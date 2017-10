Hai sinh viên UCSD, một là người Việt, thắng giải thi chế tạo bình điện Zpower

Từ bên trái là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Moran Amit, giáo sư phụ khảo Tina Ng, và hai anh sinh viên (Carl Demolder và Hoàng Quyền. (Triton)



SAN DIEGO - Hai sinh viên trường đại học UC San Diego đã thắng $25,000 tiền thưởng trong tháng qua, trong cuộc thi thiết kế bình điện được tổ chức bởi ZPower, một công ty ở California chuyên sản xuất bình điện.



Cuộc thi dành cho những sinh viên kỹ thuật cơ khí bậc cử nhân nào có thể phát triển và tạo nguyên mẫu những loại sản phẩm hoặc thiết bị sử dụng công nghệ bình điện vi mô (microbattery) của ZPower.



Một trong hai sinh viên thắng giải là anh Hoàng Quyền, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, theo chuyên khoa kỹ thuật cơ khí nano (nanoengineering), hiện đang chuẩn bị lấy văn bằng cử nhân và cao học khoa học. Người kia là anh Carl Demolder, một sinh viên chuyên khoa cơ khí và hàng không không gian. Hai anh bắt tay vào việc phát triển một dự án phù hợp với các hướng dẫn của cuộc thi.



Hoàng Quyền nói với báo Triton của trường UC San Diego, “Chúng tôi đang nghĩ đến việc sản xuất một bộ vi điều khiển vô tuyến nhỏ gọn, dành cho găng tay của chúng ta, vì bộ phận đó sẽ rất tiện lợi, thoải mái và đem lại lợi ích cho cả chuyên gia trị liệu lẫn bệnh nhân. Bình điện ZPower là một cách lựa chọn tuyệt vời cho nguồn cung cấp điện không dây của chúng tôi. Lý do là vì bình điện có kích thước nhỏ, chứa công suất năng lượng cao, có khả năng sạc điện tuyệt vời, và có những tính năng an toàn mức cao.”



Được hướng dẫn bởi hai nữ cố vấn phân khoa, là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Moran Amit và giáo sư phụ khảo Tina Ng, nhóm nghiên cứu này bắt tay vào việc nghiên cứu về tính cách co cứng bắp thịt (spasticity). Đây là một tình trạng y khoa có đặc trưng là độ cứng bắp thịt, những cử động không tự nguyện, những cơn co rút gây đau đớn, và những cử động thô cứng của tứ chi. Cả nhóm cùng nhau phát triển “một loại găng tay đánh giá độ co cứng,” được gọi là Handske.



Hoàng Quyền nói, “Chúng tôi không ngờ rằng mình sẽ thắng trong cuộc thi đua, vì những nhóm khác cũng cạnh tranh với những ý tưởng tân tiến rất sáng tạo của họ.”



Khi được hỏi về những kế hoạch trong tương lai cho thiết bị mới, Quyền nói rằng nhóm anh vẫn đang tìm cách loại bỏ bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, trước khi thử nghiệm thiết bị đó trong một bối cảnh chẩn y viên hoặc bệnh viện.



Anh Quyền nói với báo Triton, “Với giải thưởng này, chúng tôi sẽ có thể trả học phí và đẩy mạnh dự án này.”