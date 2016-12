(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Hình chụp không đề ngày trong tháng 12, 2016 cho thấy những chiến đấu cơ J-15 của Trung Cộng đang chuẩn bị cất cánh trong một cuộc tập trận tại Bột Hải, một vùng biển nằm giữa đông bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. (STR /Getty Images)



ĐÀI BẮC - Một nhóm chiến hạm Trung Quốc, do chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của nước này dẫn đầu, đã đi ngang qua vùng biển phía nam của Đài Loan, và đang hướng về phía tây nam của đảo quốc ngày thứ Hai. Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết như vậy, về một hoạt động quân sự mà Trung Quốc gọi là một cuộc tập trận theo thông lệ, không nhằm đe dọa ai.



Bộ Quốc Phòng Đài Loan c ho biết rằng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, cùng đi với năm chiếc tàu khác, đã vượt qua 90 hải lý ở phía nam của điểm cực nam của Đài Loan vào sáng thứ Hai, qua ngả kênh Bashi (Ba Sỹ) giữa Đài Loan và Phi Luật Tân.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Chen Chung-chi (Trần Trung Cát) nói, “Việc duy trì cảnh giác và ứng xử linh hoạt luôn luôn là phương pháp thông thường của việc giữ gìn an ninh không phận”. Nhưng ông không chịu cho biết các chiến đấu cơ của Đài Loan có cất cánh, hoặc các tàu ngầm có được lệnh nghênh chiến hay không.



Ông Chen nói rằng Bộ Ngoại Giao đang tiếp tục “theo dõi và nắm bắt tình hình.”

Cuộc diễn tập diễn ra giữa lúc tình trạng căng thẳng mới xảy ra liên quan đến Đài Loan tự trị, sau cuộc nói chuyện điện thoại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump với nữ Tổng Thống Thái Anh Văn làm cho Bắc Kinh rất khó chịu.



Johnny Chiang (Giang Khải Thần), nghị sĩ đối lập thuộc Quốc Dân Đảng ở Đài Loan, nói rằng cuộc tập trận của tàu Liêu Ninh là tín hiệu mà Trung Quốc muốn gửi cho Hoa Kỳ. Tín hiệu này cho biết rằng họ đã đi băng qua “chuỗi đảo thứ nhất,” một khu vực trong đó có quần đảo Ryukyu (Lưu Cầu) của Nhật Bản và đảo Đài Loan.



Tại Bắc Kinh, Toàn Cầu Thời Báo (Global Times), tờ báo nhà nước có ảnh hưởng lớn, nói rằng cuộc tập trận này cho thấy rằng chiếc hàng không mẫu hạm đang cải tiến khả năng chiến đấu, và bây giờ đi càng xa hơn nữa.



Trong một bài xã luận, tờ báo này nói, “Sớm muộn gì thì hạm đội Trung Quốc cũng sẽ đi tới Miền Đông Thái Bình Dương (tức là đến Bắc Mỹ). Khi hạm đội có hàng không mẫu hạm của Trung Quốc xuất hiện ở những khu vực ngoài khơi của Hoa Kỳ vào một ngày nào đó, đội tàu này sẽ kích thích suy nghĩ rất nhiều về những quy tắc hàng hải.”



Mới đây Trung Quốc tức giận vì những chuyến tuần tra hải quân của Hoa Kỳ, ở gần quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trong tháng này, một chiếc tàu hải quân Trung Quốc bắt giữ một chiếc tàu lặn không người lái dưới nước của Mỹ ở Biển Đông. Sau đó Trung Quốc trả lại chiếc drone ấy.



Vào đêm Chủ Nhật, Nhật Bản cũng cho biết họ đã phát hiện sáu chiếc tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, đi băng qua vùng biển giữa Miyako và Okinawa, và chạy vào Thái Bình Dương.



Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản nói hôm thứ Hai, rằng chuyến hải hành ấy cho thấy khả năng quân sự đang mở rộng của Trung Quốc, và Nhật Bản đang theo dõi sát nút chuyến hải hành ấy.

Trong tháng này, không quân Trung Quốc thực hiện những cuộc tập trận tầm xa, trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, làm cho Nhật Bản và Đài Loan lo lắng. Trung Quốc nói những cuộc thao diễn ấy cũng là theo thông lệ mà thôi.



Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc, chiếc tàu do Nga Sô đóng, đã tham gia vào những cuộc tập trận trước đây, trong số đó có mấy cuộc diễn ra ở Biển Đông. Nhưng Trung Quốc phải mất nhiều năm nữa thì mới hoàn thiện được những hoạt động hàng không mẫu hạm, giống như Hoa Kỳ đã làm trong nhiều thập niên.



Trong tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc Phòng xác nhận rằng Trung Quốc đang đóng một chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì, nhưng không biết rõ ngày ngày nào tàu được hạ thủy. Chương trình hàng không mẫu hạm là một bí mật quốc gia.



Bắc Kinh có thể đóng nhiều chiếc hàng không mẫu hạm trong 15 năm tới, theo Ngũ Giác Đài cho biết trong một bản phúc trình hồi năm ngoái.