một số chi tiết về nghi can. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng, hầu hết được tìm thấy tại 2 tầng lầu, đã chết vì bị ngạt khói khi khách sạn bị nghi can phóng hỏa.

Nhiều người Indonesia tham gia tấn công Philippines

JAKARTA – Chính phủ Indonesia cho biết, hàng chục công dân nước này đã tham gia vào các hoạt động của các nhóm khủng bố ở miền nam Philippines. Ông Setyo Wasisto, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia, hôm thứ Sáu tiết lộ 38 công dân nước này, gồm 37 nam và 1 nữ, có liên quan đến các hoạt động của phiến quân ở thành phố miền nam Marawi của Philippines. Cảnh sát Indonesia nói đây là dấu hiệu cho thấy sự liên quan giữa các phiến quân hai nước.

Ông Wasisto nói, 4 trong số 38 người đã bị tiêu diệt, 12 người bị trục xuất về nước, vẫn còn 22 người tham gia vào hoạt động của phiến quân ở Philippines. Nhà chức trách Indonesia từng tiết lộ nhóm phiến quân ở miền nam Philippines và Indonesia có liên quan đến nhau trong việc cung cấp vũ khí. Indonesia cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo ISIS đang xây dựng căn cứ ở miền nam Philippines.

Trong khi đó, Philippines cho biết đã tiêu diệt 120 phiến quân sau 11 ngày giao tranh ở thành phố Marawi, ngoài ra, cũng có 19 dân thường và 39 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày trên đảo Mindanao.

Bắc Hàn: Hoa Kỳ không thể đánh chặn hỏa tiễn

BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn đã lên án việc Hoa Kỳ thử nghiệm bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào đầu tuần này, nói rằng vũ khí hạt nhân của họ sẽ không bị đánh chặn. Theo hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA, đại diện Lực lượng Chiến lược của quân đội Bắc Hàn vào hôm thứ Bảy nói rằng: “Ngày 30 tháng 5, Hoa Kỳ đã thử nghiệm mô phỏng việc đánh chặn một hỏa tiễn ICBM đến từ Bắc Hàn. Đây là hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm.” Viên chức Bắc Hàn đánh giá rằng, cuộc thử nghiệm "cho thấy việc chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân từ phía Hoa Kỳ đã đến giai đoạn cuối cùng.”

"Họ đang dối trá, khoe khoang về thành công của cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Bắc Hàn coi đây chỉ là hành động ngốc nghếch của những người đang tuyệt vọng", viên chức này nói. “Họ rất sai lầm khi nghĩ rằng hệ thống đánh chặn hỏa tiễn như vậy có thể ngăn cản đòn tấn công của Bắc Hàn. Canh bạc chiến tranh của chính quyền Trump sẽ chỉ khiến cho ngày lục địa Hoa Kỳ trở thành tro tàn đến gần.”

Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, Ngũ Giác Đài lần đầu tiên thử nghiệm thành công một tên lửa đánh chặn tầm xa trên Thái Bình Dương, trong một nỗ lực được giới phân tích cho là nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất từ Bắc Hàn. Tổng Thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn trước khi Bình Nhưỡng chế tạo được vũ khí hạt nhân bắn tới Hoa Kỳ.

Nam Hàn: Con gái bạn cựu tổng thống được trả tự do

SEOUL - Con gái của bạn thân cựu tổng thống Nam Hàn đã được trả tự do, vì tòa ở Seoul không đồng ý phát lệnh bắt cô này. Chung Yoo-ra là con gái của Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye. Chung hồi tháng một bị Đan Mạch bắt vì cư trú bất hợp pháp. Sau khi bị dẫn độ từ Đan Mạch, Chung bị tạm giữ ngày 31 tháng 5 trên một chuyến bay của Korean Air từ Amsterdam. Một nhóm công tố viên Hàn đã áp giải Chung ra khỏi máy bay tại Incheon.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu phát lệnh chính thức bắt Chung, vì cho rằng công tố viên không chứng minh được “sự cần thiết” của việc bắt giữ cô này. Các công tố viên nói rằng, chi phí huấn luyện cưỡi ngựa của Chung đã được chi trả bằng tiền mà lãnh đạo tập đoàn Samsung hối lộ mẹ của Chung. Chung còn bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài và vi phạm pháp luật Nam Hàn trong việc xử lý ngoại tệ khi cô này ở châu Âu. Chung cũng được cho là được ưu tiên tại Đại học nữ sinh Ewha tại Seoul.

