Hải quân Hoa Kỳ nhận hàng không mẫu hạm tối tân nhất thế giới

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford. (Hình: US Navy)HOA THỊNH ĐỐN - Siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford trị giá $13 tỷ Mỹ kim, vừa chính thức được chuyển giao cho Hải quân Hoa Kỳ vào tuần trước, sau hơn 1 năm trì hoãn vì lý do kỹ thuật. Ngày 1 tháng 6, Hải quân Hoa Kỳ chính thức tiếp nhận tàu USS Gerald R. Ford (CVN-78), chiếc đầu tiên trong hàng không mẫu hạm lớp Ford. Việc giao tàu trễ hơn 1 năm so với kế hoạch vì lý do kỹ thuật. Con tàu được giao sau khi đã được kiểm tra các khả năng vận hành cơ bản. Đây là hàng không mẫu hạm thiết kế mới đầu tiên của Hải quân tính từ năm 1975.Theo nhà chức trách, hàng không mẫu hạm Ford sẽ tiếp tục trải qua nhiều đợt thử nghiệm trên biển khác trước khi chính thức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng từ năm 2020. Hải quân Hoa Kỳ dự định đóng mới ít nhất 2 hàng không mẫu hạm lớp Ford.Tàu Ford được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi trong phương thức chiến đấu bằng hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Con tàu mang nhiều cải tiến công nghệ mang tính đột phá.Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân, từng nói rằng con tàu là một sự ngạc nhiên lớn về công nghệ. Theo Hải Quân, chiến hạm lớp Ford được áp dụng hàng loạt công nghệ mới, lần đầu sử dụng trên hàng không mẫu hạm như radar sóng kép, máy phóng dùng điện từ, súng laser… Tàu cũng có sàn phi đạo lớn hơn, với 4 máy phóng dùng điện từ thay cho máy phóng hơi nước, giúp khởi động máy bay êm hơn, tăng độ bền và giảm hao mòn thiết bị.Radar sóng kép DBR hoạt động đồng thời trên 2 tần số, cho phép phát hiện, nhận dạng, phân loại máy bay, hỏa tiễn, và các mục tiêu khác dễ dàng hơn. Hàng không mẫu hạm lớp Ford có khả năng mang nhiều máy bay hơn so với lớp Nimitz, trong khi sử dụng thủy thủ đoàn ít hơn nhờ áp dụng nhiều công nghệ tự động.Tuy nhiên, việc áp dụng nhiều công nghệ mới khiến tàu gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện. Tuy chi phí tốn kém, nhưng với các thiết bị hiện đại, Hải Quân hy vọng sẽ tiết kiệm được $4 tỷ Mỹ kim trong vòng đời sử dụng con tàu, vì nó có nhiều hệ thống tự động hơn và hiện đại hơn.