Hàng loạt trang Facebook tại Việt Nam bỗng biến mất

Hình ảnh này được thấy trên một trang Facebook nổi tiếng bị đóng cuối tuần qua.SÀI GÒN – Trong mấy ngày qua, một số fanpage có rất nhiều người đọc tại Việt Nam đã bị đóng mà không có lý do. Sau đó người ta được biết các fanpage trên mạng internet này có hể đã bị spam, vi phạm bản quyền, hoặc bị mất quyền admin vì không áp dụng bảo mật an toàn. Một số fanpage đã hoạt động lại trong ngày thứ Hai, nhưng các trang được cả triệu người đọc khác vẫn bị khóa.Từ sáng thứ Bảy, 18 tháng 3, hàng loạt fanpage lớn của cộng đồng người dùng Facebook Việt Nam đã không thể truy cập được. Có thể kể đến hàng loạt cái tên có lượng like từ hàng trăm ngàn cho tới hàng triệu như Chip Đường Phố, Kenny Sang, Câu Chuyện Cuộc Sống, Góc Ẩm Thực, Viet Designer, Truyện Tranh Nhảm Nhí, WeLax, vân vân. Ngay cả fanpage của ứng dụng tìm quán ăn Foody.vn với hơn 3 triệu like cũng bị khóa.Đại diện người Việt của Facebook ở Singapore cho biết các fanpage bị khoá phần lớn vì vi phạm quy tắc về bản quyền, lường gạt người xem dựa trên tính năng mới của video.Sau khi bị "mất tích" hơn một ngày, nhiều trang có lượt theo dõi lớn tại Việt Nam như Câu Chuyện Cuộc Sống, Góc Ẩm Thực, Foody.vn, Kenny Sang, đã hoạt động trở lại.Trên diễn đàn dành cho các nhà quảng cáo, đại diện người Việt của Facebook tại Singapore cho biết có ba nguyên nhân khiến các fanpage tại Việt Nam bị khoá trong thời gian qua, gồm vi phạm bản quyền, lợi dụng tính năng webiste đi kèm video để chèn link spam, lừa đảo người dùng, lơ là bảo mật khiến hacker chiếm quyền điều khiển trang và xóa đi hoàn toàn.Một số trang fanpage đã tuân thủ quy định của Facebook, dẫn nguồn video để không vi phạm bản quyền và không dẫn link website lừa đảo, spam bên dưới.Các trang tại Việt Nam muốn dùng nội dung từ các trang khác có thể share lại bài gốc hoặc xin phép trực tiếp.Bên cạnh đó, nhiều trang fanpage lợi dụng tính năng phát video kèm link đang thử nghiệm của Facebook để gài thư spam, lường gạt bằng trang đi kèm bên dưới. Điều này đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Facebook. Do đó, các chủ trang nên ngừng việc này để tránh bị khoá.Ngoài ra, đại diện Facebook cũng cho rằng một số quản trị fanpage không sử dụng bảo mật hai lớp, dẫn đến việc bị hacker chiếm quyền tài khoản và huỷ trang.Đây không là lần đầu các trang Facebook lớn ở Việt Nam bị biến mất. Đầu năm 2017, trang Nghe Gì Coi Gì (1.1 triệu like), Welax và trang của Giang Popper với hơn 2.7 triệu lượt like cũng gặp phải tình trạng này.Trong năm 2015, cái chết của các trang Beat.vn, Thức Khuya Xem Bóng Đá hay 2!Idol cũng gây xôn xao cộng đồng mạng. Cùng thời điểm đó, giới kinh doanh online tại Việt Nam cũng hoảng hốt vì hàng loạt fanpage bị Facebook đóng cửa.Trong một diễn biến mới, Facebook vừa bổ túc thêm tính năng báo cáo thông tin giả (fake news) để người dùng tố giác các trang đưa thông tin sai lệch. Sau khi đối chiếu, Facebook sẽ tiến hành các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt. Đây là hành động cụ thể hoá cho lời hứa tuyên chiến với tin vịt của CEO Mark Zuckerberg.Trong tháng Ba hiện nay, một số kênh YouTube đăng tải nội dung không phù hợp đã bị Google gỡ bỏ, hạn chế hiển thị ở Việt Nam. Một số doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, Samsung, Yamaha cũng đã ngừng quảng cáo trên YouTube sau khi phát hiện chúng được hiển thị trên các video không phù hợp với pháp luật Việt Nam.Diễn biến mới nhất này tiếp nối sự ra đi của hàng loạt fanpage lớn khác ngay từ đầu năm 2017 đã khiến cho cộng đồng dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới làm marketing hoang mang khi có không ít fanpage đã được đầu tư nhiều tiền để chạy quảng cáo trên Facebook.Liên quan đến vấn đề này, thành viên William Nguyen trong group Facebook "Cộng đồng nhà quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam," cho biết, “Khi chúng ta càng ngày càng hội nhập với thế giới thì việc chấp hành luật sở hữu trí tuệ là điều tất yếu. Không chỉ là video từ các kênh thời sự, giải trí, thể thao mà còn là các nội dung do các trang hay doanh nghiệp khác làm ra. Muốn mượn nội dung trên trang khác? Hãy share lại bài gốc của họ, hoặc xin phép trực tiếp.”