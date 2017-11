Hàng loạt máy bay ném bom Nga dồn dập giáng đòn xuống IS

Thông tin trên được bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

“Vào ngày 18/11, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã không kích vào các mục tiêu của lực lượng IS gần thành phố Abu Kamal, tỉnh Deir ez-Zor”, bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo đó, các máy bay ném bom đã tiêu diệt nhiều nhân lực cũng như vũ khí của IS.

“Sự tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu đã được khẳng định bằng phương tiện giám sát khách quan đặc biệt”, thông tin từ bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 bay trên lãnh thổ Syria được máy bay chiến đấu Su-30SM từ căn cứ không quân Khmeimim bảo vệ. Và tất cả máy bay Nga đã quay trở về căn cứ.

Máy bay ném bom tầm xa Nga thời gian gần đây liên tục không kích các mục tiêu của IS tại Syria.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay ném bom tầm xa Nga không kích các mục tiêu của IS trong những ngày gần đây. Trước đó, không quân Nga và nhóm hải quân thường trực ở Địa Trung Hải liên tục hỗ trợ quân Chính phủ Syria tiêu diệt các nhóm khủng bố ở tỉnh Deir Ezzor.

Hôm 31/10, bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm The Veliki Novgorod tấn công các mục tiêu IS bằng tên lửa hành trình Kalibr ở Địa Trung Hải.

Hôm 1 và 2/11, 6 máy bay ném bom Tupolve-22M3 dội bom xuống khủng bố gần Abu Kamal.

Ngày 3/11, nhóm máy bay ném bom Tupolve-22M3 và tàu ngầm The Kolpino cũng tấn công bằng tên lửa và ném xuống IS gần Abu Kamal. Tương tự, hôm 15 và 17/11, máy bay ném bom và tàu ngầm Nga cũng thực hiện các đợt tấn công vào IS ở khu vực Abu Kamal.

