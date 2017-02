Hai tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng và Đoàn Huy Chương sắp được thả

Đoàn Huy Chương Đoàn Huy Chương



Cộng Sản Việt Nam sắp thả hai nhà hoạt động dân chủ là bà Bùi Thị Minh Hằng và ông Đoàn Huy Chương, theo các nguồn tin của đài BBC.

Bà Bùi Thị Minh Hằng, một blogger thường tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đã bị tòa án tỉnh Đồng Tháp kết án ba năm tù giam về tội gọi là :gây rối trật tự công cộng,” bị truy tố vào tháng 8, 2014,

Vào thời điểm ấy, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ từng nói rằng chính phủ Mỹ rất "quan ngại sâu sắc" về việc CSVN bắt nhốt những người lên tiếng trong sự ôn hòa như bà Hằng.





Bùi Thị Minh Hằng trong một lần tham gia biểu tình chống Trung Cộng.



"Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động,” Tòa Đại Sứ Mỹ từng nhận xét.



Trước đó, vào tháng 10, 2010, ông Đoàn Huy Chương, một trong ba thành viên sáng lập Phong Trào Lao Động Việt, bị tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên án bảy năm tù giam vì tội được cộng sản gọi là “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89 Bộ Luật Hình Sự.



Vào ngày thứ Ba 7 tháng 2, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ ông Chương từ Trà Vinh nói với đài BBC, "Tôi đang ngóng đến sáng sớm (thứ Hai) 13 tháng 2 sẽ đón chồng tại nhà tù Xuân Lộc, Đồng Nai.



"Bảy năm dài đằng đẵng vậy là cũng sắp trôi qua. Tôi luôn mong chờ ngày chồng ra tù để phụ nuôi hai đứa con hiện đang phải gửi nhờ ông bà ngoại ở quê."



Bà Mạnh cũng cho biết thêm, "Trong bảy năm chồng tôi đi tù, dù thu nhập của một công nhân may ở Sài Gòn chỉ khoảng 4 triệu đồng ($175 Mỹ kim), nhưng tôi vẫn đều đặn đi thăm nuôi chồng hàng tháng. Lần đi thăm chồng mới nhất là hôm 26 tháng 1 (tức 29 Tết).



"Tôi còn nhớ chồng tôi bị bắt cũng hôm 29 Tết năm 2010 khi đang phụ gia đình gói bánh tét ở nhà. Về con đường chồng tôi đã chọn thì tôi chỉ biết tôn trọng chứ không biết khuyên anh ấy như thế nào."

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, anh Trần Bùi Trung, con bà Bùi Thị Minh Hằng, đang chờ từng ngày cho đến giờ được trả tự do của mẹ anh.



Trong ngày thứ Ba, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển có nói với đài BBC, "Tôi và một số người khác sẽ đi đón bà Hằng tại nhà tù Gia Trung, Gia Lai hôm (thứ Bảy) 11 tháng 2 tới.



"Tôi đặc biệt vui mừng trước tin bà Hằng sắp ra tù vì án của bà ấy có liên quan đến tôi. Bà Hằng cùng hai người khác bị kết án do ngày 11 tháng 2, 2014 đi thăm gia đình tôi trong lúc tôi đang bị áp giải.

"Xuất thân là một người làm kinh doanh, bà Hằng đã đi vào con đường đấu tranh cho nhân quyền. Tôi nể trọng bà ấy vì tính cách bộc trực và luôn thương yêu người khác."



Trên mạng xã hội, một số nhà hoạt động đang có những lời kêu gọi đi đón bà Bùi Thị Minh Hằng và ông Đoàn Huy Chương cũng như trợ giúp họ ổn định cuộc sống sau khi ra tù.