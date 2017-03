Hai xe buýt chay đua vượt đèn đỏ như trong phim xi nê

Hai xe buýt bị câu lưu tại ty cảnh sát thành phố Hà Tĩnh ngày thứ Sáu. (Dân Trí)HÀ TĨNH - Công an thành phố đã tạm giữ hai chiếc xe buýt và tước giấy phép lái xe một tháng của hai tài xế. Một tài xế lái xe buýt của hãng chính thứ và một lái xe giả xe buýt. Cả hai ông đã lái đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trên Quốc Lộ 1A.Công an cho biết vào ngày thứ Sáu 17/3, một người dân đã quay lại cảnh hai chiếc xe buýt chạy đua với nhau để tranh giành khách, thậm chí vượt đèn đỏ trên Quốc Lộ 1A, đoạn qua ngã tư đường Nguyễn Biểu giao nhau với đường Hà Huy Tập, gây nguy hiểm cho người lái xe trên đường gia giao thông.Trong video người dân ghi lại, vào khoảng 3 giờ chiều, xe buýt thuộc công ty xe khách Hà Tĩnh và một xe có bề ngoài giống y chang như xe buýt Hà Tĩnh, trước xe có ghi bảng xe buýt nhưng không đề tên công ty nào. Cả hai cùng chạy lộ trình Hà Tĩnh - Kỳ Anh, cùng chạy đua với tốc độ nhanh trên đường.Bắt đầu từ bùng binh giao nhau giữa ngã tư Phan Đình Phùng - Hàm Nghi với Quốc Lộ 1A, hai xe cùng lạng qua lạng lại hai bên đường ở tốc độ nhanh để giành đường; qua ngã tư Phan Đình Giót – Quốc Lộ 1A (đường Hà Huy Tập) đến ngã tư Nguyễn Biểu - Hà Huy Tập, hai xe đã phóng nhanh, chạy vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt, khiến những người đi đường bị một phen khiếp vía.Chiều tối thứ Bảy, trung tá Nguyễn Công Dũng, phó trưởng công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau khi có thông tin về hai chiếc xe buýt đua nhau vượt đèn đỏ để giành khách, công an đã điều tra.Sau khi xác minh video do người dân cung cấp, cảnh sát giao thông đã yêu cầu hai tài xế lái xe đến ty cảnh sát. Tại đây, sau khi xem chứng cứ, các tài xế đã nhận lỗi.Xe buýt thuộc công ty Hà Tĩnh được lái bởi tài xế Lê Văn Thuận, 31 tuổi, trú phường Đại Nài. Xe kia là xe khách không đăng ký nhưng lại gắn bảng xe buýt (xe buýt "dù") do tài xế Phan Văn Lĩnh, 45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập điều khiển.Mỗi tài xế đã bị phạt $70 Mỹ kim và bị tước giấy phép lái xe một tháng. Mỗi xe bị tạm giữ bảy ngày vì tội vượt đèn đỏ. Riêng tài xế xe buýt "dù" Phan Văn Lĩnh bị phạt thêm $260 vì tội chạy vào đường cấm và tội không trình được giấy xe.