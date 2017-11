Hải Quân công bố tên 3 thủy thủ thiệt mạng ở Phi Luật Tân

Vào ngày thứ Bảy, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố danh tính các thủy thủ thiệt mạng trong vụ rớt máy bay trên biển Phi Luật Tân. Trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 cho biết, các quân nhân thiệt mạng vào thứ Tư vừa qua là Trung Úy Steven Combs và phi công tập sự Bryan Grosso, đến từ Florida, và phi công Matthew Chialastri đến từ Louisiana. Gia đình của các quân nhân đã được thông báo về sự việc.

Vận tải cơ C-2A “Greyhound” gặp nạn khi đang trên đường tới hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Tám người trên máy bay đã được cứu. Các tàu cứu nạn của Hoa Kỳ và Nhật đã tìm kiếm các thủy thủ mất tích suốt 2 ngày nhưng không có kết quả, và đã ngưng nhiệm vụ tìm kiếm. Cả 3 quân nhân thiệt mạng đều làm việc trên tàu Ronald Reagan. Hải quân hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn.



Bị bắt vì giả mạo đám tang để quyên tiền

VICTORVILLE, Nam California - Một thanh niên 18 tuổi và 3 thiếu niên đã bị bắt, sau khi nhóm này giả vờ đi quyên tiền cho một đám tang, và đi xin tiền của các tài xế tại thành phố Victorville, thu được hàng trăm Mỹ kim. Vào 4 giờ chiều thứ Tư, nhà chức trách nhận tin báo rằng một số người đang đứng cản đường xe cộ, và tìm cách xin tiền từ các tài xế, tại khu vực đường Bear Valley và đường Mariposa.

Nhân viên tuần tra đã đến hiện trường, bắt giữ 4 nghi can. Những người này khi đó đang cầm 4 hũ đựng đầy tiền lẻ, và cầm các tấm bảng trắng lớn, có nhiều bức ảnh của 1 cậu bé. Theo thông tin từ tấm bảng, nhóm người này đang quyên tiền để làm đám tang cho một cậu bé có tên là Adam. Sau khi điều tra, Sở cảnh sát Victorville xác định, các thông tin về đám tang đều là giả mạo, và nhóm nghi can đã thu được hơn $800 Mỹ kim trong vụ lừa đảo này.

Những người bị bắt, gồm Shane Alexander, 18 tuổi, cư dân Fontana, và 3 thiếu niên nam, bị phạt tội lừa đảo. Alexander sau đó được thả, còn các thiếu niên vị thành niên đã được giao cho cha mẹ. Phòng Công Tố hiện đang xem xét sự việc, và chưa cho biết liệu nhóm thanh niên này có bị truy tố hay không.

Cá mập tấn công người tại bãi biển California

PEBBLE BEACH – Một người săn cá bằng súng phóng lao đã bị thương nặng, sau khi bị cá mập tấn công tại một bãi biển ở California. Trong sự việc xảy ra hôm thứ Sáu tại bãi biển Pebble Beach, hai cha con đang săn cá ở cách bờ biển khoảng vài trăm mét, thì người con trai (đã trưởng thành) bị cá mập cắn vào đùi phải. Theo lời nhà chức trách, chân của nạn nhân vẫn giữ lại được, nhưng vết cắn là khá nghiêm trọng, và nạn nhân đã được phẫu thuật cấp cứu. Bãi biển Pebble đã được gắn bảng khuyến cáo cá mập để du khách đề phòng.

Trong vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, nhà chức trách Monterey County không phát hiện cá mập tại bất kỳ bãi biển nào của quận hạt. Tuy nhiên, vào tháng 3, một con cá mập trắng lớn đã tấn công một thuyền kayak trong vịnh Monterey, và hất người chèo thuyền rơi xuống biển. May mắn là người chèo thuyền đã không bị cá mập cắn trong sự việc này.

Khai trương sân trượt băng ngoài trời lớn nhất OC

TUSTIN – Sân trượt băng Freeze Ice Rink, cũng là sân trượt băng ngoài trời lớn nhất tại Orange County, đã khai trương hôm thứ Sáu tại khu The District, thuộc trung tâm thương mại Tustin Legacy, ở thành phố Tustin, California. Sân trượt băng rộng 5,000 square feet này sẽ mở cửa theo ca, mỗi ca 90 phút, vào mỗi ngày, cho tới hết ngày 15 tháng 1, 2018, trừ ngày lễ Giáng Sinh. Các ca trượt băng vào buổi tối sẽ có thêm ánh sáng và âm nhạc.

