Hai sơ Việt mang niềm vui đến tu viện Mỹ

Hai sơ Maria Hoàng Thị Tuyết và Maria Trần Thị Sen được bảo trợ đến tu viện Saint Elizabeth để học tiếng Anh. (Kate Day Sager/ Olean Times Herald)OLEAN, New York - Trong bảy tháng vừa qua, hai sơ từ Việt Nam được các dì phước dòng Francisco ở Allegany tận tình chăm sóc và dạy tiếng Anh. Đổi lại, hai sơ trẻ đã mang đến ánh sáng, niềm vui, và bầu không khí hạnh phúc cho các dì phước người Mỹ lớn tuổi. Đó là nội dung của một bài viết đăng trên nhật báo Olean Times Herald đăng ngày Chủ Nhật, 13 tháng Tám, 2017.Bài viết cho biết vào tháng Giêng đầu năm nay, hai sơ Maria Hoàng Thị Tuyết, 29 tuổi, và Maria Trần Thị Sen, 27 tuổi, đã được bảo trợ đến Tu Viện Saint Elizabeth để học tiếng Anh. Hai sơ này được nhà thờ Bác Ái ở Vinh, tỉnh Nghệ An, gởi đi.Dì phước Mary Lou Lafferty cho biết vào năm ngoái, Cha Nguyễn Bảo đã liên lạc với Tu Viện Saint Elizabeth để hỏi ý kiến về trường hợp sơ Tuyết và sơ Sen. Cha Bảo hiện nay là sinh viên tại Boston College.Cha Bảo hỏi các dì phước dòng Francisco có thể nhận hai sơ Việt Nam sang học tiếng Anh được không. Cha hy vọng hai sơ này có thể tốt nghiệp trường thần học. Cha Bảo cho biết có một nhóm người nhận bảo lãnh hai sơ qua Mỹ, học hành cho tới khi tốt nghiệp, nhưng họ muốn gởi hai sơ vào tu viện này. Dì phước Mary cho biết đây là lần đầu tiên các dì phước dòng Francisco cung cấp hình thức bảo trợ có dạy kèm tiếng Anh.Theo dì phước Mary, hai sơ trẻ tuổi chiếm được tình cảm của các dì phước lớn tuổi ngay trong ngày đầu tiên. Họ mang lại ánh sáng và niềm vui cho một môi trường chỉ toàn các nữ tu lớn tuổi, già yếu. Mỗi khi có thắc mắc về cuộc sống ở Hoa Kỳ, hai cô tới chỗ một nhóm dì phước sẵn sàng giúp đỡ. Riêng môn tiếng Anh và khả năng giao tiếp, họ tới gặp dì phước Mary.Dì phước Mary cho biết khi sơ Tuyết và sơ Sen mới đến trọ tại tu viện, không ai hiểu được một chữ tiếng Anh nào. Vậy mà sau đó họ học tiếng Anh thật nhanh, nhờ trí thông minh cũng như sự cần cù học tập. Dì phước Mary nhớ lại và kể với báo Olean Times Herald, "Lần đầu tới đây, họ còn không biết nói chữ Hello nữa kìa."Về phần mình, sơ Tuyết cho biết thoạt đầu sơ rất ngần ngại khi tiếp tục với các dì phước dòng Francisco, nhưng rồi mọi chuyện dễ dàng ngay khi họ gặp mặt nhau. Cách phát âm tiếng Anh của sơ còn ngọng nghịu, nhưng sơ nói từng chữ một rất rõ ràng.Dì phước Mary nói hoạt động hàng ngày của hai sơ Việt Nam là trò chuyện với các dì phước dòng Francisco tại bàn ăn. Sau đó, họ giúp đỡ các dì phước lớn tuổi rồi đẩy xe lăn, đưa từng dì phước bị khuyết tật về phòng của họ. Dì phước Mary khen hai sơ Việt Nam biết quan tâm tới những người khác.Hai sơ Tuyết và Sen học tiếng Anh với một nhóm gồm mười dì phước. Một tuần học năm ngày rưỡi. Ngoài ra, hai sơ cũng phải làm bài tập mỗi khi rảnh rỗi. Nhóm dì phước gồm Helen Lodge, Toni Pellegrino và Mary Laubenthal, chuyên dạy văn phạm trình độ sơ cấp và trung cấp. Họ nói sự tiến bộ của hai sơ Việt Nam khiến họ ngạc nhiên. Họ thông thạo cách sử dụng máy điện toán và mỗi sơ Việt đều có một cuốn tự điển gối đầu giường.Sơ Sen nói điều khiến sơ thích thú là học thêm các thành ngữ, hoặc những câu nói thường ngày mà người Mỹ hay sử dụng. Sơ Tuyết nói cũng thích học thành ngữ, rất vui khi biết câu thông dụng này trong tu viện, "Im going to get horizontal" (tôi sẽ nằm ngang) lại có ý nghĩa là "Tôi sẽ đi ngủ."