Hãng máy bay giá rẻ đầu tiên của Á Châu sắp mở những chuyến bay đến Mỹ

Ông Tony Fernandes giới thiệu hãng máy bay giá rẻ AirAsia

Hãy chuẩn bị để chen chân lên những chuyến bay giá thấp nối liền giữa Hoa Kỳ và các nước Á Châu.

Hãng hàng không AirAsia của Mã Lai đã được chính quyền Mỹ chấp thuận cho bay những chuyến đến các phi trường ở Mỹ. Đây là hãng hàng không Á Châu giá rẻ đầu tiên được phép làm như vậy.



Được thành lập bởi ông Tony Fernandes, một doanh gia có biệt tài, hãng AirAsia đã đi tiên phong trong mô hình thực hiện các chuyến bay với chi phí thấp ở Á Châu. Hãng mang lại mức tăng trưởng nhanh chóng, cùng lúc cung cấp dịch vụ rẻ hơn so với các hãng máy bay cồng kềnh trong khu vực ấy, với cách tiếp cận giản dị tối thiểu của hãng.



Các chuyến bay sang Mỹ sẽ được điều hành bởi chi nhánh viễn liên của hãng là AirAsia X. Chi nhánh này hiện thời tập trung vào các điểm đến ở Á Châu-Thái Bình Dương, Trung Đông, và Phi Châu.



AirAsia cho biết họ đang xem xét các chuyến bay đến một số tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có Hawaii. Hãng hy vọng sẽ có thành công ở Mỹ nhiều hơn ở Âu Châu, nơi hãng đã bỏ các chuyến bay tới London và Paris trong năm 2012, vì nhu cầu không được cao.



Cho những du khách Mỹ nào sẵn sàng bỏ qua một số tiện nghi của các chuyến bay quốc tế, các dịch vụ của AirAsia có thể cung cấp một lộ tuyến rẻ hơn tới Á Châu.



AirAsia X điều hành một đội máy bay Airbus A330-300, được trang bị 365 chỗ ngồi hạng thấp nhất, và cho những người sẵn sàng chi tiền nhiều hơn, 12 chỗ hạng “premium flatbed”, tức là một hạng business (kinh doanh) chi phí thấp. Các hành khách ngồi ghế hạng thấp (economy) hiện nay phải trả thêm tiền cho những thứ như các bữa ăn và hành lý miễn cước.



Uy tín về an toàn của AirAsia bị tổn thương trong năm 2014, khi một chiếc máy bay được hành bởi chi nhánh Nam Dương của hãng rớt xuống Biển Java, làm thiệt mạng tất cả 162 người trên máy bay. Các điều tra viên Nam Dương quy trách nhiệm gây ra tai họa ấy cho cách phi công phản ứng với một vụ trục trặc kỹ thuật cho thiên tai.



AirlineRatings.com cho AirAsia Nam Dương chỉ hai trong số bảy ngôi sao có thể có cho mức đánh giá về an toàn. Nhưng AirAsia X làm ăn khấm khá hơn, với sáu trong số bảy ngôi sao. Đó là nhiều hơn so với một số hãng hàng không chi phí thấp của Mỹ, như Southwest Airlines, nhưng ít hơn so với các hãng hàng không quốc tế hàng đầu, như United (BNO) và Qantas.



Cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang Hoa Kỳ đã hồi đáp lời xin yêu bình luận về các kế hoạch tại Mỹ của AirAsia.