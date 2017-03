Hàng loạt nhân viên Uber muốn bỏ việc

SAN FRANCISCO - Các hãng tuyển dụng tại San Francisco và đối thủ cạnh tranh của Uber cho biết, số đơn xin việc từ nhân viên Uber hiện đang tăng vọt, do họ mất niềm tin vào lãnh đạo và nghi ngờ giá trị quyền chọn cổ phiếu. Từ 5 tuần qua, Uber đã đi từ cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác, và đây có thể là lý do khiến ngày càng nhiều nhân viên có ý định rời công ty, nơi từng là một trong những nơi làm việc hấp dẫn và quyền lực nhất Thung lũng Silicon. Uber trong thời gian gần đây vướng phải hàng loạt tai tiếng về kỳ thị giới tính, quấy rối nhân viên, CEO cãi nhau với tài xế, và mới đây nhất là dùng phần mềm điện toán để qua mặt nhà chức trách ở các nước dịch vụ này bị cấm.

Một chuyên viên tuyển dụng cho biết, số hồ sơ xin việc từ nhân viên Uber trong 1 tuần qua còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại. Uber hiện được định giá gần $70 tỷ Mỹ kim. Nếu rời khỏi công ty, các nhân viên Uber sẽ phải từ bỏ quyền chọn cổ phiếu, có thể có trị giá đến hàng triệu Mỹ kim, nếu hãng được cổ phần hóa (IPO) hoặc được mua lại.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Uber cho biết, họ vẫn chưa nhận thấy có gì thay đổi trong tỷ lệ nghỉ việc. Tuần trước, Uber đã mất 2 lãnh đạo cấp cao. Phó giám đốc phụ trách sản phẩm - Ed Baker rời công ty để theo đuổi sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Amit Singhal - Phó giám đốc kỹ thuật – đã từ chức sau khi có người thông báo với Uber rằng, ông Singhal đã giấu chuyện ông phải rời Google trước đó vì cáo buộc quấy rối tình dục.



Rao thưởng $20,000 để tìm mèo bị lạc

MARINA DEL REY – Một phụ nữ sống tại vùng Marina del Rey đã treo thưởng đến $20,000 Mỹ kim để nhờ tìm lại chú mèo cưng giống Savannah của cô, được nhìn thấy lần cuối cùng tại khu chung cư sang trọng Esprit, ở số 13900 đường Marquesas. Một bức ảnh đăng trên Facebook nói rằng, mèo Bentley là một chú mèo vằn đốm đen, và đã được cắt móng. Một người theo dõi tài khoản Facebook này cho biết, số tiền thưởng ban đầu là $5,000, sau đó tăng lên $7,500, và hiện nay là $20,000. Được biết, chủ nhân của mèo Bentley cũng đã thuê hẳn một đội tìm kiếm có cả chó săn, để giúp tìm chú mèo.

Thông thường, mèo đã bị mổ cắt móng thường rất khó sinh tồn trong môi trường hoang dã, do gặp khó khăn trong việc săn mồi và tự vệ. Do đó, việc mổ cắt móng cho mèo từ lâu nay vẫn bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích là hành động ngược đãi thú nuôi.

Vết nứt LA-San Diego có thể gây động đất 7.4 độ

SAN DIEGO – Hai đường đứt địa chất, trước đây từng được cho là ít gây nguy hiểm cho Nam California, hiện vừa được các nhà khoa học đánh giá lại. Vào hôm thứ Ba, các chuyên gia cho biết, hai vết đứt gãy này thực chất chỉ là một, và có thể gây tổn hại nhiều hơn ước tính trước đây. Vết đứt địa chất vừa được xác định lại – bao gồm đường Newport-Inglewood, và đường Rose Canyon – chạy giữa Los Angeles và San Diego, có thể gây ra một trận động đất 7.4 độ Richter, theo báo cáo công bố hôm thứ Ba của các nhà khoa học thuộc trường UC San Deigo và Viện Hải Dương Học Scripps.

Các vết đứt gãy này chạy ngầm dưới biển, giữa Vịnh San Diego và Newport Beach, và chạy trên bờ đến vùng lòng chảo Los Angeles. Tuy chạy dưới biển, nhưng đường đứt gãy chỉ cách bờ biển 4 dặm, và có thể “gây nguy hiểm đáng kể cho vùng duyên hải Nam California,” vì nằm rất gần với khu vực đông dân cư nhất của tiểu bang.

Trận động đất gần đây nhất gây ra bởi vết nứt Newport-Inglewood/Rose Canyon xảy ra vào năm 1933, mạnh 6.4 độ Richter, tại Long Beach, giết chết 115 người, dẫn đến nhà chức trách phải thay đổi một số quy định về xây dựng, đặc biệt là xây dựng trường học. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy dấu vết của một trận động đất khác, xảy ra cách đây 400 năm, tại đầu phía nam của vết nứt.

