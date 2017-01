(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Trước đó, hình ảnh con rồng mô hình được phủ hoa giả màu vàng lan truyền trên các trang mạng xã hội gây sự chú ý đặc biệt, kèm theo đó là nhiều bình luận cho rằng con rồng này phản cảm, không thẩm mỹ, lại trông giống con sâu hơn con rồng.

Không chỉ xấu, con rồng được gắn hoa giả chứ không phải hoa thiệt. (Zing)



Hôm Chủ Nhật cuối tuần qua, giới chức thành phố Hải Phòng cho biết họ đã yêu cầu tháo bỏ lập tức các trang trí bông hoa trên mô hình rồng gây xôn xao vì bị người dân địa phương chê bai.



Nguyễn Xuân Bình, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, trong ngày Chủ Nhật đã có văn bản yêu cầu Công Ty Cây Xanh thành phố phải tháo bỏ ngay những bông hoa vàng trang trí trên mô hình rồng tại đầu đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền.



Ông Bình nói với báo chí, “Việc trang trí này là do công ty cây xanh tự ý triển khai cũng chưa thông qua thành phố, sau khi nắm bắt thông tin và tận mắt nhìn cách trang trí này tôi thì đã yêu cầu phải tháo bỏ ngay, không thể để hình tượng quê như vậy giữa trung tâm thành phố.”



Trước đó, hình ảnh con rồng mô hình được phủ hoa giả màu vàng lan truyền trên các trang mạng xã hội gây sự chú ý đặc biệt, kèm theo đó là nhiều bình luận cho rằng con rồng này phản cảm, không thẩm mỹ, lại trông giống con sâu hơn con rồng.



Có tin cho biết con rồng nằm trong dự án tốn kém 60 tỉ đồng VN, tức là hơn $2.6 triệu Mỹ kim, để phục vụ nhu cầu đón tết, vui xuân Đinh Dậu 2017.



Phó chủ tịch Bình nói đây là mô hình rồng bằng cây cảnh đã có từ nhiều năm, được tạo hình hài hòa với không gian, tuy nhiên việc Công Ty Cây Xanh tự ý gắn hoa giả màu vàng lên trên mô hình cũ làm cho rồng vốn không đẹp nay càng dị hợm hơn.



Báo mạng Dân Làm Báo có bài viết về vụ này ngày thứ Hai, mang tự đề “Con Rồng Hay Con Sản?” Dưới đây là bài viết ấy:



Mấy hôm nay cộng đồng mạng anh- tạch -nét nhặng xị ngậu lên vì thứ gọi là “Con Rồng” xuất hiện trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. “Con Rồng” này nằm trong gói 60 tỉ đồng ngân sách của dân mà lãnh đạo thành phố Hải Phòng bỏ ra để trang trí tết 2017. Ngay khi công trình này xuất hiện, người dân cả nước đã bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí phẫn nộ về sự lãng phí và đả kích về “tính thẩm mỹ” của nó.



Tất nhiên, lãnh đạo thành phố phải đăng đàn cãi bay cãi biến rằng mình bị vu cáo, bịa đặt.

Lần này, hai thầy cãi là chủ tịch và phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.



Ông phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình thì khẳng định việc làm con rồng chỉ là “sang sửa” thôi, vì nó có trước từ nhiều năm rồi. Đây “là việc làm thường xuyên của công ty Công viên cây xanh Hải Phòng. Năm nay công ty cắm hoa giả để trang trí khung con rồng có từ trước đó nhiều năm”.



Còn ông Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng lại đổ vấy cho Công ty Công viên cây xanh “việc dựng con rồng này không nằm trong kế hoạch trang trí đường phố cuối năm mà là việc trang trí định kỳ của công ty Công viên cây xanh nên họ không báo cáo UBND TP.”



Câu “không nằm trong kế hoạch trang trí đường phố” chưa dứt lời thì ông đã dùng câu sau chửi mẹ câu trước rằng “Đây là khoản sửa sang các công trình đường phố diễn ra hằng năm và nằm trong khoản kinh phí hằng năm của TP. Khoản kinh phí này rất nhỏ.”



Phải chăng, chuyện “sửa sang” và “trang trí” đường phố là hai khoản tiền khác nhau mà người dân phải chi? Nếu vậy, thì người dân Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ phải đóng vô số các loại tiền ngớ ngẩn do giới cai trị tự đẻ ra mà sự vô lý của nó không phải ai cũng thấy. Giống như ngoài việc phải trả tiền công khi may một chiếc áo hoàn chỉnh, người ta phải trả thêm tiền thùa khuy, đơm cúc, tiền vắt sổ, tiền cắt, tiền may túi, tiền ủi... cho thợ may.



Bao biện, chống chế mãi cuối cùng cũng quyết định tháo dỡ, khai tử cho “con Rồng 60 tỉ”. Không thể phủ nhận vai trò của dư luận tác động đến quyết định này của giới cầm quyền thành phố Hải Phòng. Vấn đề đáng nói ở đây là một sự lãng phí gấp đôi đã được thực hiện. Yếu kém về khả năng, năng lực làm việc, coi thường người dân dẫn đến những hành động kỳ quặc, làm xong dỡ bỏ, hỏng làm lại của giới cầm quyền cộng sản.



Dùng tiền thuế của dân để “làm Rồng,” rồi lại lấy thêm một lần tiền nữa ra “gỡ Rồng” đúng là trò trơi ngông đầy tốn kém mà giới chóp bu thành phố Cảng phô diễn trong dịp tết 2017 năm nay.



Suy cho cùng, cuộc Cải Ruộng Đất Đất quỷ thần đều khiếp vía, đoạt mạng gần 200 ngàn người dân vô tội, hủy hoại thuần phong mỹ tục, làm hỏng cội rễ, mất tính nhân bản của cả một dân tộc - cuối cùng, chỉ một hình ảnh sụt sùi với chiếc khăn mùi xoa và lời hứa “sửa sai” là xong. Lời “xin lỗi” đồng bào vừa dứt, tên tội đồ lại được tung hô là thánh nhân, là cha già dân tộc để rồi hắn và đàn em của hắn gây tội ác đến tận hôm nay.



Hủy hoại cả một dân tộc để rồi “xin lỗi nhân dân lần sau chúng ông cứ thế” dễ dàng như vậy, thì việc tạo ra rồi dỡ bỏ một con Rồng bằng hoa giả trị giá vài tỉ hoặc vài chục tỉ tiền thuế của dân, ăn nhằm gì.