Sân trượt băng Freeze nằm gần nhà hàng JT Schmid. Giá vé vào cửa cho mỗi người là $19 Mỹ kim, bao gồm cả giày trượt băng cho thuê; $16 Mỹ kim nếu khách hàng tự đem theo giày trượt; $16 Mỹ kim cho trẻ em 1 đến 3 tuổi, người từ 62 tuổi trở lên, và quân nhân. Giá vé bao nguyên mùa là $169 Mỹ kim một người, bao gồm cho thuê giày.

Em trai 12 tuổi bị bắn chết tại Cleveland

OHIO – Một thiếu niên 12 đã thiệt mạng và 5 thiếu niên khác bị thương, trong một vụ nổ súng ở thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, vào tối thứ Sáu. Theo nhà chức trách, 5 thiếu niên nam, tuổi từ 14 đến 16, đang đứng gần một tiệm bán rượu trên đường Buckeye, thì bất ngờ bị bắn bởi một nhóm gồm 3 đến 4 người đàn ông, với vũ khí là súng ngắn. Người chủ tiệm bán rượu và con trai 12 tuổi bước ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Khi họ quay vào trong tiệm, người đàn ông 40 tuổi nhận ra rằng con trai ông đã bị bắn vào ngực. Cậu bé đã qua đời sau đó.

Ngoài ra, 5 thiếu niên khác cũng bị trúng đạn, với các vết thương ở đầu, chân, ngực, và bụng. Tất cả 6 nạn nhân đều được đưa vào bệnh viện đại học Cleveland. Ngoài cậu bé thiệt mạng, tình trạng các nạn nhân còn lại chưa được công bố. Cảnh sát hiện đang kêu gọi người dân giúp cung cấp manh mối về các nghi can.

Phụ nữ bị hàng xóm bắn chết vì tưởng lầm nai

NEW YORK - Khi đang dắt chó đi dạo, một phụ nữ sống ở thành phố Sherman, phía tây New York đã bị hàng xóm bắn chết, vì tưởng nhầm là con nai. Bà Rosemary Billquist, 43 tuổi, thiệt mạng ngày 22 tháng 11, sau khi bị hàng xóm Thomas B. Jadlowski bắn bằng súng ngắn. Khai với cảnh sát, Jadlowski cho biết, anh đã tưởng lầm bà Billquist là một con nai. Khi nổ súng, khoảng cách giữa Jadlowski và nạn nhân là khoảng 600 feet.

Sau khi phát giác sự sai lầm chết người, Jadlowski ngay lập tức gọi 911 để nhờ giúp đỡ. Bà Billquist được đưa tới bệnh viện và qua đời tại đây. Jadlowski không có bất kỳ tiền án nào, và đang hợp tác với cảnh sát. "Anh ta rất kinh hoàng và không tin nổi những gì đã xảy ra," ông Josh Ostrander, cảnh sát trưởng Chautauqua County, tiểu bang New York, cho biết.

Theo nhà chức trách, cô Billquist đã đi vào phần đất của người hàng xóm khi bị bắn, và sự việc xảy ra sau thời điểm hoàng hôn. Theo luật New York, việc săn bắn hươu nai bị cấm sau khi mặt trời lặn, do vậy vụ nổ súng của Jadlowski bị coi là bất hợp pháp.

TT Trump gọi điện chia buồn với Ai Cập

Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã gọi điện chia buồn với người đồng cấp Ai Cập, và tuyên bố luôn ở bên cạnh nước này trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Sau cuộc điện đàm, Tòa Bạch Ốc ra thông báo nói: “Tổng Thống Trump đã chia buồn với người dân Ai Cập, lên án cuộc tấn công, và tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ ở bên cạnh Ai Cập khi đối mặt với chủ nghĩa khủng bố. Cộng đồng quốc tế không thể dung thứ cho những nhóm khủng bố tàn bạo, và phải tăng cường nỗ lực đánh bại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan dưới mọi hình thức.”

Những kẻ quá khích vào sáng thứ Sáu đã tấn công đền thờ Hồi giáo Rawdah ở thị trấn Bir Abd thuộc thành phố Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai, làm hơn 300 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công làm nhiều dân thường thiệt mạng nhất ở Ai Cập, kể từ khi các nhóm phiến quân ở nước này thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo. Tổ chức ISIS đang bị đánh bại ở Iraq và Syria, nên nhiều khả năng đang tăng cường các hoạt động khủng bố ra nước ngoài.