Xe lửa tông xe bus, ít nhất 4 người chết

MISSISSIPPI - Một xe lửa chở hàng đã tông vào một xe bus chở gần 50 người tại thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tai nạn xảy ra vào xế trưa thứ Ba, tại một giao lộ giữa đường bộ và đường sắt. Vụ va chạm khiến xe lửa đẩy chiếc xe bus trượt một đoạn khoảng 300 feet trên đường ray. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, không bị lật. Cảnh sát trưởng thành phố Biloxi, ông John Miller, cho biết chiếc xe bus đã dừng trên đường ray vào thời điểm tai nạn xảy ra, nhưng không rõ lý do vì sao.

Theo nhà chức trách, xe bus chở tổng cộng 46 người, và có 35 người đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Lực lượng cứu nạn cho biết, biết cảnh tượng tại hiện trường hoàn toàn "kinh khủng và hỗn loạn", đa số hành khách bị thương. Thị trưởng Biloxi, ông Andrew "Fofo" Gilich, gọi đây là "ngày bi thương" của thành phố và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.

Chiếc xe bus khởi hành từ Austin, tiểu bang Texas, đang đi đến sòng bài Boomtown tại Biloxi. Các nhân chứng cho hay, hành khách đa số là người lớn tuổi. Thành phố Biloxi có 8 sòng bài, và thu hút nhiều du khách từ các tiểu bang khác. Đoàn xe lửa trong vụ tai nạn là xe lửa chở hàng, đi từ New Orleans, có 3 đầu máy và 52 toa. Điểm giao lộ có đèn báo hiệu và rào chắn.

Ngôi sao của đội Dodgers bị trộm trang sức giá $170,000

SHERMAN OAKS – Anh Yasiel Puig, ngôi sao của đội baseball LA Dodgers, vừa bị trộm số tài sản trị giá đến $170,000 Mỹ kim, tại ngôi nhà của anh ở Sherman Oaks. Vụ trộm xảy ra trong tuần lễ ngày 27 tháng 2, trong lúc Puig đang ở Arizona cùng đội Dodgers để tham gia đợt huấn luyện mùa xuân. Một người bà con của Puig đã sống tại ngôi nhà ở Sherman Oaks trong thời gian này.

Khi vụ trộm xảy ra, người bà con của Puig không có mặt tại nhà. Các đồ vật bị trộm bao gồm 3 chiếc đồng hồ đắt tiền hiệu Rolex, và một số đồ vật khác. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngôi nhà của những người nổi tiếng đã bị kẻ trộm viếng thăm, với tổn thất tài sản tổng cộng lên đến hàng triệu Mỹ kim. Cảnh sát vẫn chưa thể xác định các vụ trộm này có liên quan với nhau hay không.

NASA muốn tạo ra điểm lạnh nhất trong vũ trụ

WASHINGTON DC - Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA dự kiến thực hiện thí nghiệm tạo ra điểm lạnh nhất trong vũ trụ vào tháng 8 năm nay. Thiết bị sẽ được đặt trong một khối hộp và đưa lên Trạm Không Gian Quốc Tế ISS. Bên trong hộp là thiết bị phát tia laser và "lưỡi dao" năng lượng điện từ cùng khoang chân không. Chúng sẽ kết hợp để triệt tiêu năng lượng nguyên tử khí, làm chúng chậm đến mức gần như ngừng chuyển động. Bộ thiết bị được gọi là Phòng Thí Nghiệm Nguyên Tử Lạnh (CAL) do NASA thiết kế. CAL đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng, trước khi đưa lên không gian trên hỏa tiễn SpaceX CRS-12.

Các nguyên tử khí có thể được làm lạnh hơn gần 1 tỷ lần so với độ 0 tuyệt đối (-273.15 độ C). Điều đó biến chúng thành điểm lạnh nhất trong không gian, lạnh hơn 100 triệu lần so với khoảng không vũ trụ. Khi nguyên tử được làm lạnh tới mức như dự kiến, chúng sẽ tạo thành trạng thái vật chất được gọi là "ngưng tụ Bose-Einstein" (BEC). Các định luật vật lý quen thuộc sẽ mất dần ý nghĩa và vật lý lượng tử bắt đầu có tác động lớn hơn. NASA chưa bao giờ quan sát hay tạo ra được BEC trong không gian.

Trên Trái Đất, trọng lực khiến nguyên tử liên tục bị hút về mặt đất, khiến chúng chỉ có thể được quan sát trong thời gian vô cùng ngắn. Trong trạng thái không trọng lực của ISS, nguyên tử siêu lạnh sẽ giữ được trạng thái BEC lâu hơn. CAL cho phép loại vật chất này tồn tại từ 5 đến 10 giây, thậm chí là lâu hơn với công nghệ tương lai. Thử nghiệm này cũng có thể thúc đẩy việc phát hiện vật chất tối. Mô hình thiên văn học hiện nay chia vũ trụ ra thành 27% vật chất tối, 68% năng lượng tối và chỉ 5% vật chất thường. Với tất cả công nghệ hiện tại, con người vẫn không thể quan sát 95% vũ trụ. CAL có thể mở ra nhiều bí mật, vượt xa giới hạn của ngành vật lý hiện nay.