Sau khi tòa ra quyết định, Chung cho cô sẽ hợp tác với công tố viên. Chung nói cô không biết gì về những đặc quyền mà mình được hưởng. "Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa mẹ tôi và cựu tổng thống, nhưng tôi cảm thấy tôi đã bị hiểu lầm,” Chung nói. Cựu tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye đang bị xét xử với 18 cáo buộc bao gồm tham nhũng, gây áp lực với các tập đoàn, và lạm dụng quyền lực. Bà Park cũng bị cáo buộc để cho Choi, người không có vị trí chính thức nào trong chính phủ, tham dự và nhiều vấn đề quan trọng của chính phủ. Bà Choi hiện cũng đang bị truy tố các tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Nga bắt 18 người nghi chuẩn bị tấn công Moscow

MOSCOW – Nhà chức trách Nga vào hôm thứ Sáu đã bắt giữ 18 nghi can khủng bố ISIS ở Moscow. Nhóm phiến quân này đang dự định tấn công ga tàu điện ngầm và các nhà hàng ở thủ đô. Một quả bom được phát hiện trong khu chung cư trên đường Novoperedelkino, nơi một nhóm 4 nghi can bị bắt. Ngoài ra, cơ quan an ninh liên bang Nga FBS còn phát hiện một số “căn cứ” nhỏ của ISIS trong khu chung cư lân cận.

Toàn bộ các căn chung cư, nơi các nghi can bị bắt, đều có thể nhìn thấy nhau từ cửa sổ. Do đó, các nghi can có thể nhắm bắn vào các nhân viên điều tra đang làm nhiệm vụ, hoặc có thời gian trốn thoát. Cảnh sát tìm thấy một thiết bị nổ tự chế được ngụy trang thành máy xay cà phê, một khẩu súng máy AKM tự động và 60 viên đạn, 2 súng phóng lựu RGD-5 và một lưỡi lê.

Hầu hết các nghi can bị bắt là người Uzbekistan và Kyrgyzstan, một số khác là người Nga. Nhiều đồng phục nhân viên ga tàu điện ngầm Moscow đã được phát hiện cùng với 2 nghi can người Nga.

Trung Quốc: Tài xế phóng hỏa giết 13 người

SƠN ĐÔNG – Nhà chức trách tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, hôm thứ Sáu cho biết, theo kết quả điều tra vụ cháy xe bus vào tháng trước, cảnh sát xác định tài xế chiếc xe bus này đã tức giận vì không được trả tiền làm thêm giờ và làm buổi tối, nên mua xăng đốt xe bus khi đi qua đường hầm Taojiakuang. Sự việc hôm 9 tháng 5 đã giết chết 13 người trên xe, bao gồm tài xế, 1 nữ giáo viên, 6 đứa trẻ Trung Quốc và 5 trẻ em Nam Hàn, từ 3 đến 6 tuổi. Đại sứ quán Nam Hàn tại Bắc Kinh xác nhận, trong số những người thiệt mạng có 10 người là công dân nước này, bao gồm một số người mang 2 quốc tịch.

Các trẻ em đều là học sinh của một trường mẫu giáo quốc tế, phục vụ cho công dân Nam Hàn. Sự việc xảy ra tại thành phố biển, nơi có nhiều công ty Nam Hàn hoạt động. Điều tra của cảnh sát cho thấy, hỏa hoạn xảy ra trên sàn xe bus gần chỗ ngồi của tài xế, sau đó lan rộng. Nguyên nhân tai nạn giao thông hoặc điện giật bị loại trừ ngay từ đầu. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết của xăng dầu còn sót lại trên xe.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông đã hứa sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Cuộc điều tra kéo dài gần 1 tháng, và thu hút cả sự quan tâm của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.