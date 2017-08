Hai thanh niên say rượu đâm vào cô gái đang mang bầu, 4 người bị thương nặng

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 23h tối ngày 17/8, hai thanh niên đi xe máy chạy với tốc độ rất nhanh trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi đi đến đoạn đối diện nhà máy nước Tương Mai thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe máy Honda Wave do hai cô gái điều khiển, trong đó có một người đang mang thai.

Vụ việc khiến 4 người bị thương. Ảnh: Facebook

Vụ tai nạn khiến 4 người bị hất văng ra ngoài, chấn thương khá nặng. Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã gọi xe cứu thương, tiến hành sơ cứu rồi nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 18/8, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, ông cùng một số cán bộ công an phường đã nhanh chóng có mặt, giải tán đám đông người dân vây quanh đồng thời báo cáo Đội xử lý tai nạn Công an quận Hoàng Mai xuống khám nghiệm hiện trường.

Hai thanh niên có biểu hiện say rượu nằm tại hiện trường. Ảnh: Facebook

“Xác định ban đầu, cả 4 người bị chấn thương nặng, hai thanh niên bị thương nặng trong đó một người bị gãy chân, 1 người bị chấn thương vùng sọ não. Hai cô gái cũng bị thương được sơ cứu đưa đi bệnh viện. Trong đó có một người đang mang thai. Tại thời điểm xảy ra va chạm, hai thanh niên có biểu hiện say rượu”, vị lãnh đạo Công an phường Tương Mai thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Theo Định Nguyễn

